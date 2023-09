Low-code Funktionen sind im Kontext der Softwareentwicklung und der no-code Plattform AppMaster vorgefertigte Komponenten oder Funktionen, die eine schnelle Anwendungsentwicklung mit minimalem manuellen Codierungsaufwand ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen es Entwicklern sowie technisch nicht versierten Benutzern wie Bürgerentwicklern, Anwendungen schneller und effizienter zu entwerfen und zu entwickeln. Durch die Verringerung des Bedarfs an umfangreicher Codierung steigern low-code Funktionen die Gesamtproduktivität, verkürzen die Lernkurve und senken die Eintrittsbarrieren für diejenigen, die Anwendungen erstellen möchten, wodurch sichergestellt wird, dass wertvolle Zeit und Ressourcen auf wichtigere Aspekte des Projekts gelenkt werden .

Low-code Funktionen umfassen verschiedene wiederverwendbare Komponenten, wie zum Beispiel vordefinierte Trigger, Aktionen und Abfragen, die über eine drag-and-drop Oberfläche visuell kombiniert werden können. Dies bedeutet, dass Benutzer Anwendungen erstellen können, indem sie einfach vordefinierte Bausteine ​​auswählen, anstatt komplexen Code von Grund auf neu schreiben zu müssen. Der low-code Ansatz ermöglicht es Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern gleichermaßen, Anwendungen zu erstellen, ohne dass tiefe Programmierkenntnisse oder zeitaufwändige Schulungen erforderlich sind. Laut Forrester Research wird der low-code Markt voraussichtlich schnell wachsen und bis 2022 einen Gesamtwert von über 21 Milliarden US-Dollar erreichen, was seine wachsende Bedeutung und Akzeptanz unterstreicht.

AppMaster, eine führende no-code Plattform, bietet eine breite Palette von low-code Funktionen, die die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen erleichtern. Auf diese Funktionen kann über eine intuitive visuelle Schnittstelle zugegriffen und diese verwaltet werden, die es Benutzern ermöglicht, Daten zu modellieren, Geschäftsprozesse zu definieren und REST-API- und WSS- endpoints zu erstellen. Darüber hinaus unterstützt AppMaster die Erstellung äußerst reaktionsfähiger und interaktiver Webanwendungen mithilfe eines integrierten Web Business Process (BP)-Designers. Mittlerweile können mobile Anwendungen mit dem Mobile BP Designer entworfen werden, wobei sowohl Android- als auch iOS-Plattformen unterstützt werden.

Da AppMaster echte Anwendungen generiert, ermöglicht es Kunden, ausführbare Binärdateien oder Quellcode zu erhalten und Anwendungen vor Ort oder in der Cloud zu hosten. Die Plattform stellt sicher, dass jede generierte Anwendung auf dem neuesten Technologie-Stack ist, einschließlich Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose (Android) oder SwiftUI (iOS). ) für mobile Anwendungen. Dadurch können AppMaster Anwendungen nahtlos in PostgreSQL-kompatible Datenbanken als Primärspeicher integriert werden und bieten außergewöhnliche Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit, die für Hochlast- und Unternehmensszenarien geeignet sind.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung low-code -Funktionen ist die Beseitigung technischer Schulden, die häufig mit herkömmlichen Softwareentwicklungsprozessen verbunden sind. Bei jeder Änderung an Anwendungsentwürfen generiert AppMaster innerhalb von 30 Sekunden einen völlig neuen Satz von Anwendungen und verhindert so die Anhäufung von Code, der nicht mehr relevant oder zweckdienlich ist. Darüber hinaus generiert die Plattform automatisch eine detaillierte Dokumentation für endpoints und Migrationsskripte für die Datenbankschemaverwaltung und stellt so sicher, dass der Entwicklungsprozess transparent, gut dokumentiert und einfach zu verwalten ist.

low-code Funktionen unterstützen nicht nur Entwickler, sondern ermöglichen auch technisch nicht versierten Benutzern, aktive Teilnehmer am Anwendungsentwicklungsprozess zu werden. Bürgerentwickler, die möglicherweise über begrenzte technische Kenntnisse verfügen, können low-code Funktionen nutzen, um umfassende Lösungen für ihre Organisationen zu erstellen. Diese Demokratisierung der Entwicklung kann zu einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsteams führen, was zu Anwendungen führt, die besser für die Erfüllung kritischer Geschäftsanforderungen geeignet sind. Durch die Einführung von low-code Funktionen werden Unternehmen agiler, passen sich effektiver an Marktveränderungen an und behalten letztendlich einen Wettbewerbsvorteil im heutigen schnelllebigen Umfeld.

Einige Beispiele für low-code -Funktionen umfassen Benutzeroberflächen-Widgets wie Schaltflächen, Dropdown-Menüs und Texteingabefelder sowie umfassendere Komponenten wie Datenraster, Formulare und Diagramme. Darüber hinaus können low-code Funktionen auf vorgefertigte Konnektoren für die Integration mit Drittanbieterdiensten wie E-Mail, Messaging, Kalender und Zahlungsabwicklung ausgeweitet werden. Durch das Angebot dieser vorgefertigten Funktionen ermöglicht AppMaster den Kunden, den Entwicklungslebenszyklus zu verkürzen und Anwendungen zu erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Funktionen grundlegende Bausteine ​​in der Welt der modernen Anwendungsentwicklung sind. Sie bieten sowohl Entwicklern als auch technisch nicht versierten Benutzern eine hocheffiziente und produktive Umgebung, die es ermöglicht, Anwendungen mit minimalem manuellen Programmieraufwand zu entwickeln und zu warten. Durch Plattformen wie AppMaster verbessern low-code Funktionen den gesamten Entwicklungsprozess und ermöglichen es Entwicklern, ihre Ideen und Visionen schnell, agil und sicher zum Leben zu erwecken.