Die schnelle digitale Transformation verschiedener Unternehmen, Branchen und Organisationen ermutigt Unternehmen und Entwickler, sich mit modernen Entwicklungsmethoden zu beschäftigen, die schneller und effizienter sind. Unternehmen mit begrenzten Ressourcen haben immense Schwierigkeiten, mit den verschiedenen Entwicklungstools und -technologien Schritt zu halten, um relevant zu bleiben. Im Vergleich dazu werden auch die Anforderungen der Kunden und Unternehmen komplexer, da die Nachfrage nach individuellen Apps zur Verbesserung der digitalen Präsenz steigt.

Das Gute daran ist, dass die Entwicklung von Websites, mobilen Apps und Web-Apps heute viel mehr ist als nur die Verwendung traditioneller Programmiersprachen zum Codieren eines Systems. Stattdessen ermöglicht das Aufkommen von No-Code-Plattformen und Code-Automatisierungsplattformen allen Arten von Unternehmen, moderne No-Code-Tools wie Drag-and-Drop-Builder zu verwenden, um Apps ohne nennenswerte technische Kenntnisse und Fähigkeiten zu erstellen.

Das Endziel sowohl der No-Code-Automatisierung als auch der Code-Automatisierung besteht darin, funktionale Softwarelösungen zu erstellen und die digitale Transformation zu erleichtern. Es ist jedoch nur logisch zu hinterfragen, mit welchem Ansatz Sie Ihre Anforderungen erfüllen sollten. Lesen Sie weiter, um alle Unterschiede zwischen No-Code und Code-Automatisierung kennenzulernen und Antworten auf alle Ihre Fragen zu diesen benutzerfreundlichen Entwicklungstechnologien zu erhalten.

Steigende Popularität des No-Code-Entwicklungsansatzes

Die Popularität der No-Code-Entwicklungsplattformen spricht das ernste Problem des Mangels an globalen Softwareentwicklern an. Wie der Name schon sagt, bedeuten No-Code-Entwicklungslösungen, dass Sie kein Fachwissen oder Code-Kenntnisse benötigen, um eine effiziente und zuverlässige App zu entwickeln. Es ist einfach, Software nach Ihren Anforderungen über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen. Daher haben keine Code-Automatisierungstools die Wettbewerbsbedingungen in der Entwicklungsbranche weitgehend ausgeglichen, und jetzt kann jeder mit einer großartigen Idee eine App entwickeln.

No-Code-Plattformen sind auch eine bessere Option als Low-Code-Entwicklungstools, da immer noch Programmiersprachen beherrscht werden müssen, um Low-Code-Plattformen zu verwenden. Lassen Sie uns die Unterschiede zwischen Low-Code-, No-Code- und Code-Automatisierung besprechen, um sie genauer zu analysieren und zu verstehen.

Arten von Entwicklungsansätzen

Um die Unterschiede zwischen No-Code-Plattformen und Code-Automatisierung vollständig zu verstehen, ist es wichtig, sich mit drei der führenden Entwicklungsansätze vertraut zu machen.

Traditioneller Entwicklungsansatz

Herkömmliche Softwareentwicklung hängt normalerweise von einem Team erfahrener Entwickler ab, die von Anfang an unzählige Codezeilen entwickeln. Die traditionelle Entwicklung kann beispielsweise mit dem Bau eines Hauses verglichen werden. Die Zusammenarbeit mit Architekten bei der Auswahl eines architektonischen Entwurfs, die Beauftragung einer Baufirma, die Durchführung einer gründlichen Kostenanalyse und die Überwachung des Projekts sind im Wesentlichen die Schritte, die beim Bau eines Hauses erforderlich sind. Große Unternehmen und Konzerne haben oft separate IT-Abteilungen für die Anforderungen der Softwareentwicklung.

Der traditionelle Entwicklungsansatz beinhaltet:

Entscheiden Sie auf der Grundlage der Empfehlungen von Softwareexperten und einer Prüfung der Unternehmensanforderungen über die Anforderungen und Funktionen des Programms

Stellen Sie ein Team erfahrener Experten für Ihre IT-Abteilung zusammen

Richten Sie den richtigen Technologie-Stack ein, der die von Ihnen gewählte Programmiersprache, Datenbanken usw. umfasst

Holen Sie eine erste Kostenschätzung ein, die Sie mit allen Beteiligten besprechen können, bevor Sie mit dem traditionellen Entwicklungsansatz fortfahren

Diese Aspekte zeigen, dass die traditionelle Entwicklung und Programmierung mit einer Menge zeitaufwändiger und teurer manueller Methoden verbunden ist.

