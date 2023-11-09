Функции Azure — это служба бессерверных вычислений, предоставляемая Microsoft как часть облачной платформы Azure, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать управляемые событиями, масштабируемые и быстро реагирующие приложения без необходимости управлять какой-либо базовой инфраструктурой. Абстрагируясь от управления серверами, разработчики могут сосредоточиться на написании кода и реализации бизнес-логики, что приводит к ускорению циклов разработки, упрощению обслуживания и снижению эксплуатационных затрат. Функции Azure поддерживают несколько языков программирования, включая C#, F#, JavaScript, Python и Java, что делает их универсальными и доступными для самых разных разработчиков.

Основной принцип Функций Azure основан на концепции «функций» как основных строительных блоков приложения. Каждая функция запускается каким-либо событием, например входящим HTTP-запросом, новым сообщением в очереди хранилища Azure или событием таймера. Эта управляемая событиями архитектура приводит к созданию более эффективных и масштабируемых приложений, поскольку функции выполняются только тогда, когда это необходимо, что сводит к минимуму использование ресурсов и затраты. Кроме того, функции Azure автоматически масштабируются в зависимости от частоты входящих запросов, гарантируя, что приложения смогут обрабатывать высокие рабочие нагрузки без какого-либо ручного вмешательства или выделения ресурсов.

При использовании функций Azure разработчики могут выбирать из множества триггеров и привязок, чтобы определить источники ввода и вывода для функции. Триггеры отвечают за инициацию выполнения функции в ответ на событие, а привязки упрощают процесс доступа и обмена данными с различными сервисами. Функции Azure предоставляют постоянно растущий список готовых триггеров и привязок, таких как HTTP, таймеры, Azure Cosmos DB, Центры событий Azure и многие другие, что упрощает интеграцию функции с многочисленными службами Azure и внешними системами.

Функции Azure можно разрабатывать и выполнять локально с помощью основных инструментов Azure Functions, что позволяет разработчикам создавать, тестировать и отлаживать функции перед их развертыванием в облаке. Помимо локальной разработки, функции также можно создавать на портале Azure или с помощью конвейеров непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD), что упрощает процесс выпуска и обеспечивает надежность развернутых приложений.

Платформа AppMaster no-code легко интегрируется с функциями Azure, позволяя клиентам с легкостью создавать и развертывать приложения. Благодаря визуальным дизайнерам AppMaster и интерфейсу drag-and-drop клиенты могут быстро разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения со схемой базы данных, бизнес-процессами и API-интерфейсами REST. AppMaster также генерирует исходный код для приложений, компилирует его, запускает тесты, упаковывает в контейнеры Docker и развертывает в облаке или локальных средах. Эта мощная комбинация функций Azure и AppMaster позволяет клиентам создавать гибкие, масштабируемые и экономичные приложения, способные удовлетворить потребности как малого бизнеса, так и предприятий.

Согласно недавним исследованиям, бессерверные вычисления предлагают множество преимуществ, включая экономию средств, оперативную гибкость и повышение производительности. В исследовании, проведенном Microsoft, было обнаружено, что 60% организаций уже внедрили бессерверные вычисления или планируют сделать это в течение следующих 18 месяцев. Функции Azure — один из лучших вариантов бессерверной архитектуры, обеспечивающий эффективность, масштабируемость и гибкость.

Примером реального приложения, созданного на основе функций Azure, является система обработки файлов, в которую пользователи загружают файлы для обработки рядом бессерверных функций. Эти файлы хранятся в контейнере хранилища BLOB-объектов Azure, запуская функцию, которая выполняет необходимую обработку и сохраняет результат в целевом месте хранения. Затем система может отправлять уведомления пользователям после завершения обработки. Такое автоматическое масштабирование и архитектура, управляемая событиями, позволяют системе справляться с меняющимися рабочими нагрузками, обеспечивают сокращение времени обработки и минимальные эксплуатационные расходы на инфраструктуру.

Подводя итог, можно сказать, что функции Azure — это мощная служба бессерверных вычислений, которая позволяет разработчикам создавать быстродействующие, масштабируемые и экономичные приложения без необходимости управлять какой-либо базовой инфраструктурой. Используя архитектуру, управляемую событиями, функции Azure позволяют разработчикам сосредоточиться на реализации бизнес-логики и повышении производительности приложений, что приводит к ускорению циклов разработки и снижению эксплуатационных расходов. В сочетании с платформой no-code AppMaster клиенты могут быстро разрабатывать и развертывать приложения, отвечающие потребностям как малого бизнеса, так и крупных предприятий, используя весь потенциал бессерверных вычислений.