Êtes-vous à la recherche d'un guide ultime sur le développement d'applications et de logiciels DevOps ? Si OUI, lisez-le jusqu'à la fin car c'est un guide complet que vous recherchez. L'approche DevOps est un mot collectif pour le développement et les opérations. Il s'agit donc de constituer une approche solidaire des différents travaux réalisés par les équipes de développement d'applications et de logiciels et de technologie de l'information de l'organisation.

L'apprentissage de DevOps est essentiel car il facilite un meilleur contact et une meilleure coopération entre ces équipes dans une entreprise. Dans ses performances limitées, le logiciel d'approche DevOps représente l'adoption du développement de logiciels et d'applications, l'industrialisation, l'automatisation et de meilleures pratiques pour la supervision et le déploiement de l'infrastructure.

La représentation protège également les changements, tels que la création de confiance et de cohésion entre les développeurs et les responsables informatiques et l'alignement des programmes spécialisés sur les besoins de l'entreprise. DevOps peut modifier la livraison de logiciels, les rôles de travail, les services et les mécanismes de technologie de l'information et impliquer les techniques les plus appropriées.

DevOps est une méthodologie que les professionnels de l'informatique utilisent pour rationaliser le processus de développement d'applications et de logiciels. Cela implique une collaboration entre les équipes de développement de logiciels et d'exploitation pour automatiser le processus de livraison de logiciels.

Dans cet article, l'introduction à la méthodologie de déploiement DevOps est expliquée et un guide pour vous sur la façon de l'implémenter. Si vous êtes nouveau dans le logiciel d'approche DevOps ou si vous envisagez de l'implémenter dans votre organisation, ce guide vous donnera un aperçu de son infrastructure et de son fonctionnement. Il contient la culture DevOps, les outils, l'automatisation, etc. À la fin, vous comprendrez comment les outils DevOps peuvent bénéficier à votre entreprise et quelques prochaines étapes pour démarrer.

Qu'est-ce que DevOps ?

L'infrastructure DevOps est l'approche de développement et de déploiement d'applications et de logiciels avec intégration entre les équipes de développement et d'exploitation. Le terme DevOps a été introduit par Gene Kim en 2010 après avoir écrit un article de blog intitulé "Le processus DevOps idéal". Cette méthodologie est utilisée par des organisations du monde entier pour accroître l'efficacité et la rapidité de livraison et réduire les risques associés aux déploiements importants et peu fréquents dans les environnements de production. Le développement et les opérations ont toujours été des équipes distinctes, même s'ils appartiennent à la même unité fonctionnelle. L'équipe de développement d'applications et de logiciels s'est préoccupée d'écrire du code et de l'envoyer aux opérations pour un déploiement au bon moment.

Les méthodologies de déploiement évoluent constamment et le logiciel d'approche DevOps est l'un des plus récents et des plus populaires. Donc, brièvement, l'approche DevOps du développement logiciel est un ensemble de processus et d'outils qui facilitent la transition entre le développement logiciel et les opérations. En automatisant les tâches et la communication entre les équipes, l'approche DevOps du développement logiciel peut aider à accélérer les délais de livraison et à améliorer le contrôle qualité en automatisant les tâches et la communication entre les équipes.





Qu'est-ce que la méthodologie de déploiement DevOps ?

La séparation des deux équipes dans les opérations de développement d'applications et de logiciels DevOps était une activité générale dans laquelle l'équipe de développement ne voulait pas être impliquée. Dans DevOps, les équipes de développement se préoccupent d'écrire et d'envoyer le code à l'équipe des opérations pour le déploiement du logiciel au bon moment. Les équipes opérationnelles sont également concernées par l'écriture de leurs scripts et la surveillance de ce qui se passe dans l'infrastructure de leur logiciel après le déploiement d'une version.

Les outils DevOps sont une méthodologie de déploiement mettant l'accent sur la communication et la collaboration entre les développeurs de logiciels et les professionnels de l'informatique. Les logiciels d'approche DevOps visent à raccourcir les opérations complètes de développement de logiciels et à augmenter la fréquence et la qualité des versions d'applications ou de logiciels.

L'intégration continue (CI) est l'un des aspects critiques de la philosophie DevOps. CI est la pratique consistant à fusionner toutes les copies de travail des développeurs avec la ligne principale partagée plusieurs fois par jour. En intégrant régulièrement, les développeurs peuvent éviter les pièges des intégrations étendues et peu fréquentes.