Low-Code-Entwicklung

Die Geschichte der Low-Code-Entwicklung zeigt, dass sie geschaffen wurde, um professionelle Entwickler bei der Erstellung schneller Softwarelösungen für verschiedene Arten von Unternehmen und Kunden zu unterstützen. Low-Code hilft Fachleuten, Anwendungen für Einzelpersonen und Unternehmen schneller bereitzustellen und zu skalieren, indem vorgefertigte Vorlagen und einfache Drag-and-Drop-Designtools verwendet werden. Sogar die Integration mit anderen Anwendungen und Diensten war einfach, und als zusätzlichen Vorteil können Sie den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung an einem Ort abschließen, von Design und Entwicklung bis hin zu Bereitstellung und Wartung. Diese Technologien können nun zum Erstellen von Apps sowohl von professionellen als auch von Amateurentwicklern verwendet werden. Sie benötigen jedoch einige Programmierkenntnisse, um die Fähigkeiten von Low-Code-Tools richtig zu nutzen.

No-Code-Entwicklung

Die No-Code-Bewegung zeigt, dass jeder Web- und mobile Apps erstellen kann, was die Lösung ist, um Sorgen über den weltweiten Mangel an Softwareentwicklern zu lösen. No-Code-Plattformen erfordern, wie der Name schon sagt, keine Programmierkenntnisse. Bei der No-Code-Entwicklung müssen Komponenten lediglich per Drag-and-Drop auf eine weiße Leinwand oder eine fertige Vorlage gezogen werden.

Die Geschäftslogik wird in einfachem Englisch oder anderen unterstützten Sprachen ausgedrückt, und das Importieren und Auswählen anderer Spezifikationen ist einfach. Menschen können ohne Programmierkenntnisse von verschiedenen No-Code-Tools profitieren, im Gegensatz zu Low-Code-Plattformen, bei denen zahlende Entwickler die einzige Möglichkeit waren, den besten Service zu erhalten.

Keine Code-Automatisierung vs. Code-Automatisierung

Nachdem Sie nun mit den Low-Code-/No-Code- und traditionellen Entwicklungsansätzen vertraut sind, können Sie die Unterschiede zwischen No-Code-Automatisierung und Code-Automatisierung verstehen. Vergleichen wir diese Entwicklungsansätze hinsichtlich ihrer Eigenschaften.

Anpassungsoptionen

Tools, die wenig oder gar keine Codierung benötigen, bieten nicht den Umfang an Anpassungsmöglichkeiten wie herkömmliche Codierung. Softwareentwickler trafen alle endgültigen Entscheidungen bis ins kleinste Detail. Es gibt jedoch eine zweite Seite der Geschichte. Dies führt zu einer übermäßigen Abhängigkeit vom Entwickler. Unabhängig davon, wie gering die Änderung ist, müssen Programmierer beteiligt sein. Dies kann dazu führen, dass IT-Teams auf Märkten mit sich ständig ändernden Erwartungen härter arbeiten. Die Einbeziehung eines so großen Teams kann es schwierig machen, sich auf eine bestimmte Geschäftslogik zu konzentrieren. No-Code-Automatisierung ermöglicht es Unternehmen, effiziente Geschäftslösungen zu entwickeln und zu implementieren, ohne zu viele Ressourcen aufzuwenden. Kein Code-Ansatz kann von jedem verwendet werden, um skalierbare und qualitativ hochwertige Apps zu erstellen.

Lernkurve

Während heutzutage viele Menschen lernen möchten, wie man Apps programmiert und entwickelt, ist es wichtig zu beachten, dass das Erlernen traditioneller Entwicklungsmethoden nicht so einfach ist. Sie müssen sich voll und ganz dafür einsetzen und mit verschiedenen Programmiersprachen und Frameworks Schritt halten. Es hat eine sehr steile Lernkurve, die das Erlernen und Üben verschiedener Sprachen für die Backend-, Frontend- und Datenbankentwicklung beinhaltet. Andererseits müssen Sie sich bei No-Code-Entwicklungsmethoden keine Gedanken über solche Probleme machen. Sie können damit beginnen, die No-Code-Plattformen und ihre benutzerfreundlichen visuellen Bearbeitungstools zu verwenden, um Apps zu erstellen, ohne selbst etwas zu programmieren.

