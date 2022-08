Während die Technologie in unserem Alltag immer präsenter wird, unterstützen wir die so genannte "Demokratisierung der Technologie", was bedeutet, dass immer mehr Menschen Technologie nicht nur nutzen, sondern auch selbst gestalten können.

Dank der No-Code-Tools kann heute jeder eine Website, eine E-Commerce-Website, eine mobile App oder eine Webanwendung erstellen. Wenn es um die Programmierung und die Erstellung von Anwendungen geht, gibt es jedoch immer noch eine Menge Missverständnisse. Viele Unternehmer und sogar Entwickler sind beispielsweise immer noch davon überzeugt, dass Kodierung immer noch der beste Weg ist, um eine App zu erstellen. Dabei sind No-Code-Tools selbst für diejenigen, die ein tiefes Verständnis für Programmiersprachen haben, eine großartige Ressource.

In diesem Artikel werden die fünf größten Missverständnisse in Bezug auf No-Code-Entwicklung aufgedeckt.

Was ist no-code Entwicklung?

Wie Sie vielleicht schon erraten haben, ist No-Code kein neuer Ansatz für die Programmierung. Aber seine Beliebtheit nimmt jedes Jahr extrem zu. Anstatt eine Anwendung von Grund auf neu zu entwickeln und Zeilen und Zeilen von Code zu schreiben, werden bei der No-Code-Entwicklung No-Code-Tools verwendet.

Bei No-Code-Tools handelt es sich um Plattformen, die es Entwicklern mit unterschiedlichen Fachkenntnissen ermöglichen, Webanwendungen und mobile Apps zu erstellen, ohne den traditionellen Programmieransatz zu verwenden. No-Code-Plattformen ermöglichen es den Benutzern, Module, Schnittstellenelemente und logische Blöcke zu verwenden, die zuvor von den Entwicklern dieser Plattformen erstellt und getestet wurden, um ihre Anwendungen zu entwickeln, auch per Drag-and-Drop.

Apropos Missverständnisse in Bezug auf No-Code: Manchmal wird No-Code mit dem Low-Code-Ansatz verwechselt. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen den beiden Ansätzen.

Insbesondere Low-Code ist ähnlich wie No-Code, aber:

Low-Code-Plattformen bieten einen Bereich, in dem Entwickler Code hinzufügen können und müssen, um Funktionalitäten zu entwickeln;

es gibt weniger Automatisierung;

Entwickler müssen ein tiefes Verständnis von Programmiersprachen haben.

Im Vergleich zu Low-Code erlaubt No-Code mehr Menschen, sich der Entwicklung von Anwendungen zu nähern. Erforderlich sind lediglich ein gewisses Maß an Vertrautheit mit der Nutzung von Software und eine klare Vorstellung von dem Endergebnis, das der Entwickler erreichen möchte.

Bestes No-Code-Tool: AppMaster

Wenn es um No-Code geht, ist einer der wichtigsten Aspekte, die zu berücksichtigen sind, welches No-Code-Tool Sie verwenden werden. Das Endergebnis hängt weitgehend von der Qualität des Tools ab.

AppMaster ist eines der am meisten empfohlenen No-Code-Tools auf dem Markt. Es wurde entwickelt, um die Arbeit von Fachleuten zu erleichtern, indem es Menschen mit weniger Erfahrung ermöglicht, ihre mobilen Anwendungen zu erstellen, und professionellen Entwicklern, weniger Zeit mit Routineaufgaben zu verbringen.

AppMaster bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche, viele Integrationsmodule und die Möglichkeit, den Quellcode für Ihre Anwendung zu erhalten. Wie wir bald feststellen werden, ist eines der größten Missverständnisse über No-Code-Tools, dass keine Codierung erforderlich ist. Wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, ist die Kodierung vorhanden, wird aber automatisch generiert. Ihr No-Code-Tool sollte einen einfachen Zugriff auf den Quellcode bieten, um den generierten Code zu exportieren, darauf zuzugreifen und ihn sogar zu bearbeiten, wenn Sie mit den verwendeten Programmiersprachen vertraut sind.

Die 5 größten Missverständnisse über no-code

Der Aufstieg der Plattformen für die Entwicklung von No-Code-Anwendungen hat zu einigen Missverständnissen geführt. Hier sind ein paar von ihnen:

No-Code bedeutet, dass es überhaupt keine Kodierung gibt

Wie wir bereits erwähnt haben, ist dies das erste große Missverständnis über No-Code. Eine App mit No-Code-Tools zu erstellen, bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Programmierung gibt. Kodierung ist immer noch die Grundlage der Programmierung, aber sie wird automatisch erstellt, anstatt vom Entwickler manuell geschrieben und hinzugefügt zu werden.

Die Kodierung ist immer noch vorhanden, und wenn das von Ihnen verwendete No-Code-Tool von hoher Qualität ist, wie AppMaster, ist die Kodierung auch zugänglich.

