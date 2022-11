Sind Sie auf der Suche nach einer einfachen und dennoch vertrauenswürdigen Key-Value-Datenbank, um Ihre Daten zu speichern? Wenn JA, dann ist dieser Artikel für Sie. Verschiedene beliebte und verfügbare Datenbanken auf dem Markt behaupten viel mehr, als sie verdienen. Wem kann man also vertrauen? Nun, Redis ist eine der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Datenbanken mit eingebautem Speicher, seiner schnellen, kostengünstigen Fähigkeit, Geodaten in größerem Umfang, in Echtzeit und mit erhöhter Geschwindigkeit zu speichern. Redis bietet einen Server für Datenstrukturen, der als Key-Value-Datenbank verwendet wird und effektiv bei der Verwaltung des Cache und der Arbeit als Message Broker ist. Alle Arten der Datenverwaltung sind für Redis kein Problem. Erfahren Sie mehr über diese Key-Value-Datenbank Redis.

Eine bestimmte NoSQL-Datenbank wird als Key-Value-Datenbank bezeichnet, die allgemein als Key-Value-Store bezeichnet wird. Eine Key-Value-Datenbank oder ein Key-Value-Store verwendet eine einfache Zeichenkette oder einen einzelnen Schlüssel oder einen Satz von Schlüsseln/Löschschlüsseln/Mehrfachschlüsseln, um auf zugehörige Werte zuzugreifen, im Gegensatz zu früheren relationalen NoSQL-Datenbanken, die Datenstrukturen in vordefinierten Tabellen und Spalten verwalteten. Sie werden zusammenfassend als Schlüssel-Wert-Paare bezeichnet. Diese Werte können von spezifischen Objekten mit mehreren verschachtelten Werten bis hin zu einfachen String-Datentypen wie Texten oder Ganzzahlen reichen. Jeder einfache String-Schlüssel ist eine bestimmte Bezeichnungsnummer, die mit einem Geschäft oder einem Ort, an dem Daten gespeichert sind, koordiniert wird.

Ihre Anwendung kann flüchtig sein, wenn sie eine große Anzahl kleiner kontinuierlicher Lese- und Schreibvorgänge verwalten muss. Der Zugriff auf Key-Value-Datenbanken ist schnell und speicherorientiert. Speichern von Webseiten mit der URL als Schlüssel und der Webseite als Wert; Speichern grundlegender Daten wie Kundeninformationen; Aufbewahren des Inhalts von Einkaufswagen, Produktkategorien und E-Commerce-Produktinformationen. Für Programme, die keine häufigen Aktualisierungen oder Unterstützung für anspruchsvolle Abfragen benötigen.

Einkaufswagen

Er dient als E-Commerce-Website oder Online-Schlüsselwertspeicher, der in Sekundenbruchteilen Milliarden von Bestellungen erfassen kann, insbesondere wenn die Urlaubssaison vor der Tür steht, die sich hervorragend zum Einkaufen eignet. Durch die verteilte Verarbeitung und Speicherung können Key-Value-Datenbanken so skaliert werden, dass sie Millionen von gleichzeitigen Benutzern und außerordentlich hohe Mengen an Zustandsänderungen unterstützen. Die in Key-Value-Datenbanken bereits vorhandene Redundanz kann den Verlust von Speicherknoten auffangen.

Sitzungsspeicher

Wenn sich ein Benutzer anmeldet, wird von einem sitzungsorientierten Programm, z. B. einer Webanwendung, eine Sitzung initiiert, die so lange andauert, bis sich der bestehende Benutzer aus dem Schlüsselwertspeicher oder den Schlüsselwertdatenbanken abmeldet, bis die Anmeldezeit verlängert wird, bis die Sitzung abläuft. Während dieser Zeit speichert das Programm alle sitzungsbezogenen Informationen in einer NoSQL-Datenbank oder im Hauptspeicher. Einige Beispiele für Sitzungsdatentypen sind Benutzerprofildetails, Nachrichten, personalisierte Daten und Themen, Empfehlungen, gezielte Werbeaktionen und Rabatte. Für jede Benutzersitzung gibt es einen spezifischen Bezeichner. Schnelle Key-Value-Speicher eignen sich besser für Sitzungsdatentypen, da nie etwas anderes als der Primärschlüssel/Löschschlüssel/Mehrfachschlüssel oder ein einfacher String abgefragt wird. Im Allgemeinen können Key-Value-Datenbanken einen geringeren Overhead pro Seite aufweisen als relationale Datenbanken.