Raffinesse

Es versteht sich von selbst, dass das Erstellen von Apps mit Drag-Drop-No-Code-Plattformen einfacher ist als die traditionelle codierungsbasierte Entwicklung. Allerdings müssen Sie möglicherweise den schwierigen Weg wählen, wenn Sie wirklich anspruchsvolle kommerzielle Apps mit besonderen Fähigkeiten entwickeln. Einer der Hauptvorteile traditioneller Entwicklungsverfahren ist die Möglichkeit, jede erdenkliche anspruchsvolle Funktionalität zu programmieren. Nichtsdestotrotz ermöglichen die Weiterentwicklungen von No-Code-Lösungen auch verschiedenen Arten von Unternehmen und Unternehmen, Web- und mobile Apps zu erstellen, die komplexe Geschäftsanforderungen erfüllen können.

Zuweisung von Finanzmitteln

Es braucht Zeit, um Apps mit dem vollständigen Codierungsansatz zu entwickeln. Für Entwickler ist es schwierig, anspruchsvollen Code für einzigartige Funktionen und Details zu schreiben. Es verursacht auch hohe Kosten für die Beschäftigung von Programmierern, professionellen Entwicklern und Projektmanagern. Benutzer können benutzerdefinierte Apps selbst erstellen, indem sie No-Code-Automatisierungsplattformen verwenden. Ein Startup kommt höchstens mit einer kleinen Gruppe engagierter Hobby- oder Profi-Entwickler aus. Sie können automatisierte Prozesse entwickeln, Anwendungen entwerfen und testen und die kostenlosen Versionen der meisten No-Code-Plattformen verwenden, bis Sie bereit sind, sie zu starten. Der Kauf der kostenpflichtigen Version solcher Code-Lösungen hilft Ihnen, Zugang zu erweiterten Funktionen zu erhalten, um Ihr No-Code-Startup zu verwalten.

Projektzeit

Die Projektzeit spielt in den meisten Entwicklungsprojekten eine entscheidende Rolle. Die geschäftlichen Anforderungen und Umstände ändern sich ständig aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden Natur des digitalen Marktes. Darüber hinaus müssen Geschäftsanwender davon ausgehen, dass Konkurrenten mit den schnellen Veränderungen dieses Marktes Schritt halten können, um das Unternehmen voranzubringen. Geschäftsanwender müssen schnell und effektiv auf Geschäftsanforderungen reagieren, um mit solchen sich ändernden Märkten Schritt halten zu können. Wenn Sie nach einer schnellen und effizienten App suchen, ist die Verwendung eines No-Code-Entwicklungsansatzes die beste Option für Sie. Im Gegenteil, wenn Sie sich für den traditionellen Entwicklungsansatz entscheiden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgrund sich ändernder Anforderungen oder fehlender Expertise der Entwickler mit Verzögerungen konfrontiert werden. Solche Verzögerungen können sich nachteilig auf den Gesamterfolg Ihres Unternehmens auswirken.

Sicherheit

Traditionelle Entwicklung zielt darauf ab, die vollständige Sicherheit von Software zu gewährleisten, die mit einer No-Code-Methode erstellt wurde. Es ist für alle Arten von Menschen möglich, unabhängig davon, ob sie über das technische Wissen verfügen oder nicht, Schwachstellen zu erstellen, die ihnen nicht bewusst sind, da die meisten Entwicklungen vorgefertigte Vorlagen und Plugins verwenden. Zur Festlegung von Entwicklerrollen und externem Zugriff beinhalten die meisten No-Code-Technologien Berechtigungs- und Zugriffskontrollfunktionen. In der Zwischenzeit sollten Sie nach Zertifizierungen wie ISO 27001 und SOC2 Typ 2 Ausschau halten. Basierend auf Industrienormen bestätigt ihre Existenz die Sicherheit eines No-Code-Tools. Bei herkömmlichen Entwicklungsverfahren hat das IT-Team nicht nur die vollständige Kontrolle über den Code, sondern auch die Möglichkeit, eine bestimmte Sicherheitsarchitektur zu erstellen. Der einzige Nachteil ist, dass Updates und Fixes für No-Code-Tools automatisch installiert werden, aber für herkömmliche Tools muss der Entwickler zum Code zurückkehren, um Sicherheitslücken zu beheben.