No-Code-Entwickler müssen ein tiefes Verständnis für die Programmierung haben. Nein! Und das ist der Hauptunterschied zu anderen Ansätzen, nicht die Abwesenheit von Kodierung! Mit No-Code-Tools können Personen, die über ein Verständnis und Grundkenntnisse in Programmiersprachen verfügen, den Code bearbeiten, exportieren und nach Belieben verwenden. Im Gegensatz dazu können Personen, die keine Programmiersprache beherrschen, dennoch die gewünschte Anwendung erstellen, während das No-Code-Tool den Back-End-Code für sie generiert.

No-Code macht Entwickler überflüssig

Die zunehmende Verbreitung von No-Code-Tools und -Ansätzen bedeutet nicht, dass die Rolle und Bedeutung von Entwicklern abgeschafft wird. Im Gegenteil, es sollte in erster Linie als Ressource für Entwickler betrachtet werden.

No-Code-Tools ermöglichen es Entwicklern, Aufgaben viel schneller und effizienter zu erledigen. Ihre Arbeit wird zugänglich, und sie können in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse erzielen. Dies ist eine Win-Win-Situation für Entwickler und diejenigen, die sie einstellen: Entwickler können mehr Arbeit in weniger Zeit erledigen. Infolgedessen können sie ihre Preise senken und mehr und mehr Kunden finden. Auf der anderen Seite können die Unternehmer die Kosten für die App-Entwicklung senken. Wenn der Prozess reibungsloser abläuft und die Kosten sinken, wird der digitale Wandel des Ameisenhandels einfacher.

Mit No-Code-Tools - die manchmal Drag-and-Drop-Lösungen anbieten, die keine manuelle Programmierung erfordern und daher einfach zu bedienen sind - kann jeder die App erstellen, die er für sein Unternehmen benötigt.

Dies ist ein weiterer großer Irrglaube, der viele davon abhält, die Vorteile von No-Code-Tools zu nutzen.

Wir haben oben in diesem Artikel über AppMaster gesprochen. Nehmen wir diese erstklassige No-Code-App als Beispiel, um dieses Missverständnis aufzudecken.

Wie wir bereits erwähnt haben, wird der Code automatisch generiert, während Sie Ihre Webanwendung oder mobile App erstellen, ohne manuell Code zu schreiben. Sie können auf diesen Code zugreifen, und Sie können:

ihn exportieren;

ihn bearbeiten.

Das heißt, No-Code-Apps wie AppMaster ermöglichen eine tiefe Anpassung auf einer doppelten Ebene:

Verwendung von no-code Elementen innerhalb der Plattform;

Zugriff auf den Back-End-Code und Bearbeitung innerhalb oder außerhalb der No-Code-Plattform.

No-Code ist für einfache und leichtgewichtige Anwendungen

Ein weiterer weit verbreiteter Irrglaube ist, dass No-Code nur für die Entwicklung sehr einfacher Anwendungen verwendet werden kann. Das stimmt nicht: No-Code kann nicht nur für komplexe Anwendungen und Website-Projekte verwendet werden, sondern es kann auch den Prozess vereinfachen und Ihnen helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Eine No-Code-Plattform hilft Ihnen, die große Komplexität in kleinere Aufgaben zu zerlegen. Sie können die Kontrolle über die einzelnen Aufgaben behalten und haben dennoch einen umfassenden Überblick über Ihr Projekt, der durch ein visuelles Tool wie ein No-Code-Tool noch effizienter wird.

Wir können sogar noch tiefer gehen als das. No-Code macht einen weiteren Aspekt einfach: die Aktualisierung. Unabhängig davon, ob Sie eine einfache oder komplexe Website oder App erstellen, müssen Sie sie ständig aktualisieren. Wenn Sie ein Entwickler sind, wissen Sie bereits, wie anstrengend und endlos das manuelle Aktualisieren des Codes sein kann. Mit No-Code-Tools werden Aktualisierungen, mobile Apps oder andere Projekte viel einfacher.

No-Code lässt keinen Raum für Flexibilität

Das letzte Missverständnis in Bezug auf No-Code ist, dass es den Entwickler in gewisser Weise einschränkt: zum Beispiel, weil No-Code-Tools begrenzte Funktionen haben; daher sind Ihr Entwicklungsprozess und Ihre Kreativität auf diese Funktionen beschränkt.

Dazu gibt es eine Menge zu sagen. Zunächst einmal kann Ihr No-Code-Tool Ihre Arbeit nur dann einschränken, wenn Sie sich für das falsche Tool entscheiden. Wenn Sie sich für eine erstklassige No-Code-Plattform entscheiden, sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Warum gibt es bei no-code keine Beschränkungen?

Nehmen wir an, Sie haben sich für eine No-Code-Plattform wie AppMaster (eine der besten im Umlauf) entschieden und beschränken sich auf die Nutzung der bereitgestellten Schnittstelle (ohne selbst zu programmieren). In diesem Fall gibt es aufgrund des hohen Niveaus der bereitgestellten Elemente und der Integration zwischen ihnen keinerlei Einschränkungen. Natürlich ist es wichtig, dass Sie sich für eine hochwertige No-Code-Plattform wie AppMaster entscheiden.