Was ist Redis?

Remote Dictionary Server, oder Redis, ist eine schnelle, zugängliche In-Memory-Schlüsselwert-Datenbank. Salvatore Sanfilippo, der Schöpfer des Redis Servers, wollte die Skalierbarkeit seiner italienischen Firma erhöhen, und so begann das Projekt. Daraus entwickelte er eine Redis -Instanz, eine NoSQL-Datenbank, einen Cache, einen Nachrichtenbroker, Löschschlüssel, mehrere Schlüssel und eine Warteschlange, die jetzt im Einsatz ist.

Redis Die Instanz hat eine Reaktionszeit von weniger als einer Millisekunde und ermöglicht Millionen von Abfragen pro Sekunde für Echtzeitanwendungen in Bereichen wie Gaming, Ad-Tech, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und IoT. Redis Key-Value-Datenbanken gehören seit mehr als fünf Jahren zu den beliebtesten ( Stack Overflow), was sie zu einer der beliebtesten Open-Source-Engines macht. Redis Der Server ist eine hervorragende Option für Caching, Spiele, Analysen, Sitzungsmanagement, Leaderboards, Chats/Videotelefonie, Geodaten, Ride-Hailing, Videostreaming und Pub-Apps, da er sofort und ohne Verzögerung zur Verfügung steht.

Für den Betrieb der Redis Instanz bietet AWS zwei vollständig verwaltete Services. Redis Key-Value-Datenbanken oder Key-Value-Stores sind kompatible, zuverlässige In-Memory-Datenbank-Services mit blitzschneller Leistung ist Amazon MemoryDB für Redis Server. Mit einer Latenzzeit im Mikrosekundenbereich beschleunigt der vollständig verwaltete Caching-Service Amazon ElastiCache für Redis den Datenzugriff von primären Datenbanken und Datenspeichern. Außerdem unterstützt ElastiCache Memcached, eine weitere beliebte Open-Source-Caching-Engine.

Redis Die Key-Value-Datenbank oder der Key-Value-Store wurde ursprünglich als Cache-Datenbank konzipiert, hat sich aber später zur zentralen Datenbank entwickelt. Redis server ist eine gängige primäre Datenbank, die in modernen Anwendungen verwendet wird. Die meisten Anbieter von Redis unterstützen die Instanz Redis als Daten- und Cache-Speicher, aber nicht als Hauptdatenbank. Zusätzlich zur Verwendung des Redis -Servers benötigen Sie eine andere Datenbank, z. B. DynamoDB. Das erhöht die Komplexität, verringert die Reaktionszeit und verhindert, dass Sie die Instanz Redis vollständig nutzen können.

Redis Der Redis-Server ist eine Datenbank für verschiedene Datenmengen, von Megabyte - MB bis Terabyte - TB, die verarbeitet und gespeichert werden können. Durch die Kombination der Fähigkeiten von Redis als Hauptdatenbank und In-Memory-Cache in einem System mit Redis Enterprise entfallen die Komplikationen und Antwortzeiten, die bei der Ausführung von zwei verschiedenen Ansätzen entstehen. Darüber hinaus kann Redis als primäre Datenbank verwendet werden, die mehrere Modelle unterstützt, so dass Sie zeitgemäße Anwendungen und Microservice-basierte Konstruktionen mit geringen Zeitabständen darauf aufbauen können.

