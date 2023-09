Low-code functies, in de context van softwareontwikkeling en het AppMaster no-code platform, zijn vooraf gebouwde componenten of functies die snelle applicatie-ontwikkeling mogelijk maken met minimale handmatige codering. Met deze functies kunnen ontwikkelaars, maar ook niet-technische gebruikers zoals burgerontwikkelaars, applicaties op een snellere en efficiëntere manier ontwerpen en ontwikkelen. Door de behoefte aan uitgebreide codering te verminderen, verbeteren low-code functies de algehele productiviteit, verminderen ze de leercurve en verlagen ze de toegangsdrempels voor degenen die applicaties willen bouwen, waardoor waardevolle tijd en middelen worden besteed aan meer kritische aspecten van het project .

Low-code functies omvatten verschillende herbruikbare componenten, zoals vooraf gedefinieerde triggers, acties en queries die visueel kunnen worden gecombineerd met behulp van een drag-and-drop interface. Dit betekent dat gebruikers applicaties kunnen maken door simpelweg vooraf gedefinieerde bouwstenen te selecteren in plaats van vanaf het begin complexe code te schrijven. De low-code aanpak stelt zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers in staat applicaties te creëren zonder de noodzaak van diepgaande programmeerkennis of tijdrovende training. Volgens Forrester Research zal de low-code markt naar verwachting snel groeien en in 2022 een totale waarde van meer dan $21 miljard bereiken, wat het toenemende belang en de toenemende acceptatie ervan onderstreept.

AppMaster, een toonaangevend no-code platform, biedt een breed scala aan low-code functies die de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties vergemakkelijken. Deze functies zijn toegankelijk en worden beheerd via een intuïtieve visuele interface, waarmee gebruikers gegevens kunnen modelleren, bedrijfsprocessen kunnen definiëren en REST API- en WSS- endpoints kunnen creëren. Bovendien ondersteunt AppMaster de creatie van zeer responsieve en interactieve webapplicaties met behulp van een geïntegreerde Web Business Process (BP)-ontwerper. Ondertussen kunnen mobiele applicaties worden ontworpen met behulp van Mobile BP designer, met ondersteuning voor zowel Android- als iOS-platforms.

Omdat AppMaster echte applicaties genereert, kunnen klanten uitvoerbare binaire bestanden of broncode verkrijgen en applicaties op hun locatie of in de cloud hosten. Het platform zorgt ervoor dat elke gegenereerde applicatie up-to-date is met de nieuwste technologieën, met Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3-framework en JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose (Android) of SwiftUI (iOS ) voor mobiele toepassingen. Als gevolg hiervan kunnen AppMaster applicaties naadloos integreren met PostgreSQL-compatibele databases als primaire opslag en bieden ze uitzonderlijke schaalbaarheid, prestaties en betrouwbaarheid die geschikt zijn voor scenario's met hoge belasting en bedrijfsscenario's.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van low-code functies is het elimineren van technische schulden, die vaak gepaard gaan met traditionele softwareontwikkelingsprocessen. Met elke wijziging in de applicatieblauwdrukken genereert AppMaster binnen 30 seconden een geheel nieuwe set applicaties, waardoor de opeenstapeling van code wordt voorkomen die niet langer relevant of geschikt voor het doel is. Bovendien genereert het platform automatisch gedetailleerde documentatie voor endpoints en migratiescripts voor databaseschemabeheer, waardoor het ontwikkelingsproces transparant, goed gedocumenteerd en eenvoudig te beheren is.

Naast dat ze ontwikkelaars helpen, stellen low-code -functies niet-technische gebruikers in staat actieve deelnemers te worden aan het applicatieontwikkelingsproces. Burgerontwikkelaars, die mogelijk beperkte technische kennis hebben, kunnen gebruik maken van low-code functies om alomvattende oplossingen voor hun organisaties te creëren. Deze democratisering van de ontwikkeling kan leiden tot een betere samenwerking tussen IT- en zakelijke teams, wat resulteert in applicaties die beter geschikt zijn om aan kritische bedrijfsbehoeften te voldoen. Door low-code functies te omarmen, worden organisaties wendbaarder, kunnen ze zich effectiever aanpassen aan marktveranderingen en behouden ze uiteindelijk een concurrentievoordeel in de snelle omgeving van vandaag.

Enkele voorbeelden van low-code -functies zijn onder meer gebruikersinterfacewidgets zoals knoppen, vervolgkeuzemenu's en tekstinvoervelden, maar ook uitgebreidere componenten zoals gegevensrasters, formulieren en grafieken. Bovendien kunnen low-code functies worden uitgebreid met vooraf gebouwde connectoren voor integratie met services van derden, zoals e-mail, berichtenuitwisseling, agendabeheer en betalingsverwerking. Door deze kant-en-klare functies aan te bieden, stelt AppMaster klanten in staat de ontwikkelingslevenscyclus te verkorten en applicaties te creëren die zijn afgestemd op hun unieke behoeften en vereisten.

Kortom, low-code functies zijn fundamentele bouwstenen in de wereld van moderne applicatieontwikkeling. Ze bieden zowel ontwikkelaars als niet-technische gebruikers een zeer efficiënte en productieve omgeving, waardoor het mogelijk wordt om applicaties te ontwikkelen en te onderhouden met minimale handmatige codering. Via platforms als AppMaster verbeteren low-code functies het algehele ontwikkelingsproces, waardoor makers hun ideeën en visies snel, flexibel en met vertrouwen tot leven kunnen brengen.