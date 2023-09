Les fonctions Low-code, dans le contexte du développement de logiciels et de la plateforme no-code AppMaster, sont des composants ou des fonctionnalités prédéfinis qui permettent un développement rapide d'applications avec un minimum de codage manuel. Ces fonctions permettent aux développeurs, ainsi qu'aux utilisateurs non techniques comme les développeurs citoyens, de concevoir et de développer des applications de manière plus rapide et plus efficace. En réduisant le besoin de codage approfondi, les fonctions low-code améliorent la productivité globale, réduisent la courbe d'apprentissage et abaissent les barrières à l'entrée pour ceux qui cherchent à créer des applications, garantissant ainsi que du temps et des ressources précieux sont consacrés à des aspects plus critiques du projet. .

Les fonctions Low-code englobent divers composants réutilisables, tels que des déclencheurs, des actions et des requêtes prédéfinis qui peuvent être combinés visuellement à l'aide d'une interface drag-and-drop. Cela signifie que les utilisateurs peuvent créer des applications en sélectionnant simplement des blocs de construction prédéfinis au lieu d'écrire du code complexe à partir de zéro. L'approche low-code permet aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de créer des applications sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation ni de formation fastidieuse. Selon Forrester Research, le marché low-code devrait croître rapidement, pour atteindre une valeur totale de plus de 21 milliards de dollars d'ici 2022, ce qui met en évidence son importance et son adoption croissantes.

AppMaster, une plateforme no-code leader, fournit une large gamme de fonctions low-code qui facilitent le développement d'applications backend, Web et mobiles. Ces fonctions sont accessibles et gérées via une interface visuelle intuitive, qui permet aux utilisateurs de modéliser les données, de définir des processus métier et de créer endpoints d'API REST et WSS. De plus, AppMaster prend en charge la création d'applications Web hautement réactives et interactives à l'aide d'un concepteur de processus métier Web (BP) intégré. Parallèlement, les applications mobiles peuvent être conçues à l'aide de Mobile BP Designer, avec prise en charge des plates-formes Android et iOS.

Étant donné AppMaster génère des applications réelles, il permet aux clients d'obtenir des binaires exécutables ou du code source et d'héberger des applications dans leurs locaux ou dans le cloud. La plate-forme garantit que chaque application générée est à jour avec la dernière pile technologique, comprenant Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose (Android) ou SwiftUI (iOS). ) pour les applications mobiles. En conséquence, les applications AppMaster peuvent s'intégrer de manière transparente aux bases de données compatibles PostgreSQL en tant que stockage principal et offrir une évolutivité, des performances et une fiabilité exceptionnelles adaptées aux scénarios d'entreprise et à charge élevée.

L’un des principaux avantages de l’utilisation des fonctions low-code est l’élimination de la dette technique, souvent associée aux processus de développement logiciel traditionnels. À chaque modification apportée aux plans d'application, AppMaster génère un tout nouvel ensemble d'applications en 30 secondes, empêchant ainsi l'accumulation de code qui n'est plus pertinent ou adapté à son objectif. De plus, la plateforme génère automatiquement une documentation détaillée pour endpoints du serveur et des scripts de migration pour la gestion des schémas de base de données, garantissant ainsi que le processus de développement est transparent, bien documenté et facile à gérer.

En plus d'aider les développeurs, les fonctions low-code permettent aux utilisateurs non techniques de devenir des participants actifs dans le processus de développement d'applications. Les développeurs citoyens, qui peuvent avoir des connaissances techniques limitées, peuvent utiliser des fonctions low-code pour créer des solutions complètes pour leur organisation. Cette démocratisation du développement peut conduire à une meilleure collaboration entre les équipes informatiques et commerciales, aboutissant à des applications mieux adaptées pour répondre aux besoins critiques de l'entreprise. En adoptant des fonctions low-code, les organisations deviennent plus agiles, s'adaptent plus efficacement aux changements du marché et, en fin de compte, conservent un avantage concurrentiel dans l'environnement en évolution rapide d'aujourd'hui.

Quelques exemples de fonctions low-code incluent des widgets d'interface utilisateur tels que des boutons, des menus déroulants et des champs de saisie de texte, ainsi que des composants plus complets tels que des grilles de données, des formulaires et des graphiques. De plus, les fonctions low-code peuvent s'étendre pour couvrir des connecteurs prédéfinis pour l'intégration avec des services tiers tels que la messagerie électronique, la messagerie, le calendrier et le traitement des paiements. En proposant ces fonctions prédéfinies, AppMaster permet aux clients de raccourcir le cycle de vie de développement et de créer des applications adaptées à leurs besoins et exigences uniques.

En conclusion, les fonctions low-code sont des éléments fondamentaux dans le monde du développement d’applications modernes. Ils offrent aux développeurs et aux utilisateurs non techniques un environnement hautement efficace et productif, permettant de développer et de maintenir des applications avec un minimum de codage manuel. Grâce à des plateformes comme AppMaster, les fonctions low-code améliorent le processus de développement global, permettant aux créateurs de donner vie à leurs idées et visions avec rapidité, agilité et confiance.