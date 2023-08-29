ملاحظات الإصدار ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

في سياق تطوير البرامج low-code وتسليمها، تشير "ملاحظات إصدار Low-code " إلى الوثائق أو البيانات التي تشمل المعلومات الأساسية المتعلقة بالميزات الجديدة والتحسينات وإصلاحات الأخطاء وتغييرات التكوين التي تم دمجها في الإصدار الذي تم تحديثه مؤخرًا من تطبيق low-code. تعد ملاحظات الإصدار جزءًا حيويًا من عملية إصدار البرنامج لأنها تمكن المستخدمين وأصحاب المصلحة والمطورين من فهم أي تغييرات أو تحسينات يتم إجراؤها على التطبيق بسرعة. إنها تسهل الانتقال السلس من إصدار إلى آخر وتضمن قدرة المستخدمين على تشغيل البرنامج المحدث وصيانته بكفاءة بينما يمكن للمطورين تصحيح أي مشكلات قد تنشأ وحلها بشكل فعال.

نظرًا لطبيعة منصات التطوير low-code مثل AppMaster ، تختلف ملاحظات الإصدار التي تم إنشاؤها للتطبيقات low-code عن تلك الخاصة بالتطبيقات المطورة تقليديًا. نظرًا لأن الأنظمة الأساسية low-code تستخدم واجهات برمجة مرئية وتعتمد بشكل كبير على المكونات والوحدات والقوالب المعدة مسبقًا، فإن ملاحظات الإصدار للتطبيقات low-code تستفيد من درجة عالية من التجريد، مما يبسط عملية التوثيق. علاوة على ذلك، يصبح إنشاء ملاحظات الإصدار هذه أسرع وأكثر انسيابية نظرًا لقدرة النظام الأساسي على أتمتة إنشاء ملاحظات الإصدار، وبالتالي تقليل التدخل اليدوي والأخطاء البشرية.

تعتبر ملاحظات إصدار Low-code حيوية لأسباب مختلفة. أولاً، إنها تمكن المستخدمين من فهم تأثيرات أي تحديثات أو تعديلات يتم إجراؤها على التطبيق، مما يساعدهم بدوره على التأقلم مع الإصدار الجديد بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ملاحظات الإصدار هذه أصحاب المصلحة، بما في ذلك مديري المشاريع ومحللي الأعمال وصناع القرار، على اكتساب نظرة ثاقبة حول تقدم التطبيق ومواءمته مع أهداف أعمالهم العامة. أخيرًا، من وجهة نظر المطورين، تسهل ملاحظات الإصدار الموثقة جيدًا تحديد ومعالجة المشكلات المحتملة ومجالات التحسين في التكرارات اللاحقة للتطبيق.

يعمل AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا شاملاً no-code ، على تبسيط عملية إنشاء ملاحظات الإصدار low-code. عندما يضغط العملاء على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء الكود المصدري لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، ويجمع هذه التطبيقات، ويجري الاختبارات، ويجمعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشرها على السحابة. مع كل إصدار جديد، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من ملاحظات الإصدار، والتي تتضمن تفاصيل المعلومات الأساسية مثل تغييرات واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتحديثات في البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، وإدراج وثائق Swagger (OpenAPI) الجديدة أو المحدثة endpoints الخادم. تعمل ملاحظات الإصدار التي تم إنشاؤها تلقائيًا على تعزيز الشفافية وتسهيل التتبع السهل لتغييرات التطبيق وتحسيناته.

من أجل الحفاظ على سهولة القراءة وفهم ملاحظات الإصدار ذات low-code ، من الضروري الالتزام ببنية محددة جيدًا. بشكل عام، يجب أن تتضمن ملاحظة الإصدار النموذجية low-code:

مقدمة مختصرة تلخص غرض الإصدار ومحتوياته

قائمة مفصلة بالميزات والتحسينات الجديدة المضافة إلى التطبيق، بالإضافة إلى الأوصاف ذات الصلة

المعلومات ذات الصلة حول إصلاحات الأخطاء والمشكلات التي تم حلها

تغييرات التكوين وتأثيراتها على عمل التطبيق

تحديثات المستندات، مثل التغييرات في البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق واجهة برمجة التطبيقات

أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية للمستخدمين أو أصحاب المصلحة أو المطورين

في الختام، تعمل ملاحظات الإصدار low-code كجسر حيوي للتواصل بين مطوري التطبيق والمستخدمين وأصحاب المصلحة، مما يمكنهم من فهم التغييرات والتحسينات التي يتم إجراؤها على البرنامج مع كل إصدار جديد. يعمل AppMaster على تسهيل هذه العملية من خلال أتمتة إنشاء ملاحظات الإصدار وتبسيط تقديم المعلومات الأساسية، مما يسمح للمستخدمين والمطورين وصناع القرار بالتكيف بكفاءة مع التطبيق المحدث والاستفادة منه. ومع ملاحظات الإصدار low-code في المقدمة، يمكن أن يستمر تقدم التطبيقات low-code بسلاسة، مما يعزز الكفاءة الإجمالية وفعالية التكلفة لعملية تطوير البرامج.