Da No-Code-Tools wie AppMaster den Zugriff auf den Back-End-Code garantieren, gibt es für Sie keine Einschränkungen, da Sie den Code auf jede beliebige Weise bearbeiten können. Sie können sogar noch weiter gehen: Exportieren Sie den Back-End-Code und entwickeln Sie Ihre Website-Anwendung oder Ihre mobile Anwendung außerhalb des No-Code-Tools weiter.

Haben No-Code-Plattformen irgendwelche Grenzen?

Um die kürzeste Antwort zu geben: No-Code-Plattformen haben Grenzen, wenn Sie die falsche No-Code-App-Entwicklungsplattform wählen. Wie wir in diesem Artikel bereits mehrfach erwähnt haben, ist es wichtig, dass Sie sich nur auf hochwertige No-Code-Tools wie AppMaster verlassen. Welche Einschränkungen können Sie erfahren, wenn Sie eine minderwertige No-Code-Plattform wählen?

Begrenzte Vorlagen

Wenn Sie eine App mit einem No-Code-Tool erstellen, gehen Sie in der Regel von einer vorgegebenen Vorlage aus. Sie sollten No-Code-Plattformen meiden, deren Vorlagen zu starr und nicht flexibel genug sind, um eine vollständige Freiheit bei der Anpassung zu gewährleisten.

Sie sollten sich nur für No-Code-Tools entscheiden, die Ihnen die volle Kontrolle über die von Ihnen erstellte Anwendung geben. Und warum? Weil Sie Ihrer Kreativität keine Grenzen setzen wollen, aber auch, weil Sie die volle Kontrolle über die Sicherheit und Zuverlässigkeit haben wollen.

Die Kontrolle liegt in den Händen der Anbieter von No-Code-Apps, wenn Sie nicht die volle Kontrolle über die App haben, die Sie erstellen.

Fehlendes Eigentum am Code

Vergewissern Sie sich, dass die No-Code-Plattform, für die Sie sich entscheiden, Ihnen nicht nur die volle Freiheit und Kontrolle über die von Ihnen erstellte App gibt, sondern auch Zugang zum Code gewährt.

Nur wenn Sie Zugang zum Code haben, können Sie das, was Sie entwickeln, vollständig kontrollieren.

Kann Ihr Unternehmen von der no-code Entwicklung profitieren?

Der No-Code-Ansatz gewinnt immer mehr an Bedeutung, insbesondere für Unternehmen. Der Hauptvorteil besteht darin, dass er die Kosten für die Erstellung einer benutzerdefinierten mobilen Anwendung oder Webanwendung senkt.

Heutzutage können Unternehmen ohne soziale Medien nicht mehr überleben. Im Internet präsent zu sein, ist von entscheidender Bedeutung, und die beste Möglichkeit, dies zu tun, besteht in vielen Fällen darin, ihren Kunden eine Webanwendung zur Verfügung zu stellen, mit der sie interagieren können, oder eine mobile App, mit der sie die Angebote des Unternehmens über ihr Smartphone durchsuchen können.

No-Code ist jedoch nicht nur bei der Erstellung von maßgeschneiderten Apps für Geschäftskunden hilfreich. Wie Sie vielleicht wissen, kann die Automatisierung einiger Prozesse die Arbeit und die Arbeitsabläufe in einem Unternehmen viel reibungsloser, einfacher und schneller machen, wodurch die Produktivität gesteigert werden kann. Die Erstellung von benutzerdefinierten No-Code-Apps ist eine großartige Lösung, um diese Prozesse zu automatisieren. Unternehmen müssen keine teuren Entwicklungsteams mehr einstellen, um einfache benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen, die ihre Arbeitsabläufe erleichtern.

Unternehmen, die noch nicht mit dem digitalen Wandel begonnen haben, fürchten sich wahrscheinlich vor den Kosten, die eine solche Umstellung mit sich bringen kann. Für sie ist es wichtig zu wissen, dass es einen No-Code-Ansatz gibt, der die Kosten senken und gleichzeitig die Qualität der Ergebnisse verbessern kann.

Fazit

Dieser Artikel richtet sich an alle, die eine benutzerdefinierte App oder Webanwendung für ihr Unternehmen oder für den privaten Gebrauch erstellen müssen, aber Angst haben, sich auf No-Coding-Tools zu verlassen. Ihre Angst hängt von einigen Gedanken über die No-Code-Softwareentwicklung ab, die jedoch ein Irrglaube sind. Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, den Wert des No-Code-Ansatzes zu verstehen. Wir haben auch die Grenzen aufgezeigt, die No-Code-Tools haben können, aber wir haben Ihnen auch gezeigt, wie Sie diese überwinden können: Verlassen Sie sich nur auf High-End-No-Code-Plattformen wie AppMaster.