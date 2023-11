Funções do Azure

Azure Functions é um serviço de computação sem servidor fornecido pela Microsoft como parte da plataforma de nuvem Azure, que permite aos desenvolvedores criar e implantar aplicativos orientados a eventos, escalonáveis ​​e responsivos sem a necessidade de gerenciar qualquer infraestrutura subjacente. Ao abstrair o gerenciamento de servidores, os desenvolvedores podem se concentrar em escrever código e implementar lógica de negócios, levando a ciclos de desenvolvimento mais rápidos, manutenção mais fácil e custos operacionais reduzidos. O Azure Functions oferece suporte a diversas linguagens de programação, incluindo C#, F#, JavaScript, Python e Java, tornando-o versátil e acessível a uma ampla gama de desenvolvedores.

O princípio fundamental do Azure Functions baseia-se no conceito de "funções" como os blocos de construção básicos de uma aplicação. Cada função é desencadeada por um evento, como um pedido HTTP de entrada, uma nova mensagem numa Fila de Armazenamento do Azure ou um evento de temporizador. Essa arquitetura orientada a eventos leva a aplicações mais eficientes e escaláveis, pois as funções só são executadas quando necessárias, minimizando o uso de recursos e os custos. Além disso, o Azure Functions é dimensionado automaticamente com base nas taxas de solicitação recebidas, garantindo que os aplicativos possam lidar com altas cargas de trabalho sem qualquer intervenção manual ou provisionamento de recursos.

Ao utilizar o Azure Functions, os desenvolvedores podem escolher entre uma variedade de gatilhos e associações para definir as fontes de entrada e saída de uma função. Os gatilhos são responsáveis ​​por iniciar a execução de uma função em resposta a um evento, enquanto as ligações simplificam o processo de acesso e troca de dados com diversos serviços. O Azure Functions fornece uma lista crescente de gatilhos e associações pré-criados, como HTTP, temporizadores, Azure Cosmos DB, Azure Event Hubs e muito mais, facilitando a integração de uma função com vários serviços e sistemas externos do Azure.

O Azure Functions pode ser desenvolvido e executado localmente usando as Ferramentas Principais do Azure Functions, permitindo que os desenvolvedores criem, testem e depurem funções antes de implantá-las na nuvem. Além do desenvolvimento local, o Functions também pode ser construído no portal do Azure ou usando pipelines de integração contínua e implantação contínua (CI/CD), agilizando o processo de lançamento e garantindo a confiabilidade dos aplicativos implantados.

A plataforma no-code AppMaster integra-se perfeitamente com o Azure Functions, permitindo que os clientes criem e implantem aplicativos com facilidade. Com os designers visuais e a interface drag-and-drop do AppMaster, os clientes podem projetar rapidamente aplicativos back-end, web e móveis, completos com esquema de banco de dados, processos de negócios e APIs REST. AppMaster também gera código-fonte para os aplicativos, compila-os, executa testes, empacota-os em contêineres Docker e os implanta na nuvem ou em ambientes locais. Essa poderosa combinação de Azure Functions e AppMaster permite que os clientes criem aplicativos responsivos, escalonáveis ​​e econômicos que podem atender às necessidades de pequenas e grandes empresas.

De acordo com pesquisas recentes, a computação sem servidor oferece inúmeras vantagens, incluindo economia de custos, agilidade operacional e desempenho aprimorado. Num estudo realizado pela Microsoft, constatou-se que 60% das organizações já adotaram a computação sem servidor ou planejam fazê-lo nos próximos 18 meses. O Azure Functions é uma das principais opções para arquitetura sem servidor, cumprindo a promessa de eficiência, escalabilidade e agilidade.

Um exemplo de aplicativo do mundo real criado no Azure Functions é um sistema de processamento de arquivos, onde os usuários carregam arquivos para serem processados ​​por uma série de funções sem servidor. Estes ficheiros são armazenados num contentor Azure Blob Storage, desencadeando uma função que executa o processamento necessário e armazena o resultado num local de armazenamento de destino. O sistema pode então enviar notificações aos usuários após a conclusão do processamento. Esse escalonamento automático e arquitetura orientada a eventos permitem que o sistema lide com cargas de trabalho flutuantes, garante tempos de processamento mais rápidos e resulta em custos operacionais mínimos para a infraestrutura.

Em resumo, o Azure Functions é um poderoso serviço de computação sem servidor que permite aos desenvolvedores criar aplicativos responsivos, escalonáveis ​​e econômicos sem precisar gerenciar qualquer infraestrutura subjacente. Ao aproveitar a arquitetura orientada a eventos, o Azure Functions permite que os desenvolvedores se concentrem na implementação da lógica de negócios e na melhoria do desempenho dos aplicativos, levando a ciclos de desenvolvimento mais rápidos e custos operacionais reduzidos. Combinado com a plataforma no-code AppMaster, os clientes podem desenvolver e implantar rapidamente aplicativos que atendam às necessidades de pequenas e grandes empresas, aproveitando todo o potencial da computação sem servidor.