مراجع ذات تعليمات برمجية منخفضة

تشير مراجع Low-code ، في سياق تطوير البرامج وخاصة فيما يتعلق بمنصة AppMaster no-code ، إلى العديد من المكونات والقوالب والوظائف المعدة مسبقًا والتي تعمل على تسريع عملية تطوير التطبيق عن طريق تقليل الترميز اليدوي أو حتى إزالته تمامًا . تلخص هذه المكونات ذات التعليمات low-code مفاهيم البرمجة المعقدة وتسمح للمطورين أو حتى غير المبرمجين بإنشاء حلول برمجية من خلال الواجهات المرئية وإجراءات drag-and-drop والعناصر القابلة للتكوين. تعمل الاستفادة من مراجع low-code على تحسين سرعة التطوير بشكل كبير، وتقليل التكاليف، وتوسيع قاعدة المستخدمين المحتملين لتشمل ليس فقط المطورين ذوي الخبرة ولكن أيضًا المطورين المواطنين.

اكتسبت منصات التطوير Low-code ، مثل AppMaster ، شعبية كبيرة نظرًا لقدرتها على تبسيط وتسريع إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية من خلال أتمتة المهام المتكررة والمتكررة، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وانسيابية. في الواقع، وفقًا لشركة الأبحاث جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق تطوير low-code بأكثر من 23% سنويًا، ليصل إلى 13.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021.

أحد الجوانب الرئيسية للمنصات low-code هو استخدام المكونات المعدة مسبقًا والتي يمكن تنفيذها وتخصيصها بسهولة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. وتدعم هذه المكونات تقنيات مجربة، مثل لغة البرمجة Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. ومن خلال الاعتماد على هذه التقنيات وإنشاء التطبيقات من الصفر، يضمن AppMaster التوافق وقابلية التوسع والأداء مع تقليل الديون التقنية.

يمكن تصنيف المراجع ذات Low-code في AppMaster على نطاق واسع إلى الأقسام التالية:

1. نماذج البيانات المرئية: يتيح AppMaster للمستخدمين تصميم مخططات قاعدة البيانات من خلال واجهة رسومية. يتيح ذلك للمطورين تحديد هياكل البيانات والعلاقات والقيود دون الحاجة إلى ترميز برامج SQL النصية يدويًا. مع تطور نموذج البيانات، يتم إنشاء البرامج النصية لترحيل المخطط التلقائي، مما يضمن سهولة النشر والصيانة.

2. العمليات التجارية: يتيح مصمم العمليات التجارية (BP) الخاص بـ AppMaster للمطورين إنشاء وإدارة منطق الأعمال المعقد باستخدام واجهة رسومية. وهذا يبسط عملية تطوير الخادم والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعلها في متناول نطاق أوسع من المستخدمين. يدعم مصمم BP الخاص بـ AppMaster التفرع المشروط، والتنفيذ المتوازي، والتكرار، ومعالجة الأخطاء، مما يوفر بيئة شاملة لإنشاء مسارات عمل متطورة وعمليات اتخاذ القرار.

3. REST API ونقاط نهاية WSS: تدعم المنصة إنشاء وإدارة RESTful APIs endpoints WebSocket Secure (WSS)، مما يسمح بالتكامل السلس مع الأنظمة الخارجية وبرامج الطرف الثالث والمكونات الأخرى. يؤدي هذا إلى زيادة النطاق المحتمل لتطبيقات AppMaster ويعزز إعادة استخدام الخدمات الحالية.

4. إنشاء واجهة المستخدم بالسحب والإسقاط: تتيح أدوات تصميم واجهة المستخدم (UI) الخاصة بـ AppMaster للمطورين وغير المطورين إنشاء واجهات تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام إجراءات drag-and-drop البديهية. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية تطوير واجهة المستخدم ويضمن اتساق التطبيق، حيث يمكن محاذاة العناصر المرئية والتخطيطات وتغيير حجمها بسهولة.

5. نشر التطبيقات المضمنة ونشرها: عندما يكون المستخدم جاهزًا لنشر تطبيقه، يعتني AppMaster بالعملية بأكملها، بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع الملفات التنفيذية وحتى تشغيل الاختبارات وتعبئة التطبيقات في حاويات Docker ونشرها على سحاب. تعمل هذه العملية الآلية على إزالة الحواجز والتعقيدات المحتملة التي تواجهها الشركات خلال دورة حياة تطوير البرمجيات، مما يضمن الانتقال السلس من التطوير إلى الإنتاج.

6. التوثيق التلقائي: كجزء من عملية التطوير، يقوم AppMaster بإنشاء الوثائق الأساسية، مثل مستندات Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ويساعد هذا في الحفاظ على الامتثال لمعايير الصناعة ويعزز الشفافية والتعاون بين المطورين.

في الختام، تعد المراجع ذات low-code أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق رؤية AppMaster في جعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ومتاحًا لجمهور أوسع. من خلال الاستفادة من المكونات والتقنيات low-code ، يمكن للمطورين المواطنين والمبرمجين ذوي الخبرة على حد سواء إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير وقوية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حد سواء. مع النمو السريع لسوق تطوير low-code ، ستستمر منصات مثل AppMaster في لعب دور متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل ممارسات تطوير البرمجيات وتمكين المؤسسات من إنشاء ونشر حلول مخصصة بسهولة وكفاءة.