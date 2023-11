Funkcje platformy Azure

Azure Functions to bezserwerowa usługa obliczeniowa świadczona przez firmę Microsoft w ramach platformy chmurowej Azure, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie sterowanych zdarzeniami, skalowalnych i responsywnych aplikacji bez konieczności zarządzania jakąkolwiek podstawową infrastrukturą. Oddalając zarządzanie serwerami, programiści mogą skupić się na pisaniu kodu i wdrażaniu logiki biznesowej, co prowadzi do szybszych cykli programowania, łatwiejszej konserwacji i obniżonych kosztów operacyjnych. Usługa Azure Functions obsługuje wiele języków programowania, w tym C#, F#, JavaScript, Python i Java, dzięki czemu jest wszechstronna i dostępna dla różnorodnej grupy deweloperów.

Podstawowa zasada Azure Functions opiera się na koncepcji „funkcji” jako podstawowych elementów składowych aplikacji. Każda funkcja jest wyzwalana przez zdarzenie, takie jak przychodzące żądanie HTTP, nowa wiadomość w kolejce usługi Azure Storage lub zdarzenie licznika czasu. Ta architektura sterowana zdarzeniami prowadzi do bardziej wydajnych i skalowalnych aplikacji, ponieważ funkcje są wykonywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane, minimalizując zużycie zasobów i koszty. Ponadto Azure Functions automatycznie skaluje się w oparciu o liczbę żądań przychodzących, dzięki czemu aplikacje mogą obsłużyć duże obciążenia bez ręcznej interwencji lub udostępniania zasobów.

Korzystając z Azure Functions, deweloperzy mogą wybierać spośród różnych wyzwalaczy i powiązań w celu zdefiniowania źródeł danych wejściowych i wyjściowych dla funkcji. Wyzwalacze odpowiadają za inicjowanie wykonania funkcji w odpowiedzi na zdarzenie, natomiast powiązania upraszczają proces dostępu i wymiany danych z różnymi usługami. Usługa Azure Functions udostępnia rosnącą listę wstępnie utworzonych wyzwalaczy i powiązań, takich jak protokół HTTP, liczniki czasu, Azure Cosmos DB, Azure Event Hubs i wiele innych, co ułatwia integrację funkcji z wieloma usługami platformy Azure i systemami zewnętrznymi.

Usługę Azure Functions można opracowywać i wykonywać lokalnie przy użyciu podstawowych narzędzi Azure Functions, umożliwiając programistom tworzenie, testowanie i debugowanie funkcji przed wdrożeniem ich w chmurze. Oprócz programowania lokalnego funkcje można także budować w ramach Azure Portal lub przy użyciu potoków ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD), usprawniając proces wydawania wersji i zapewniając niezawodność wdrożonych aplikacji.

Platforma AppMaster no-code bezproblemowo integruje się z Azure Functions, umożliwiając klientom łatwe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Dzięki projektantom wizualnym AppMaster oraz interfejsowi drag-and-drop klienci mogą szybko projektować aplikacje zaplecza, aplikacje internetowe i mobilne wraz ze schematem bazy danych, procesami biznesowymi i interfejsami API REST. AppMaster generuje również kod źródłowy aplikacji, kompiluje je, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker i wdraża w chmurze lub środowiskach lokalnych. To potężne połączenie Azure Functions i AppMaster umożliwia klientom tworzenie responsywnych, skalowalnych i ekonomicznych aplikacji, które poradzą sobie zarówno z potrzebami małych firm, jak i przedsiębiorstw.

Według ostatnich badań przetwarzanie bezserwerowe oferuje wiele korzyści, w tym oszczędności, elastyczność operacyjną i lepszą wydajność. Badanie przeprowadzone przez Microsoft wykazało, że 60% organizacji już wprowadziło przetwarzanie bezserwerowe lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Azure Functions to jeden z wiodących wyborów w zakresie architektury bezserwerowej, zapewniający wydajność, skalowalność i elastyczność.

Przykładem rzeczywistej aplikacji zbudowanej na platformie Azure Functions jest system przetwarzania plików, w którym użytkownicy przesyłają pliki do przetworzenia przez szereg funkcji bezserwerowych. Te pliki są przechowywane w kontenerze usługi Azure Blob Storage, wyzwalając funkcję, która wykonuje wymagane przetwarzanie i przechowuje wynik w docelowej lokalizacji magazynu. System może następnie wysyłać powiadomienia do użytkowników po zakończeniu przetwarzania. To automatyczne skalowanie i architektura sterowana zdarzeniami pozwala systemowi radzić sobie ze zmiennymi obciążeniami, zapewnia szybszy czas przetwarzania i skutkuje minimalnymi kosztami operacyjnymi infrastruktury.

Podsumowując, Azure Functions to zaawansowana bezserwerowa usługa obliczeniowa, która umożliwia programistom tworzenie responsywnych, skalowalnych i ekonomicznych aplikacji bez konieczności zarządzania jakąkolwiek podstawową infrastrukturą. Wykorzystując architekturę sterowaną zdarzeniami, Azure Functions umożliwia programistom skupienie się na wdrażaniu logiki biznesowej i poprawie wydajności aplikacji, co prowadzi do szybszych cykli programowania i obniżonych kosztów operacyjnych. W połączeniu z platformą AppMaster no-code, klienci mogą szybko opracowywać i wdrażać aplikacje spełniające potrzeby zarówno małych firm, jak i przedsiębiorstw, wykorzystując pełny potencjał przetwarzania bezserwerowego.