Integration

No-Code-Plattformen sind die klaren Gewinner, wenn es um die Bereitstellung einer Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten geht. Da es bei No-Code-Lösungen nur um Drag-Drop-Optionen und benutzerfreundliche Code-Tools geht, können Sie sich darauf verlassen, dass sie schnelle Änderungen vornehmen und sich in andere Plattformen integrieren lassen. Die Mehrheit der No-Code-Plattformen hat Partnerschaften mit führenden Unternehmen und beliebten Codierungslösungen, um zuverlässige Code-Tools anzubieten. Daher können Sie von diesen vorgefertigten Plugins profitieren, um die Entwicklung Ihrer Web-App oder mobilen Apps zu beschleunigen.

FAQs No-Code-Entwicklungsansätze

Die oben diskutierten Unterschiede helfen Ihnen, die verschiedenen Arten von Entwicklungs- und Codierungsansätzen vollständig zu verstehen.

Hat No-Code eine Zukunft?

Ja! Es besteht kein Zweifel , dass Low - Code / No - Code - Entwicklungsansätze die Zukunft der Coding - Industrie sind . Mehrere Studien untermauern diese Behauptungen. Eine umfassende Marktanalyse von Business Wire zeigt beispielsweise, dass die No-Code- und Low-Code-Branche bis 2022 auf 27,23 Milliarden US-Dollar wachsen wird, gegenüber 4,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Daher zeigt sie, dass No-Code die Zukunft ist.

Warum ist No-Code die Zukunft?

Ein Bericht von Gartner prognostiziert, dass bis 2024 rund 75 % der Softwarelösungen mit dem No-Code-Ansatz erstellt werden. Es zeigt, dass die Nutzung von Drag-Drop-Code-Tools weiter zunehmen wird. Im Folgenden sind die Hauptgründe aufgeführt, warum kein Code die Zukunft ist:

Hohe Nachfrage nach Unternehmens-Apps

Die Nachfrage nach anspruchsvollen Unternehmens-Apps ist rasant gewachsen. Viele Unternehmen benötigen schnelle Entwicklungslösungen, und herkömmliche Codierungstechniken reichen nicht aus, um solche Anforderungen dringend zu erfüllen. Während No-Code-Entwicklungsplattformen es sowohl Geschäftsinhabern als auch professionellen Entwicklern erleichtern, schnell eine Softwarelösung zu erstellen und sich auf andere Kerngeschäftsaktivitäten zu konzentrieren.

Skalierbarkeit

Sie müssen sich keine Gedanken über Skalierbarkeit , Codierungsstandards, Seitenlayout, Branding oder Bildschirmgrößen machen, wenn Sie keine automatisierten Tools verwenden. Wie bereits erwähnt, enthalten bestimmte No-Code-Entwicklungsplattformen ein System, das alle Aspekte der Entwicklung abwickelt.

Beweglichkeit

Unternehmen müssen sich schnell an das sich ständig ändernde Geschäftsumfeld und die sich ändernden Kundenanforderungen anpassen. No-Code-Plattformen ermöglichen es Geschäftsanwendern, Anwendungen im Gegensatz zur traditionellen Entwicklung schnell und einfach zu ändern. Anwendungen können aufgrund der unkomplizierten Drag-and-Drop-Entwicklungsfähigkeiten von No-Code-Plattformen leicht aktualisiert und neu gestaltet werden. Dadurch können Unternehmen Marktchancen nutzen und Gefahren eliminieren.

Richtige Ressourcennutzung

Dank No-Code-Plattformen haben Benutzer die Möglichkeit, Apps mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Designoberfläche zu erstellen. Dies ermöglicht es jedem, Anwendungen zu erstellen, ohne ein tiefes Verständnis für Codierung oder Programmierung zu haben. Ohne jemanden von außen einstellen zu müssen, kann ein Unternehmen Personen mit Kenntnissen aus erster Hand über das Problem abstellen, um Anwendungen und Lösungen unabhängig zu entwickeln. Unternehmen können die bestmögliche Nutzung interner Ressourcen gewährleisten, indem sie bei der Entwicklung von Anwendungen Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten einsetzen.

Da auf dem Markt eine große Auswahl an No-Code-Tools verfügbar ist, könnten Sie bei der Identifizierung der besten No-Code-Automatisierungstools auf Probleme stoßen. Im Folgenden sind die 5 wichtigsten No-Code-Automatisierungstools aufgeführt, die Sie kennen sollten.