Nutzen Sie Redis Enterprise's native Funktionalität (Module), um den Bedarf an verschiedenen Cache-Optionen und Datenbanken zu ersetzen, wie z.B.:

Redis JSON-Instanz, Speicherung von JSON-Dokumenten und Streams zum Sammeln und Verteilen von Daten

JSON-Instanz, Speicherung von JSON-Dokumenten und Streams zum Sammeln und Verteilen von Daten Für zusätzliche Indizes, verwenden Sie RediSearch

Beziehungskomplexität mit RedisGraph

RedisTimeSeries für die Überwachung von Anwendungen

für die Überwachung von Anwendungen RedisBloom für Bestenlisten, Spiele und Betrugserkennung

für Bestenlisten, Spiele und Betrugserkennung RedisAI für Inferencing und die unmittelbare Speicherung von KI-Funktionen

für Inferencing und die unmittelbare Speicherung von KI-Funktionen Nutzen Sie Corporate Clustering, Auto-Scaling und Geo-Distribution , das unter Active-Active zu finden ist, um die oben genannten Vorteile zu nutzen.

Wie schnell ist Redis?

Redis ist ein ziemlich schnelles Bewertungstool, das sehr nützlich ist. Um zu wissen, wie schnell sich die Redis Instanz bewegt. Zweitens benötigt Redis einige plattformspezifische Datentypen, die genutzt werden können, um das Ausmaß der Redis-Leistung zu messen. Redis Redis bietet glücklicherweise ein solches Tool und einige Erfahrungswerte für weit verbreitete Hardwaresysteme an.

Redis Die Leistung von Redis kann mit dem Redis Benchmark bewertet werden. Über die Befehlszeile kann ermittelt werden, wie gut bestimmte Redis Befehle im Pipeline-Modus, im normalen Modus und unter verschiedenen Belastungen funktionieren.

Redis arbeitet außergewöhnlich gut. Die maximale Auslastung sowie die Set- und Get-Zeit für ein Key-Value-Datenbanksystem liegen in der Regel im Sub-Milisekunden-Bereich. Die Effektivität der Redis Operationen kann durch die Verwendung von Pipelines erhöht werden.

Sehen Sie sich die folgenden Faktoren an, die die Instanz Redis schnell machen:

Speicher

Redis ist eine In-Memory NoSQL-Datenbank. Daher gibt es eine RAM Einschränkung. Daher verwendet Redis eine definierte Eviction Policy, um entweder Out-of-Memory oder Data Eviction auszulösen, wenn die Speicherdaten erschöpft sind.

Verbindungen

Jede Aktion, die eine Client-Anwendung an Redis sendet, erfolgt innerhalb eines Verbindungskontexts. Unabhängig davon, ob dies durch Ihr Betriebssystem, die Redis-Einrichtung oder den Plan eines Dienstanbieters bedingt ist, ist die maximale Anzahl der Verbindungen zum Redis Server immer begrenzt. Ein neuer Anwendungs-Client oder eine neue Sitzung sollte immer eine Verbindung herstellen können, wenn genügend freie Ressourcen verfügbar sind.

Zwischenspeicher

Das Programm sollte auf die gespeicherten Inhalte zugreifen, damit der Cache optimal arbeiten kann.

Auslagerungen

Wenn Ihre Cache-Trefferrate unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann dies darauf hindeuten, dass die Räumung ausgelöst wurde, wodurch Daten von Redis entfernt werden und es zu Cache-Fehlern kommt.

Abgelaufene Objekte

Vielleicht verfallen die Cache-Objekte nicht, da die Verdrängung begann, als der Redis-Speicher niedrig war.

Ist Redis besser als MongoDB?

