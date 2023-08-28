بنية منخفضة الكود

تشير بنية التعليمات Low-code إلى نهج مبتكر يعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير عن طريق تقليل كمية الترميز اليدوي التقليدي مع الاستمرار في السماح للمطورين بتصميم وإنشاء وصيانة تطبيقات عالية الكفاءة وقابلة للتطوير وقابلة للتخصيص. إنه يمثل نقلة نوعية في تطوير البرمجيات من خلال تمكين المطورين والمطورين المواطنين من بناء تطبيقات غنية بالميزات على مستوى المؤسسات باستخدام أدوات النمذجة المرئية، والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام، وتوليد الأكواد الآلية، مما يؤدي إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق، وانخفاض التكاليف، زيادة المرونة في التكيف مع متطلبات العمل المتطورة باستمرار.

وتتغذى حركة استخدام low-code من خلال الطلب المتزايد على مبادرات التحول الرقمي، حيث تسعى الشركات في جميع أنحاء العالم إلى الاستجابة بسرعة لتحولات السوق واحتياجات العملاء. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن يتجاوز سوق تطوير low-code في جميع أنحاء العالم 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مع توقعات نمو إضافية بنسبة 23.2٪ في عام 2022 إلى 17 مليار دولار أمريكي.

تعد منصات التطوير Low-code مثل AppMaster في طليعة هذه الثورة، حيث تعمل على تمكين العملاء من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال، وتطوير واجهات مستخدم التطبيق من خلال واجهات drag-and-drop البديهية. تنشئ بنية AppMaster الحديثة الخالية من التعليمات no-code تطبيقات بلغات برمجة متعددة، بما في ذلك Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ iOS لتطبيقات الجوال. وتضمن هذه القدرة على التكيف أن تحافظ التطبيقات التي تم إنشاؤها على التوازن الأمثل بين الأداء وقابلية التوسع والتخصيص، مما يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء.

إحدى المزايا الأساسية للبنية low-code هي قدرتها على تقليل الديون الفنية. مع تطوير البرمجيات التقليدية، غالبًا ما تؤدي التغييرات في متطلبات المشروع إلى تعديلات متسرعة في التعليمات البرمجية، مما يؤدي إلى انخفاض قابلية الصيانة وزيادة التكاليف على المدى الطويل. تعالج الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster هذه المشكلة من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات، والتخلص من التعديلات اليدوية وضمان بقاء التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها نظيفة وفعالة وقابلة للصيانة طوال دورة حياة التطوير.

يعد التكامل مع قواعد البيانات الشائعة والتقنيات المتوافقة مع معايير الصناعة ميزة بارزة أخرى للبنية low-code. تم تصميم الأنظمة الأساسية Low-code لتكون قابلة للتكيف ومرنة، مما يسمح للتطبيقات بالاتصال بسلاسة بمصادر البيانات المختلفة وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية. يدعم AppMaster ، على سبيل المثال، قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أساسية لتطبيقاته، مما يضمن إمكانية التشغيل البيني على نطاق واسع وسهولة التكامل مع الأنظمة الحالية.

يعد التعاون والتواصل من الجوانب الرئيسية لتطوير البرمجيات الحديثة، وتسهل البنية low-code ذلك من خلال توفير بيئة تطوير موحدة يمكن الوصول إليها من قبل العديد من أعضاء الفريق. تتيح منصة AppMaster الشاملة الشبيهة بـ IDE للمطورين وأصحاب المصلحة الآخرين التعاون في الوقت الفعلي وتتبع التغييرات وإدارة مهام المشروع بكفاءة، مما يعزز عملية تطوير متماسكة ومنتجة.

تلبي البنية Low-code أيضًا الحاجة المتزايدة للأمان والامتثال في تطوير التطبيقات. تم دمج ميزات الأمان القوية، مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور، والتحقق الصارم من صحة البيانات، وآليات المصادقة المتنوعة، في قلب الأنظمة الأساسية low-code ، مما يضمن التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها بأعلى معايير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض الالتزام باللوائح والامتثالات الخاصة بالصناعة من خلال مكونات وتكوينات قابلة للتخصيص داخل بيئة low-code.

وأخيرًا، في عصر العمل عن بعد والفرق الموزعة، تمكن البنية low-code الشركات من التكيف بسرعة من خلال آليات التسليم المستمر. على سبيل المثال، يعمل AppMaster على تبسيط عمليات النشر من خلال إنشاء كود المصدر تلقائيًا، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميع التطبيقات في حاويات Docker، والنشر على السحابة في أقل من 30 ثانية. يساعد هذا التوفير السريع للتطبيقات المؤسسات على البقاء مرنًا ومستجيبًا أثناء تكرار استراتيجياتها الرقمية والاستجابة لمتطلبات السوق.

في الختام، تعد الهندسة المعمارية low-code بمثابة نهج تحويلي لتطوير البرمجيات يهدف إلى تبسيط وتبسيط إنشاء تطبيقات معقدة وقابلة للتطوير وقابلة للتخصيص، مما يمكّن الشركات من البقاء مرنًا وقابلاً للتكيف في مشهد رقمي دائم التطور. أحدثت منصات مثل AppMaster ثورة في مجال التطوير low-code ، حيث تقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي تمكن المطورين والمطورين المواطنين من التعاون وإنشاء التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، بينما تقليل الديون الفنية وضمان معايير أمنية وامتثال قوية.