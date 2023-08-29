Функции с низким кодом

Функции Low-code в контексте разработки программного обеспечения и платформы no-code AppMaster представляют собой предварительно созданные компоненты или функции, которые обеспечивают быструю разработку приложений с минимальным ручным кодированием. Эти функции позволяют разработчикам, а также нетехническим пользователям, таким как гражданские разработчики, проектировать и разрабатывать приложения более быстрым и эффективным способом. Уменьшая потребность в обширном программировании, функции low-code повышают общую производительность, сокращают время обучения и снижают входные барьеры для тех, кто хочет создавать приложения, гарантируя, что ценное время и ресурсы будут направлены на более важные аспекты проекта. .

Функции Low-code включают в себя различные повторно используемые компоненты, такие как предварительно определенные триггеры, действия и запросы, которые можно визуально комбинировать с помощью интерфейса drag-and-drop. Это означает, что пользователи могут создавать приложения, просто выбирая предопределенные строительные блоки, вместо того, чтобы писать сложный код с нуля. Подход low-code позволяет разработчикам и нетехническим пользователям создавать приложения без необходимости глубоких знаний программирования или трудоемкого обучения. По данным Forrester Research, рынок low-code, по прогнозам, будет быстро расти, достигнув к 2022 году общей стоимости более 21 миллиарда долларов, что подчеркивает его растущую важность и распространение.

AppMaster, ведущая платформа no-code, предоставляет широкий спектр функций low-code, которые упрощают разработку серверных, веб- и мобильных приложений. Доступ к этим функциям и управление ими осуществляется через интуитивно понятный визуальный интерфейс, который позволяет пользователям моделировать данные, определять бизнес-процессы и создавать endpoints REST API и WSS. Более того, AppMaster поддерживает создание быстродействующих и интерактивных веб-приложений с использованием интегрированного конструктора веб-бизнес-процессов (BP). Между тем, мобильные приложения можно разрабатывать с помощью конструктора Mobile BP с поддержкой платформ Android и iOS.

Поскольку AppMaster создает реальные приложения, он позволяет клиентам получать исполняемые двоичные файлы или исходный код и размещать приложения у себя или в облаке. Платформа гарантирует, что каждое созданное приложение будет обновлено с помощью новейшего стека технологий, включая Go (golang) для серверных приложений, инфраструктуру Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose (Android) или SwiftUI (iOS). ) для мобильных приложений. В результате приложения AppMaster могут легко интегрироваться с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, в качестве основного хранилища и обеспечивать исключительную масштабируемость, производительность и надежность, подходящие для сценариев с высокой нагрузкой и корпоративных сценариев.

Одним из краеугольных преимуществ использования функций low-code является устранение технического долга, который часто связан с традиционными процессами разработки программного обеспечения. При каждом изменении чертежей приложений AppMaster генерирует совершенно новый набор приложений в течение 30 секунд, предотвращая накопление кода, который больше не актуален или не соответствует назначению. Кроме того, платформа автоматически генерирует подробную документацию для endpoints сервера и сценарии миграции для управления схемой базы данных, гарантируя, что процесс разработки является прозрачным, хорошо документированным и легко управляемым.

Помимо помощи разработчикам, функции low-code позволяют нетехническим пользователям стать активными участниками процесса разработки приложений. Гражданские разработчики, которые могут иметь ограниченные технические знания, могут использовать функции low-code для создания комплексных решений для своих организаций. Такая демократизация разработки может привести к улучшению сотрудничества между ИТ-отделами и бизнес-командами, в результате чего появятся приложения, которые лучше подходят для удовлетворения критически важных потребностей бизнеса. Внедряя функции low-code, организации становятся более гибкими, более эффективно адаптируются к изменениям рынка и, в конечном итоге, сохраняют конкурентное преимущество в современной быстро меняющейся среде.

Некоторые примеры функций с low-code включают виджеты пользовательского интерфейса, такие как кнопки, раскрывающиеся меню и поля ввода текста, а также более сложные компоненты, такие как сетки данных, формы и диаграммы. Кроме того, функции low-code могут быть расширены и охватывать предварительно созданные соединители для интеграции со сторонними службами, такими как электронная почта, обмен сообщениями, ведение календаря и обработка платежей. Предлагая эти готовые функции, AppMaster позволяет клиентам сократить жизненный цикл разработки и создавать приложения, адаптированные к их уникальным потребностям и требованиям.

В заключение отметим, что функции low-code являются фундаментальными строительными блоками в мире разработки современных приложений. Они предоставляют как разработчикам, так и нетехническим пользователям высокоэффективную и продуктивную среду, позволяющую разрабатывать и поддерживать приложения с минимальным ручным кодированием. Благодаря таким платформам, как AppMaster, функции low-code улучшают общий процесс разработки, позволяя разработчикам воплощать свои идеи и замыслы в жизнь со скоростью, гибкостью и уверенностью.