AppMaster

No-Code-Anwendungen erfordern keine Programmierkenntnisse des Benutzers. AppMaster ist eine Plattform, die es Verbrauchern und Unternehmern ermöglicht, erstklassige Apps zu erstellen, ohne dass Code-Autoren benötigt werden. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, Einnahmen zu generieren, indem sie Anwendungen für ihre Kunden ohne die Hilfe von Programmierern erstellen. Daher kann man dies auch aus kaufmännischer Sicht betrachten. Sie können die No-Code-Anwendungen überall veröffentlichen, sobald sie fertig sind. Sie können die App neben anderen Cloud-Diensten in AppMaster Cloud, AWS, GCS und Azure speichern; Alternativ können Sie es in einer privaten Cloud verwalten. Auch die technische Dokumentation wird automatisch generiert und der Quellcode ist jederzeit verfügbar. Dank dieser Funktion sind Sie flexibler und nicht mehr an die Plattform gebunden.

AppyPie

Appy Pie beschleunigt die Entwicklung mobiler Apps erheblich. Sie können Elemente per Drag-and-Drop in die Anwendung ziehen, sodass Sie sie in wenigen Minuten starten können. Da Sie mit der Plattform Chatboxen, Websites und andere Dinge erstellen können, verschafft sie Ihrem Unternehmen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Darüber hinaus hilft es bei der effektiven Verwaltung von Nebentätigkeiten durch Integration und intelligente Workflow-Automatisierung unter Verwendung von Auslösern und Aktionen. Sie können sogar mehr als 300 Anwendungen verknüpfen, um Aktivitäten zu rationalisieren und manuelle Arbeit zu vermeiden.

AppSheet

Um Daten effizient zu sammeln, lässt sich AppSheet problemlos mit Google Sheets und Excel verbinden. Dies ermöglicht die Erstellung mehrerer Apps und hilft Entwicklern von Mobil- und Webanwendungen, auf dem Laufenden zu bleiben. Jeder in Ihrem Team kann die Plattform nutzen, um plattformübergreifende Anwendungen sofort zu entwerfen und zu verteilen. Es sind keine Programmierkenntnisse oder Vertrautheit mit Programmiersprachen erforderlich. Es automatisiert die Verfahren und bietet mit seinem umfangreichen Funktionsumfang eine nahtlose Benutzererfahrung.

Blase

Bubble garantiert vollständige kreative Flexibilität, um dynamische, für Mobilgeräte optimierte Inhalte und App-Layouts zu erstellen, um einzigartige und zuverlässige Apps zu erstellen. Sie benötigen keine HTML- oder CSS-Kenntnisse, da Bubble eine No-Code-Plattform ist. Die Plattform steuert auch das Hosting von Websites und den Bereitstellungsprozess. Datenspeicherung, Datenverkehrsvolumen und Benutzeranzahl sind uneingeschränkt. Es bietet eine skalierbare Grundlage für Mehrbenutzerprogramme und ist vollständig anpassbar.

Lufttisch

Die Datenverwaltung mit Airtable steht jedem Unternehmen oder Vermarkter zur Verfügung. Es erleichtert das Erstellen von Datenbanken und Tabellenkalkulationen mit Kontrollkästchen, Links, Anhängen und Barcodes. Funktioniert fast neben vielen anderen Zwecken als Projektmanagement- und Workflow-Tool. Die Plattform bietet Teams und Einzelpersonen die Flexibilität, Aufgaben nach eigenem Ermessen zu kategorisieren, zu filtern und anzuordnen. Noch besser, es kann Bilder für viele Anwendungsfälle erstellen und sie für den schnellen Zugriff jederzeit speichern.

Fazit

Letztendlich hängt die Wahl des besten Entwicklungsansatzes und der spezifischen Plattform zur Umsetzung Ihrer Idee in ein tatsächliches Produkt von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Im Allgemeinen sollten Sie sich für eine No-Code-Plattform entscheiden, die in der Lage ist, ein Backend für Sie zu generieren und Ihnen Drag-and-Drop-Optionen zum Erstellen benutzerfreundlicher Apps bereitzustellen. Mit AppMaster können Sie sich auf verschiedene visuelle Bearbeitungswerkzeuge und -funktionen verlassen, um anspruchsvolle Apps zu entwerfen und mit Hilfe leistungsstarker KI-Algorithmen effiziente Backends zu generieren.