Un autre aspect critique de la philosophie DevOps est la livraison continue (CD). Le CD est la pratique consistant à livrer des logiciels en cycles courts, généralement toutes les deux semaines ou moins. Cela permet un retour rapide et une itération sur les fonctionnalités. Les avantages de l'approche DevOps incluent un délai de mise sur le marché plus rapide, des risques réduits et une efficacité accrue. Il a été démontré que les outils DevOps améliorent la satisfaction et la productivité des développeurs et des professionnels de l'informatique.

Les opérations de développement d'applications et de logiciels DevOps sont mises en œuvre en identifiant les domaines où le processus peut être amélioré et en modifiant la façon dont le travail est effectué. L'un des aspects les plus critiques à cet égard est la communication, car toutes les personnes impliquées dans un projet doivent être conscientes des changements. Un autre aspect essentiel est l'automatisation, qui peut aider à réduire la quantité de travail manuel à effectuer.

Quels sont les 5 piliers du DevOps ?

Les opérations de développement d'applications et de logiciels DevOps reposent sur cinq piliers principaux :

Culture

Automatisation

Maigre

Des mesures

Partage



Culture

La philosophie DevOps est une question de culture. C'est une méthode dans la façon dont les organisations voient et travaillent avec la technologie. La philosophie DevOps met l'accent sur la collaboration entre les équipes de développement et d'exploitation. L'objectif est de créer une culture d'amélioration continue des logiciels où chacun apprend et expérimente constamment.

Automatisation

L'automatisation est un autre pilier essentiel de DevOps. L'automatisation permet d'accélérer le processus de livraison des applications et des logiciels en éliminant les tâches manuelles et les erreurs. Cela permet également des déploiements plus cohérents et reproductibles. L'infrastructure est équipée pour réduire la surcharge de travail en automatisant les flux de travail et en essayant de nouveaux codes.

Maigre

Lean est un 3e pilier de la création de la philosophie DevOps avec des stratégies et des conventions intelligentes qui se moquent de la création d'applications et de logiciels. Les processus de test Lean permettent des tests réguliers et influents, ce qui est essentiel pour l'exécution.

La mesure

La mesure est le quatrième pilier de la philosophie DevOps. L'infrastructure DevOps s'appuie sur les données pour prendre des décisions. En mesurant divers aspects du processus de livraison d'applications et de logiciels, les organisations peuvent identifier les domaines à améliorer. En mesurant et en surveillant constamment, les organisations peuvent s'assurer qu'elles progressent toujours vers leurs objectifs.

Partage

Le dernier et 5e pilier de DevOps consiste à partager des réflexions et des récits de difficultés lorsque la conquête est fondamentale. L'équipage doit reconnaître et traiter la situation comme l'adversaire, pas entre eux. Le partage des concepts d'infrastructure ouvre les voies d'un retour d'expérience qui peut être le pilier de l'amélioration à long terme. Combinez les équipes pour un meilleur contact et des silos de fusion entre l'assurance qualité (AQ), le développement et les opérations.

Combien d'étapes de déploiement y a-t-il dans DevOps ?





Les opérations de développement et de déploiement de logiciels DevOps comportent généralement six étapes, à savoir :

Développement continu

Intégration continue

Livraison continue

Tests continus

Contrôle continu

Déploiement continu



Développement continu

Le développement continu est une expression collective qui définit la procédure de création de code logiciel prêt à être lancé sur le marché. Il applique l'intégration continue au déploiement continu dans DevOps. En exécutant une technique logicielle de développement continu et des stratégies connexes, les entreprises peuvent obtenir plus rapidement des résultats qui seront de meilleure qualité et qui consistent à réduire les risques et à éviter les obstacles potentiels.

Intégration continue

L'intégration continue est une pratique appliquée pour l'évolution des logiciels basée sur la procédure DevOps. Les créateurs d'applications mobiles connectent quotidiennement les modifications de code dans un stockage diffusé, où ces modifications sont automatiquement testées de manière routinière. L'intégration continue garantit que le code récemment mis à jour et vérifié est ouvert de manière cohérente et efficace aux développeurs de logiciels. L'intégration continue évite les pauses coûteuses dans la création de logiciels en permettant et en donnant accès aux nombreux développeurs d'opérer sur un code source sans hésitation au lieu d'attendre d'incorporer différents principes et sections, puis de fusionner. Cette approche est essentielle aux opérations de développement de logiciels DevOps, qui allient rapidité et compétence avec fiabilité et protection.

