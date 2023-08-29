Düşük kodlu işlevler

Yazılım geliştirme ve AppMaster no-code platformu bağlamında Low-code işlevler, minimum manuel kodlamayla hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılan önceden oluşturulmuş bileşenler veya özelliklerdir. Bu işlevler, geliştiricilerin yanı sıra vatandaş geliştiriciler gibi teknik olmayan kullanıcıların uygulamaları daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tasarlamasına ve geliştirmesine olanak tanır. low-code işlevler, kapsamlı kodlama ihtiyacını azaltarak genel üretkenliği artırır, öğrenme eğrisini azaltır ve uygulama geliştirmek isteyenler için giriş engellerini azaltarak değerli zaman ve kaynakların projenin daha kritik yönlerine yönlendirilmesini sağlar. .

Low-code işlevler, önceden tanımlanmış tetikleyiciler, eylemler ve sorgular gibi drag-and-drop arayüzü kullanılarak görsel olarak birleştirilebilen çeşitli yeniden kullanılabilir bileşenleri kapsar. Bu, kullanıcıların karmaşık kodları sıfırdan yazmak yerine, önceden tanımlanmış yapı taşlarını seçerek uygulamalar oluşturabilecekleri anlamına gelir. low-code yaklaşımı, geliştiricilere ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılara, derin programlama bilgisine veya zaman alıcı eğitime ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. Forrester Research'e göre, low-code pazarın hızla büyüyerek 2022 yılına kadar 21 milyar doların üzerinde bir toplam değere ulaşması öngörülüyor; bu da pazarın artan önemini ve benimsenmesini vurguluyor.

Lider bir no-code platform olan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştıran çok çeşitli low-code işlevler sağlar. Bu işlevlere, kullanıcıların verileri modellemesine, iş süreçlerini tanımlamasına ve REST API ve WSS endpoints oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir görsel arayüz aracılığıyla erişilebilir ve yönetilebilir. Ayrıca AppMaster, entegre bir Web İş Süreci (BP) tasarımcısı kullanarak yüksek düzeyde yanıt veren ve etkileşimli web uygulamalarının oluşturulmasını destekler. Bu arada mobil uygulamalar, hem Android hem de iOS platformlarını destekleyen Mobile BP tasarımcısı kullanılarak tasarlanabiliyor.

AppMaster gerçek uygulamalar ürettiğinden, müşterilerin çalıştırılabilir ikili dosyalar veya kaynak kodları edinmesine ve uygulamaları kendi tesislerinde veya bulutta barındırmasına olanak tanır. Platform, oluşturulan her uygulamanın, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Kotlin ve Jetpack Compose (Android) veya SwiftUI (iOS) içeren en son teknoloji yığınıyla güncel olmasını sağlar. ) mobil uygulamalar için. Sonuç olarak AppMaster uygulamaları, birincil depolama olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir ve yüksek yük ve kurumsal senaryolara uygun olağanüstü ölçeklenebilirlik, performans ve güvenilirlik sunar.

low-code işlevleri kullanmanın temel faydalarından biri, genellikle geleneksel yazılım geliştirme süreçleriyle ilişkilendirilen teknik borcun ortadan kaldırılmasıdır. Uygulama planlarında yapılan her değişiklikte AppMaster, 30 saniye içinde tamamen yeni bir uygulama seti oluşturarak artık amacına uygun olmayan veya amacına uygun olmayan kod birikimini önler. Ayrıca platform, sunucu endpoints için ayrıntılı belgeleri ve veritabanı şeması yönetimi için geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturarak geliştirme sürecinin şeffaf, iyi belgelenmiş ve kolayca yönetilmesini sağlar.

low-code işlevler, geliştiricilere yardımcı olmanın yanı sıra, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulama geliştirme sürecinde aktif katılımcılar olmalarını sağlar. Sınırlı teknik bilgiye sahip olan yurttaş geliştiriciler, kuruluşları için kapsamlı çözümler oluşturmak amacıyla low-code işlevlerden yararlanabilirler. Geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, BT ve iş ekipleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yol açarak, kritik iş ihtiyaçlarını karşılamaya daha uygun uygulamaların ortaya çıkmasına neden olabilir. low-code işlevleri benimseyen kuruluşlar daha çevik hale gelir, pazar değişikliklerine daha etkili bir şekilde uyum sağlar ve sonuçta günümüzün hızlı ortamında rekabet üstünlüğünü korur.

low-code işlevlerin bazı örnekleri arasında düğmeler, açılır menüler ve metin giriş alanları gibi kullanıcı arayüzü widget'larının yanı sıra veri ızgaraları, formlar ve grafikler gibi daha kapsamlı bileşenler yer alır. Ek olarak, low-code işlevler, e-posta, mesajlaşma, takvim ve ödeme işleme gibi üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon için önceden oluşturulmuş bağlayıcıları kapsayacak şekilde genişletilebilir. AppMaster, bu önceden oluşturulmuş işlevleri sunarak müşterilerin geliştirme yaşam döngüsünü kısaltmasına ve kendi benzersiz ihtiyaç ve gereksinimlerine göre uyarlanmış uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, low-code işlevler, modern uygulama geliştirme dünyasının temel yapı taşlarıdır. Hem geliştiricilere hem de teknik bilgisi olmayan kullanıcılara son derece verimli ve üretken bir ortam sağlayarak minimum düzeyde manuel kodlamayla uygulamaların geliştirilmesini ve sürdürülmesini mümkün kılar. AppMaster gibi platformlar aracılığıyla, low-code işlevler genel geliştirme sürecini geliştirerek yaratıcıların fikirlerini ve vizyonlarını hız, çeviklik ve güvenle hayata geçirmelerine olanak tanır.