Il modulo "Crypto" consente di eseguire operazioni crittografiche: crittografia e decrittografia dei dati, generazione di chiavi private e pubbliche, generazione e verifica di una firma digitale elettronica.

Non sono necessarie impostazioni aggiuntive.

Crittografia e decrittografia AES: Modalità CBC e BCE

Crittografia e decrittografia RSA

Firma elettronica e verifica della firma

Generazione di chiavi private e pubbliche RSA

Nella maggior parte dei processi aziendali crittografici è integrata l'accelerazione hardware crittografica, per cui è possibile ottenere tutti i vantaggi se l'applicazione viene eseguita su hardware supportato (AES-NI).

A causa delle limitazioni delle risorse di calcolo per le applicazioni con abbonamenti gratuiti o di fascia bassa, è possibile che operazioni impegnative dal punto di vista del calcolo come Generare una chiave RSA con una lunghezza della chiave superiore a 4096 portino a un timeout o a tempi di attesa molto lunghi. Le stesse limitazioni possono verificarsi con l'hardware di basso livello se le applicazioni server sono in self-hosting.