Tests continus

Les tests continus DevOps sont une procédure qui permet aux développeurs de logiciels de confirmer que le code fonctionne correctement et comme prévu dans des conditions réelles. Les tests continus peuvent découvrir des défauts, des bogues et différents résultats et composants du produit qui pourraient nécessiter une modification ou une révision et peuvent être forcés de revenir aux étapes antérieures du développement logiciel pour une amélioration constante.

Contrôle continu

Dans DevOps, la surveillance continue signifie que l'équipe de développement logiciel doit avoir des normes adéquates pour surveiller le code et le processus de développement tout au long du processus de développement. Bien qu'il soit toujours préférable que la majorité de la surveillance soit automatisée afin que le service opérationnel puisse facilement reconnaître les problèmes, donner des commentaires et informer l'équipe de développement à temps. Un retour d'information continu garantit une sécurité élevée, la fiabilité du système et des réponses plus élégantes en cas de problème.

Livraison continue

Il s'agit de la mesure analytique suivante dans la liste. Lorsque le code est testé, modifié et approuvé, il est publié dans l'exposition pour diffuser des mises à jour sur le produit au consommateur pour sa durabilité et sa vérification. À cette fin, la livraison continue dispose du processus automatique de libération le plus efficacement possible et est à portée de clic.

Déploiement continu

Le déploiement continu est pour le temps servi DevOps ; cela peut devenir plus approprié que la livraison continue. Il s'agit d'une interprétation entièrement automatisée de la livraison continue sans intervention ou opération manuelle. Chaque modification approuvée du code de déploiement continu est livrée aux clients dans le cadre d'un processus d'organisation cohérent. Cette interaction tue l'exigence de jours de sortie réservés et accélère le cercle d'entrée. Des livraisons plus modestes et continues permettent aux ingénieurs d'obtenir rapidement les commentaires des clients et de résoudre les problèmes avec une agilité et une précision plus excellentes. L'envoi continu est un excellent objectif pour un groupe d'outils DevOps, mais il est préférable de l'appliquer une fois que le cycle DevOps a été défini. Les associations ont besoin d'un environnement de test informatisé complet et fiable pour qu'une organisation cohérente fonctionne admirablement. Commencer par l'intégration continue CI et la livraison continue CD vous aidera à arriver au cas où vous n'y seriez pas encore.

Avantages de DevOps

Bien que ce soit tout sauf un coup enchanté, la philosophie DevOps peut s'attaquer à un grand nombre de points chauds habituels englobant une association informatique traditionnelle. L'accent mis sur la coopération, l'automatisation et les compétences peut présenter d'énormes avantages, notamment :

Haut retour sur investissement (ROI)

Commercialiser rapidement

Offrir une plus grande satisfaction aux utilisateurs

Efficacité accrue

Meilleure collaboration

Correction rapide des problèmes



Alors que les groupes coopèrent parfaitement, soutenus à la fois par le cycle et la culture, l'un des nombreux avantages de la philosophie DevOps intègre un risque considérablement réduit de mauvaise communication ou de désalignement. Une correspondance précise apporte une efficacité accrue et finalement l'excellence du produit. De plus, des pratiques habiles, comme une coordination et un envoi cohérents, combinées à des tests automatiques et à une saisie standard, accélèrent le cycle d'avancement et garantissent que les bugs ou différents problèmes sont distingués et supervisés tôt.

Dans l'ensemble, il n'est pas surprenant que d'innombrables associations de ce type se dépêchent d'adopter cette attitude pour recevoir les récompenses des opérations de développement de logiciels DevOps. Lorsqu'il est effectué avec précision, un cycle d'outils DevOps apporte de meilleurs éléments, des clients plus joyeux et de meilleures préoccupations principales.

En un mot

DevOps est la nouvelle façon d'organiser le travail, de fusionner des équipes et de développer une approche plus collaborative des opérations de développement de produits. Les outils DevOps sont également bénéfiques et aident à organiser et à terminer les tâches à temps, car ils prennent moins de temps, offrent une livraison plus rapide et sont rentables.

Si nous poursuivons la discussion sur l'efficacité économique, il est logique de mentionner la plate-forme AppMaster qui aide à créer des applications sans tracas et une connaissance du code de base simplement par des fonctionnalités de glisser-déposer ; vous pouvez créer n'importe quel type d'application sans code pour votre entreprise qui sera à la hauteur du marché et répondra adéquatement à vos besoins. AppMaster peut créer tous les types d'applications de manière plus économique et plus rapide que le code traditionnel.

Avec la technologie sans code AppMaster, vous pouvez produire une meilleure assistance et des capacités pour les besoins de votre entreprise et faire monter en flèche votre productivité.