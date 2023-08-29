在软件开发和AppMaster no-code平台的背景下， Low-code功能​​是预先构建的组件或功能，可以通过最少的手动编码实现快速应用程序开发。这些功能允许开发人员以及公民开发人员等非技术用户以更快、更有效的方式设计和开发应用程序。通过减少大量编码的需求， low-code功能​​提高了整体生产力，缩短了学习曲线，并降低了那些希望构建应用程序的人员的进入门槛，确保宝贵的时间和资源用于项目的更关键方面。

Low-code函数包含各种可重用组件，例如可以使用drag-and-drop界面进行可视化组合的预定义触发器、操作和查询。这意味着用户只需选择预定义的构建块即可创建应用程序，而无需从头开始编写复杂的代码。 low-code方法使开发人员和非技术用户能够创建应用程序，而无需深厚的编程知识或耗时的培训。据 Forrester Research 称， low-code市场预计将快速增长，到 2022 年总价值将达到 210 亿美元以上，这凸显了其日益增长的重要性和采用率。

AppMaster是领先的no-code平台，提供广泛的low-code功能​​，促进后端、Web 和移动应用程序的开发。这些功能可以通过直观的可视化界面进行访问和管理，允许用户对数据进行建模、定义业务流程以及创建 REST API 和 WSS endpoints 。此外， AppMaster支持使用集成的 Web 业务流程 (BP) 设计器创建高度响应和交互式的 Web 应用程序。同时，可以使用Mobile BP Designer来设计移动应用程序，同时支持Android和iOS平台。

由于AppMaster生成真实的应用程序，因此客户能够获取可执行的二进制文件或源代码，并在其本地或云端托管应用程序。该平台确保每个生成的应用程序都采用最新的技术堆栈，包括用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3 框架和 JS/TS、以及 Kotlin 和Jetpack Compose (Android) 或SwiftUI (iOS) ）用于移动应用程序。因此， AppMaster应用程序可以与作为主存储的 PostgreSQL 兼容数据库无缝集成，并提供适合高负载和企业场景的卓越可扩展性、性能和可靠性。

使用low-code函数的基本好处之一是消除技术债务，这通常与传统软件开发流程相关。每次对应用程序蓝图进行更改时， AppMaster都会在 30 秒内生成一组全新的应用程序，从而防止不再相关或不再适合用途的代码累积。此外，该平台还会自动生成服务器endpoints的详细文档和用于数据库模式管理的迁移脚本，确保开发过程透明、文档齐全且易于管理。

除了帮助开发人员之外， low-code功能​​还使非技术用户能够成为应用程序开发过程的积极参与者。技术知识可能有限的公民开发人员可以利用low-code功能​​为其组织创建全面的解决方案。这种开发民主化可以改善 IT 和业务团队之间的协作，从而产生更适合满足关键业务需求的应用程序。通过采用low-code功能​​，组织变得更加敏捷，更有效地适应市场变化，并最终在当今快节奏的环境中保持竞争优势。

low-code功能​​的一些示例包括用户界面小部件（例如按钮、下拉菜单和文本输入字段）以及更全面的组件（例如数据网格、表单和图表）。此外， low-code功能​​可以扩展到涵盖预构建的连接器，用于与电子邮件、消息传递、日历和支付处理等第三方服务集成。通过提供这些预构建的功能， AppMaster允许客户缩短开发生命周期并创建适合其独特需求和要求的应用程序。

总之， low-code函数是现代应用程序开发领域的基本构建块。它们为开发人员和非技术用户提供了高效且富有成效的环境，从而可以通过最少的手动编码来开发和维护应用程序。通过AppMaster等平台， low-code功能​​增强了整体开发流程，使创作者能够快速、敏捷和自信地将他们的想法和愿景变为现实。