Lassen Sie uns versuchen, auf die Debatte Redis vs. MongoDB zu antworten. Es gibt keine Lösung, die für alle Situationen gilt. Daher muss die Wahl unter Berücksichtigung der geschäftlichen Anforderungen, der finanziellen Beschränkungen und anderer unten genannter Faktoren getroffen werden. Die wichtigsten Kriterien für den Vergleich zwischen Redis und MongoDB sind folgende:

Funktionen

Redis umfasst Funktionen wie Dauerhaftigkeit, Zwischenspeicherung und problemlose Behebung von Abstürzen, während MongoDB über Map-Reduce- und Datenaggregationsfunktionen verfügt.

umfasst Funktionen wie Dauerhaftigkeit, Zwischenspeicherung und problemlose Behebung von Abstürzen, während über Map-Reduce- und Datenaggregationsfunktionen verfügt. Die Kontrolle über die Abrechnung mithilfe von Rollen ist bei MongoDB möglich, bei Redis hingegen nicht.

Leistung

Im Vergleich zu MongoDB ist die Instanz Redis besser in der Lage, schwere Arbeitslasten zu bewältigen. Redis verwendet eine einfache Zeichenkette, einen einzelnen Kern und ist single-threaded.

ist die Instanz besser in der Lage, schwere Arbeitslasten zu bewältigen. verwendet eine einfache Zeichenkette, einen einzelnen Kern und ist single-threaded. Redis Daher übertrifft die Instanz MongoDB geringfügig in Bezug auf die Leistung. Sobald CPU es einschränkt, ist MongoDB ebenfalls dafür bekannt, langsam zu reagieren.

Skalierbarkeit

Im Vergleich zu Redis bietet MongoDB eine bessere Unterstützung für den Faktor Skalierbarkeit. MongoDB optimiert die Funktionalität von RAM auf physischen Plattformen, aber Redis schränkt den RAM-Verbrauch ein.

bietet eine bessere Unterstützung für den Faktor Skalierbarkeit. optimiert die Funktionalität von auf physischen Plattformen, aber schränkt den RAM-Verbrauch ein. Obwohl Redis über viele periphere Funktionen verfügt, ist die Skalierung mit MongoDB einfacher.

Plattform-Unterstützung

Ein Server für In-Memory-Datenstrukturen ist Redis ; er arbeitet mit Message-Brokern und erlaubt Caching. Mit Hilfe von Java-Clients bietet er Unterstützung für den Spring-Cache.

; er arbeitet mit Message-Brokern und erlaubt Caching. Mit Hilfe von Java-Clients bietet er Unterstützung für den Spring-Cache. Die plattformunabhängige NoSQL-Datenbank MongoDB verfügt über BI-Konnektoren für Analysen, Unterstützung für Spring-Daten und eine interaktive Schnittstelle für die Abfrage von Befehlen über eine Befehlszeile Redis .

Datenbank-Architektur

Redis Server und Redis Client sind beide Komponenten der Redis-Datenbankarchitektur. Die Daten werden von Redis Server im Speicher gehalten.

Server und Client sind beide Komponenten der Redis-Datenbankarchitektur. Die Daten werden von Server im Speicher gehalten. Eine auf Dokumente ausgerichtete NoSQL-Datenbank ist MongoDB . Tools für das Einbringen und Herausbringen von Binärdaten, die Annäherung an Sicherheits- und Merkmalsdaten und den Aufbau verteilter Systeme, GridFS und MongoDB Compass sind Teil der NoSQL-Datenbankarchitektur.

Unterstützung von Programmiersprachen

C, C#, Objective-C, Crystal, Clojure, Fancy, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Python, Lisp, MatLab, Lua, Elixir, OCaml, Pure Data, Swift , Dart, Pascal, Rebol, Ruby, Scheme, Tcl, Visual Basic Redis unterstützt.

unterstützt. C, Clojure, Java, C++, Groovy, Scala, Dart, Erlang, Haskell, Perl, Lua, Rust, Powershell, Python, PHP, R, Haskell, Prolog, Swift, Smalltalk usw. sind nur einige der Programmiersprachen, die MongoDB unterstützt.

Unterstützung der Replikation

Redis unterstützt sowohl Master-Master- als auch Master-Slave-Replikation.

unterstützt sowohl Master-Master- als auch Master-Slave-Replikation. MongoDB unterstützt die Master-Slave-Replikation.

Sicherheit

Bevor Sie die Befehle von Redis implementieren, sollten Sie sich an solide Authentifizierungsprotokolle halten. Es wird jedoch nur eine einfache passwortbasierte Authentifizierung benötigt, um Benutzern Zugriff zu gewähren, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte.

implementieren, sollten Sie sich an solide Authentifizierungsprotokolle halten. Es wird jedoch nur eine einfache passwortbasierte Authentifizierung benötigt, um Benutzern Zugriff zu gewähren, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte. Sicherheit ist etwas, das MongoDB ernst nimmt. Es verwendet verschlüsselte Redis Datentypen und Authentifizierungsverfahren, um den Benutzer zu verifizieren. Die Möglichkeit, den Zugriff und die Befehle in MongoDB zu spezifizieren, ermöglicht es den Benutzern, Konten auf der Grundlage von Rollenverantwortlichkeiten zuzuweisen, was die Sicherheit erhöht.

Unterstützung der Dokumentation

Sie können technische Dokumente, Anleitungen und Programmierunterstützung für Redis Schlüssel-Wert-Datenbanken erhalten.

Schlüssel-Wert-Datenbanken erhalten. Sie können technische Dokumente und das erweiterte Handbuch für MongoDB finden.

Preis

Der Preis der Enterprise Cloud von Redis ändert sich je nachdem, wie viele Redis Datentypen gespeichert werden müssen. Die Lizenzierung basiert auf einem Abonnement-System - Redis' kostenlose Basic-Preisoption. Die Preise für höhere Versionen beginnen mit einer monatlichen Gebühr von $7 .

Datentypen gespeichert werden müssen. Die Lizenzierung basiert auf einem Abonnement-System - Redis' kostenlose Basic-Preisoption. Die Preise für höhere Versionen beginnen mit einer monatlichen Gebühr von . Der Basic-Plan für MongoDB ist ebenfalls kostenlos. Die Kosten für das Hinzufügen einer weiteren Lizenz für kommerzielle Zwecke würden monatlich $57 betragen.

Kurz und bündig

Nach der Besprechung von Redis - Key-Value-Datenbanken, allen grundlegenden Redis Datentypen, die in Redis Key-Value-Datenbanken betrieben werden, und den Standardbefehlen Redis, die für deren Verwaltung verwendet werden. Sie verfügen über ein relativ ausreichendes Wissen über Redis - Key-Value-Datenbanken und können Redis für den privaten und geschäftlichen Gebrauch nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Redis Key-Value-Datenbanken mit ihren grundlegenden Funktionen und allgemeinen Nutzern für Datenstrukturen, Serverspeicher und Cache-Zwecke einen positiven Beitrag zu authentischen und systematischen Optimierungen leisten. Sie können die Online-Dokumentation auf der Website Redis nutzen, die weitere Informationen über die Plattform enthält.

Sobald Sie mit der Nutzung der Plattform begonnen haben, können Sie sie mit zusätzlichen fortgeschrittenen Komponenten wie Transaktionen, Pipelines und vielem mehr weiter erforschen. Diese fortgeschrittenen Eigenschaften werden jedoch in der Regel nicht auf der Befehlszeilenschnittstelle von Redis verwendet, sondern eher in den verschiedenen Anwendungen, die mit Hilfe verschiedener Programmiersprachen erstellt werden.

Nicht nur für die Apps, die mit Coding gemacht werden, sondern auch für die Apps, die mit einer no-code Plattform wie AppMaster entwickelt werden. AppMaster ist eine no-code App-Entwicklungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Web- und Mobilanwendungen mit einer einfachen drag-and-drop Schnittstelle.

AppMaster hat ein Redis Modul. Entwickler können eine Key-Value-Verbindung zu einer beliebigen Redis Datenbank für die Synchronisierung zwischen Microservices und in Fällen, in denen Websocket-Balancing verwendet wird, nutzen.