وظائف منخفضة التعليمات البرمجية

الوظائف Low-code ، في سياق تطوير البرامج ومنصة AppMaster no-code ، هي مكونات أو ميزات تم إنشاؤها مسبقًا تتيح التطوير السريع للتطبيقات مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي. تتيح هذه الوظائف للمطورين، وكذلك المستخدمين غير التقنيين مثل المطورين المواطنين، تصميم التطبيقات وتطويرها بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. من خلال تقليل الحاجة إلى عمليات ترميز واسعة النطاق، تعمل وظائف low-code على تحسين الإنتاجية الإجمالية وتقليل منحنى التعلم وتقليل حواجز الدخول لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات، مما يضمن توجيه الوقت والموارد الثمينة نحو الجوانب الأكثر أهمية للمشروع .

تشتمل وظائف Low-code على العديد من المكونات القابلة لإعادة الاستخدام، مثل المشغلات والإجراءات والاستعلامات المحددة مسبقًا والتي يمكن دمجها بشكل مرئي باستخدام واجهة drag-and-drop. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات بمجرد تحديد كتل إنشاء محددة مسبقًا بدلاً من كتابة تعليمات برمجية معقدة من البداية. يعمل النهج low-code على تمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى معرفة برمجية عميقة أو تدريب يستغرق وقتًا طويلاً. وفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن ينمو سوق low-code بسرعة، ليصل إلى قيمة إجمالية تزيد عن 21 مليار دولار بحلول عام 2022، مما يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة واعتمادها.

توفر AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، مجموعة واسعة من الوظائف low-code التي تسهل تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يمكن الوصول إلى هذه الوظائف وإدارتها من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بنمذجة البيانات وتحديد العمليات التجارية وإنشاء endpoints REST API وWSS. علاوة على ذلك، يدعم AppMaster إنشاء تطبيقات ويب تفاعلية وسريعة الاستجابة باستخدام مصمم عمليات الأعمال على الويب (BP) المتكامل. وفي الوقت نفسه، يمكن تصميم تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام مصمم Mobile BP، مع دعم لكل من منصات Android وiOS.

نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات حقيقية، فإنه يمكّن العملاء من الحصول على ثنائيات قابلة للتنفيذ أو كود المصدر واستضافة التطبيقات في أماكن عملهم أو في السحابة. تضمن المنصة أن يكون كل تطبيق تم إنشاؤه محدثًا بأحدث مجموعة من التقنيات، والتي تتميز بـ Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose (Android) أو SwiftUI (iOS) ) لتطبيقات الهاتف المحمول. ونتيجة لذلك، يمكن لتطبيقات AppMaster أن تتكامل بسلاسة مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كتخزين أساسي وتوفر قابلية توسع استثنائية وأداء وموثوقية مناسبة لسيناريوهات التحميل العالي والسيناريوهات المؤسسية.

إحدى الفوائد الأساسية لاستخدام وظائف low-code هي التخلص من الديون التقنية، والتي غالبًا ما ترتبط بعمليات تطوير البرمجيات التقليدية. مع كل تغيير يتم إجراؤه على مخططات التطبيقات، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة تمامًا من التطبيقات في غضون 30 ثانية، مما يمنع تراكم التعليمات البرمجية التي لم تعد ذات صلة أو مناسبة للغرض. علاوة على ذلك، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء وثائق مفصلة endpoints الخادم والبرامج النصية للترحيل لإدارة مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن أن تكون عملية التطوير شفافة وموثقة جيدًا وسهلة الإدارة.

بالإضافة إلى مساعدة المطورين، تعمل وظائف low-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين من أن يصبحوا مشاركين نشطين في عملية تطوير التطبيقات. يمكن للمطورين المواطنين، الذين قد تكون لديهم معرفة فنية محدودة، الاستفادة من وظائف low-code لإنشاء حلول شاملة لمؤسساتهم. يمكن أن يؤدي إضفاء الطابع الديمقراطي على التطوير إلى تحسين التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق الأعمال، مما يؤدي إلى تطبيقات أكثر ملاءمة لتلبية احتياجات العمل الهامة. ومن خلال تبني وظائف low-code ، تصبح المؤسسات أكثر مرونة، وتتكيف مع تغيرات السوق بشكل أكثر فعالية، وتحافظ في نهاية المطاف على ميزة تنافسية في بيئة اليوم سريعة الخطى.

تتضمن بعض الأمثلة على الوظائف low-code عناصر واجهة المستخدم مثل الأزرار والقوائم المنسدلة وحقول إدخال النص، بالإضافة إلى مكونات أكثر شمولاً مثل شبكات البيانات والنماذج والمخططات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمتد وظائف low-code لتشمل الموصلات المعدة مسبقًا للتكامل مع خدمات الجهات الخارجية مثل البريد الإلكتروني والمراسلة والتقويم ومعالجة الدفع. من خلال تقديم هذه الوظائف المعدة مسبقًا، يتيح AppMaster للعملاء تقصير دورة حياة التطوير وإنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الفريدة.

في الختام، تعتبر الوظائف low-code لبنات بناء أساسية في عالم تطوير التطبيقات الحديثة. إنها توفر لكل من المطورين والمستخدمين غير التقنيين بيئة إنتاجية وعالية الكفاءة، مما يجعل من الممكن تطوير التطبيقات وصيانتها بأقل قدر ممكن من الترميز اليدوي. من خلال منصات مثل AppMaster ، تعمل الوظائف low-code على تحسين عملية التطوير الشاملة، مما يمكّن المبدعين من إضفاء الحيوية على أفكارهم ورؤاهم بسرعة وخفة الحركة والثقة.