Viele Unternehmen setzen CRM-Software in ihrem Tagesgeschäft ein, weil sie ein wichtiges Instrument zur Steigerung des Umsatzes und zur Weiterentwicklung des Unternehmens ist. Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Optionen. Wählen Sie eine CRM-Anwendung mit beliebiger Leistung zu einem beliebigen Preis. Der einzige Nachteil ist ihre Vielfalt. Es wäre eine Herausforderung, die gebrauchsfertige Software für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu implementieren. Das ist der Grund, warum viele Unternehmen eine maßgeschneiderte CRM-Software entwickeln. Die meisten von ihnen haben den perfekten Weg gefunden, um dies in kürzester Zeit zu bewerkstelligen - mit den No-Code-Tools. Die Tools Zoho Creator oder AppMaster.io konzentrieren sich auf die Erstellung leistungsfähiger Unternehmenssoftware, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Hier geben wir Ihnen einige Tipps, wie Sie mit der AppMaster.io-Plattform in kürzester Zeit ein benutzerdefiniertes CRM erstellen können.

Ein kurzer Überblick über CRM

Bevor wir in die Entwicklungsdetails eintauchen, lassen Sie uns kurz CRM beschreiben. Customer Relationship Management oder CRM ist eine Technologie oder Software, die zur Verwaltung der Beziehungen und Interaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden verwendet wird. Der Zweck der App ist einfach: Sie hilft dabei, die Beziehungen zu verbessern, den Umsatz zu steigern und das Unternehmen wachsen zu lassen. Mit einem gut entwickelten CRM können Sie mit den Kunden in Verbindung bleiben und ihnen auf ihrem Weg zum Verkauf helfen und sie unterstützen. CRM-Software ist ein effektives und wertvolles Management-Tool, das dabei hilft, Kontakte zu verwalten, Leads zu gewinnen, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und den Umsatz zu steigern.

Warum ein eigenes CRM erstellen?

CRM ist ein Muss für jedes Unternehmen, das starke Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen will. Was aber, wenn Sie keine gebrauchsfertige Software integrieren wollen oder es sich einfach nicht leisten können, sie zu kaufen? Vielleicht möchten Sie mehr Kontrolle über die Daten haben? Aber Sie wollen keine Zeit und Ressourcen für die Entwicklung aufwenden? Wie wir bereits gesagt haben, sind vorgefertigte Anwendungen nicht immer für Ihr Unternehmen geeignet. Sie können viele unnötige Funktionen enthalten, die Sie nicht benötigen, für die Sie aber bezahlen müssen.

Deshalb ist es praktischer, eine maßgeschneiderte CRM-App zu entwickeln, die nur die Funktionen enthält, die Ihr Team benötigt. Der größte Vorteil einer benutzerdefinierten Lösung besteht darin, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie alles funktioniert, und den größten Nutzen aus der Verwaltungs-App ziehen können. Sie erhalten die gewünschte Flexibilität und können die App mit dem Wachstum Ihres Unternehmens weiterentwickeln. Es besteht keine Notwendigkeit, die Software zu wechseln, wenn sich die internen Abläufe des Unternehmens ändern.

Die Vorteile eines benutzerdefinierten CRM

Die Verwendung eines benutzerdefinierten CRM ist für Unternehmen sehr vorteilhaft.

1. Vollständige Kontrolle über die Daten. Sie wissen genau, wie die Daten empfangen werden und welche Art von Daten Sie erhalten, da Sie diese Details in den Formularen angeben. Dabei kann es sich um Kontaktangaben oder andere persönliche Informationen über den Kunden handeln.

2. Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens. Ein maßgeschneidertes CRM zu erstellen bedeutet, nur die Funktionen einzubauen, die Ihre Mitarbeiter benötigen. Als Ersteller der App können Sie die Pipeline des Kunden vorbereiten und darauf basierend die Liste der Funktionen und Datendetails entwickeln, die Sie in Ihrem CRM benötigen.

3. Keine Notwendigkeit, Geld für teure Softwarelizenzen auszugeben. Sie können Verkäufe tätigen und müssen sich keine Sorgen machen, dass diese Ihre Kosten für Lizenzen und die Softwareimplementierung decken, die nicht billig sind. Darüber hinaus hilft Ihnen die Erstellung einer maßgeschneiderten App dabei, Leads in zahlende Kunden zu verwandeln und den Umsatz mit effektiven Verkaufsinstrumenten zu steigern.

4. Schneller und einfacher Start. Zeit ist eine Ihrer wichtigsten Ressourcen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte CRM-App ohne Programmierung erstellen, sparen Sie Wochen der Entwicklung. Der Implementierungsprozess der Software wird viel einfacher sein, so dass Sie sofort mit dem System arbeiten können.

Wie man ein benutzerdefiniertes CRM ohne Programmierung erstellt

Verkomplizieren Sie den Prozess der Erstellung eines benutzerdefinierten CRM nicht. Sie können Zeit und Geld sparen, indem Sie verschiedene Software-Optionen ohne Code verwenden, um ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen. Es gibt viele Optionen für die Erstellung individueller CRM-Anwendungen. Viele Geschäftsinhaber haben einen einfachen Weg gefunden, ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen. Sie verwenden Tools wie Zoho Creator. Zoho Creator ist ein perfektes Instrument, das vorgefertigte Geschäftsanwendungen enthält, bei denen alle Details an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können. Die Low-Code-Plattform hat sich für die Business-Richtung entschieden und ist damit eine ideale Option für den Aufbau eines benutzerdefinierten CRM. Außerdem bietet Zoho viele wertvolle Tools und Informationen für Unternehmen über den Aufbau benutzerdefinierter Business-Lösungen.

Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden und möchten Ihnen anbieten, den Aufwand zu minimieren und ein CRM mit dem No-Code-Instrument AppMaster.io aufzubauen. Die zwei leistungsfähigsten Funktionalitäten der Plattform sind der Datenmodell-Designer und der Geschäftsprozess-Editor. Dies sind die kritischen Aspekte eines gut konzipierten CRM, da Sie eine robuste Datenbank und eine flexible Geschäftslogik benötigen, die auf die organisatorischen Prozesse zugeschnitten ist.

Erstellen einer Datenbank

Daten sind der wichtigste Teil einer CRM-Software. Die über die Formulare übermittelten Informationen sollten gut organisiert sein und Ihnen helfen, die Kommunikation mit dem Kunden aufzubauen. In der Praxis wird es zwei Arten von Nutzern geben, die miteinander kommunizieren: Kunden und Mitglieder Ihres Teams. Stellen Sie also sicher, dass Sie Formulare für beide Typen entwickeln. Die Formulare sollten alle notwendigen Felder enthalten: vom Namen bis hin zu den Verkaufsdaten. Sie sollten verstehen, wer die Leads sind, und ihr Verhalten und ihre Absichten analysieren.

Alle über die Formulare übermittelten Informationen werden in der Datenbank gespeichert. Diese Informationen sind ein entscheidender Faktor für die Verwaltung von Verkäufen und Leads. Sie enthalten Kontaktinformationen, Kundendaten und das Kaufverhalten. In AppMaster.io zum Beispiel ermöglicht ein Datenmodell-Designer den Aufbau einer Datenbank nur mit visuellen Blöcken. Ziehen Sie sie einfach auf die Leinwand, erstellen Sie so viele Datenmodelle wie Sie möchten und legen Sie Felder und Beziehungen zwischen ihnen fest.

Definieren Sie die Funktionen

Beim Erstellen eines benutzerdefinierten CRM müssen Sie alle Funktionen einbeziehen, die Sie benötigen, um die von den Kunden bereitgestellten Daten effektiv zu verwalten. Einer der kritischsten Schritte ist der Schritt, in dem Sie die CRM-Funktionen definieren. Einige der zu berücksichtigenden Funktionen sind:

1. Kontaktinformationen. Kontaktinformationen sind entscheidend. Solange CRM Ihnen hilft, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Leads in zahlende Kunden zu verwandeln, müssen Sie wissen, wie Sie mit ihnen in Kontakt treten können.

2. Kaufhistorie. Anhand dieser Daten können Sie nachvollziehen, welche Produkte oder Dienstleistungen Ihre Kunden in der Vergangenheit gekauft haben und wie viel sie dafür ausgegeben haben. Jeder Kunde hat also ein Profil, in dem Sie alles über seine Einkäufe finden können. Außerdem sollten die Daten Angaben darüber enthalten, wie der Kunde auf Ihre Marke gestoßen ist und zu welchem Zeitpunkt die Entscheidung zum Kauf des Produkts getroffen wurde.

3. Integrationen. CRM-Software ist oft mit sozialen Netzwerken verbunden, um Kontakte zu analysieren, oder mit Zahlungsgateways, um Transaktionen zu verfolgen. Integrationen von Drittanbietern in CRM können helfen, Aufgaben zu automatisieren und Daten besser zugänglich zu machen.

4. Interaktionsverlauf. Sie können Verkaufschancen effizienter erkennen und einen besseren Service bieten, wenn Sie die Kundeninteraktion verfolgen. Hier sollten Sie Informationen über die Interaktion zwischen Kunde und Mitarbeiter gewinnen, um die Erfahrungen auf beiden Seiten zu bewerten.

5. Verkaufstrichter. Verkaufstrichter ziehen Leads an und steigern Ihren Umsatz. Es ist hilfreich, alle Werbeaktivitäten und Kampagnen über CRM zu verfolgen und zu überwachen. Erstellen Sie Formulare für Kampagnen, um alle Daten an Ihr CRM zu übermitteln. So können Sie die bereitgestellten Details kategorisieren und zukünftige Kampagnen besser gestalten.

6. Berichte und analytisches Dashboard. CRM ist ein analytisches Instrument. Das Dashboard ist das, was Sie der App hinzufügen müssen. Um einen vollständigen und detaillierten Bericht zu erhalten, müssen Sie zunächst Formulare erstellen, die dem Bericht entsprechen. Sie benötigen zum Beispiel den Status der Leads, um ihre Bewegungen in der Verkaufspipeline zu aktualisieren. Fügen Sie nur die Zustände hinzu, die der von Ihnen entwickelten Customer Journey entsprechen. Fügen Sie ruhig Tags und andere Details hinzu, um die Konvertierung von Leads angemessen zu bewerten.

Es ist erwähnenswert, dass AppMaster.io alle aufgeführten Funktionen leicht erstellen lässt. Mit der API-Funktionalität können Sie beliebige Integrationen hinzufügen; mit dem robusten Geschäftsprozess-Editor können Sie betriebliche Prozesse beliebiger Komplexität, Abfolge und Flexibilität erstellen.

Erstellen Sie eine Benutzerhierarchie

Erleichtern Sie es dem Team und bieten Sie je nach Benutzerrolle Zugriff auf bestimmte Daten. Die Hierarchie der Benutzer im System kann das Unternehmen vor Fehlern und Datenlecks schützen. Außerdem haben alle Prozesse eine klare Struktur, bei der ein einzelner Arbeitgeber für eine bestimmte Aufgabe zuständig ist und nicht in die Interaktion mit einem Kunden eindringen kann.

Fazit

Fassen wir zusammen: