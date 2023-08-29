إمكانية التشغيل التفاعلي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

قابلية التشغيل Low-code هي التكامل والتفاعل السلس بين تطبيقات وأنظمة البرامج، التي تم تطويرها باستخدام نهج low-code ، مع مجموعة واسعة من تطبيقات البرامج والتقنيات وتنسيقات البيانات ولغات البرمجة والأنظمة الأساسية الأخرى. في جوهرها، تتعلق قابلية التشغيل low-code بتمكين مكونات البرامج المختلفة من العمل معًا بفعالية، على الرغم من إنشائها بتقنيات مختلفة أو الالتزام بمواصفات ومعايير مختلفة.

توفر الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، طبقة تجريد تسمح للمطورين بتصميم وبناء ونشر تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي. يتم تحقيق هذا التجريد من خلال بيئة التطوير المرئية التي تتضمن مكونات مدمجة، وإمكانيات تصميم drag-and-drop ، والقوالب المعدة مسبقًا، ومحركات إنشاء التطبيقات القوية. غالبًا ما تحتوي الأنظمة الأساسية Low-code على ميزات التشغيل البيني المضمنة التي تتعامل تلقائيًا مع تعقيدات التفاعل مع التقنيات وأنظمة البرامج الأخرى.

في عالم يتسم بالنظم البيئية التكنولوجية غير المتجانسة بشكل متزايد، تحتاج المؤسسات إلى التأكد من أن تطبيقاتها يمكنها التواصل مع بعضها البعض، وتبادل البيانات والوصول إلى الموارد، بغض النظر عن مجموعة التكنولوجيا الأساسية، أو تنسيقات البيانات المحددة، أو لغات البرمجة المعنية. وقد أدت هذه الحاجة إلى التكامل والتفاعل السلس بين أنظمة البرمجيات المختلفة إلى التركيز المتزايد على قابلية التشغيل low-code كمبدأ توجيهي رئيسي وراء تطوير البرمجيات الحديثة.

تساهم عدة عوامل في الأهمية المتزايدة لقابلية التشغيل البيني للتعليمات low-code في تطوير البرمجيات. من بين هؤلاء:

ظهور بيئات تكنولوجيا المعلومات متعددة السحابة والمختلطة التي تمتد عبر مختلف مكونات البنية التحتية المحلية والقائمة على السحابة، مما يتطلب اتصالات سلسة عبر الأنظمة الأساسية وتبادل البيانات.

الانتشار المتزايد لواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية وبنيات الخدمات الصغيرة التي تتطلب التكامل السريع والقدرة على توصيل الخدمات والمكونات الجديدة وتشغيلها دون الحاجة إلى إعادة صياغة أو تخصيص على نطاق واسع.

تطور الأنظمة البيئية والأسواق الرقمية حيث تتعاون المؤسسات وتشترك في إنشاء عروض جديدة من خلال الاستفادة من خدمات البرامج المجمعة، مما يتطلب سهولة التكامل بين أنظمة بعضها البعض.

الطلب على التطوير السريع للتطبيقات ونشرها، مما يمكّن المؤسسات من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق أو احتياجات العملاء، مما يتطلب منصات low-code تسهل التكامل السهل مع التقنيات والأنظمة الحالية.

يمكن تحقيق إمكانية التشغيل التفاعلي Low-code من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك:

استخدام البروتوكولات القياسية الصناعية، مثل REST وGraphQL، وتنسيقات البيانات، مثل JSON وXML، لتسهيل الاتصال السلس وتبادل البيانات بين التطبيقات low-code والأنظمة الأخرى.

والأنظمة الأخرى. الالتزام بآليات المصادقة والترخيص المعتمدة على نطاق واسع، مثل OAuth2 وOpenID Connect وSAML، لتأمين الاتصال وضمان الثقة بين التطبيقات low-code وأنظمة البرامج المترابطة الأخرى.

وأنظمة البرامج المترابطة الأخرى. تنفيذ الموصلات المضمنة لأنظمة قواعد البيانات المشتركة والأنظمة الأساسية السحابية وواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية لتسريع جهود التكامل وتقليل الترميز المخصص.

توفير إمكانية التوسعة والتخصيص من خلال دعم مقتطفات التعليمات البرمجية المعرفة من قبل المستخدم والمنطق المخصص والتكامل مع مكتبات الجهات الخارجية ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) لاستيعاب متطلبات العمل الفريدة والمكونات القديمة.

على سبيل المثال، تستخدم AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، عدة آليات لتحقيق إمكانية التشغيل التفاعلي السلس low-code:

الإنشاء التلقائي لواجهات برمجة تطبيقات RESTful endpoints WebSocket التي تتوافق مع مواصفات OpenAPI (Swagger)، مما يسهل التكامل السهل مع التطبيقات الأخرى والخدمات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات.

WebSocket التي تتوافق مع مواصفات OpenAPI (Swagger)، مما يسهل التكامل السهل مع التطبيقات الأخرى والخدمات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات. دعم قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL باعتبارها مخزن البيانات الأساسي، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من أنظمة وأدوات قواعد بيانات الطرف الثالث.

إنشاء ونشر التطبيقات باستخدام التقنيات المعتمدة على نطاق واسع، مثل Go وVue.js وKotlin، والتي تتيح تكاملًا أسهل مع الأنظمة الحالية أو التخصيص حسب الحاجة.

تطبيق نهج يعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح للعملاء بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، وبالتالي تقليل الاحتكاك الناتج عن دمج الوظائف الجديدة وإجراء التحديثات.

في الختام، تعد قابلية التشغيل low-code جانبًا أساسيًا لتطوير البرمجيات الحديثة، حيث إنها تمكن المؤسسات من بناء التطبيقات ودمجها ونشرها بأقل قدر من الاحتكاك وبأقصى قدر من الكفاءة. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية low-code ، مثل AppMaster ، يمكن للشركات تسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بها، والتكيف مع ظروف السوق الديناميكية، والبقاء في صدارة المنافسة مع ضمان التفاعل السلس مع نظامها البيئي من شركاء التكنولوجيا والخدمات. إن التركيز المتزايد على قابلية التشغيل low-code لا يؤدي فقط إلى تبسيط عملية التطوير ولكن أيضًا تمكين المؤسسات من بناء أنظمة قابلة للتكيف ومترابطة يمكنها دعم الاحتياجات المتطورة باستمرار للأعمال الحديثة.