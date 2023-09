Funções de baixo código

As funções Low-code, no contexto do desenvolvimento de software e da plataforma no-code AppMaster, são componentes ou recursos pré-construídos que permitem o desenvolvimento rápido de aplicativos com o mínimo de codificação manual. Essas funções permitem que os desenvolvedores, bem como usuários não técnicos, como desenvolvedores cidadãos, projetem e desenvolvam aplicativos de maneira mais rápida e eficiente. Ao reduzir a necessidade de codificação extensa, as funções low-code melhoram a produtividade geral, reduzem a curva de aprendizagem e diminuem as barreiras de entrada para aqueles que procuram construir aplicações, garantindo que tempo e recursos valiosos sejam direcionados para aspectos mais críticos do projeto .

As funções Low-code abrangem vários componentes reutilizáveis, como gatilhos, ações e consultas predefinidas que podem ser combinadas visualmente usando uma interface drag-and-drop. Isso significa que os usuários podem criar aplicativos simplesmente selecionando blocos de construção predefinidos, em vez de escrever códigos complexos do zero. A abordagem low-code permite que desenvolvedores e usuários não técnicos criem aplicativos sem a necessidade de conhecimento profundo de programação ou treinamento demorado. De acordo com a Forrester Research, o mercado low-code deverá crescer rapidamente, atingindo um valor total de mais de 21 mil milhões de dólares até 2022, o que destaca a sua crescente importância e adoção.

AppMaster, uma plataforma no-code líder, oferece uma ampla gama de funções low-code que facilitam o desenvolvimento de aplicativos backend, web e móveis. Essas funções podem ser acessadas e gerenciadas por meio de uma interface visual intuitiva, que permite aos usuários modelar dados, definir processos de negócios e criar API REST e endpoints WSS. Além disso, AppMaster suporta a criação de aplicações web altamente responsivas e interativas usando um designer integrado de Web Business Process (BP). Enquanto isso, os aplicativos móveis podem ser projetados usando o Mobile BP designer, com suporte para plataformas Android e iOS.

Como AppMaster gera aplicativos reais, ele permite que os clientes obtenham binários executáveis ​​ou código-fonte e hospedem aplicativos em suas instalações ou na nuvem. A plataforma garante que cada aplicativo gerado esteja atualizado com a pilha de tecnologia mais recente, apresentando Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose (Android) ou SwiftUI (iOS). ) para aplicativos móveis. Como resultado, os aplicativos AppMaster podem integrar-se perfeitamente com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como armazenamento primário e oferecer escalabilidade, desempenho e confiabilidade excepcionais, adequados para cenários corporativos e de alta carga.

Um dos principais benefícios do uso de funções low-code é a eliminação do débito técnico, que é frequentemente associado aos processos tradicionais de desenvolvimento de software. A cada alteração feita nos modelos de aplicativos, AppMaster gera um conjunto totalmente novo de aplicativos em 30 segundos, evitando o acúmulo de código que não é mais relevante ou adequado à finalidade. Além disso, a plataforma gera automaticamente documentação detalhada para endpoints de servidores e scripts de migração para gerenciamento de esquemas de banco de dados, garantindo que o processo de desenvolvimento seja transparente, bem documentado e facilmente gerenciado.

Além de ajudar os desenvolvedores, as funções low-code capacitam usuários não técnicos a se tornarem participantes ativos no processo de desenvolvimento de aplicativos. Os desenvolvedores cidadãos, que podem ter conhecimento técnico limitado, podem utilizar funções de low-code para criar soluções abrangentes para suas organizações. Essa democratização do desenvolvimento pode levar a uma melhor colaboração entre as equipes de TI e de negócios, resultando em aplicativos mais adequados para atender às necessidades críticas dos negócios. Ao adotar funções low-code, as organizações tornam-se mais ágeis, adaptam-se às mudanças do mercado de forma mais eficaz e, em última análise, mantêm uma vantagem competitiva no ambiente acelerado de hoje.

Alguns exemplos de funções de low-code incluem widgets de interface de usuário, como botões, menus suspensos e campos de entrada de texto, bem como componentes mais abrangentes, como grades de dados, formulários e gráficos. Além disso, as funções low-code podem ser estendidas para abranger conectores pré-construídos para integração com serviços de terceiros, como e-mail, mensagens, calendário e processamento de pagamentos. Ao oferecer essas funções pré-construídas, AppMaster permite que os clientes encurtem o ciclo de vida de desenvolvimento e criem aplicativos adaptados às suas necessidades e requisitos exclusivos.

Concluindo, as funções low-code são blocos de construção fundamentais no mundo do desenvolvimento de aplicativos modernos. Eles fornecem aos desenvolvedores e usuários não técnicos um ambiente altamente eficiente e produtivo, possibilitando o desenvolvimento e a manutenção de aplicativos com o mínimo de codificação manual. Por meio de plataformas como AppMaster, as funções low-code aprimoram o processo geral de desenvolvimento, permitindo que os criadores dêem vida às suas ideias e visões com velocidade, agilidade e confiança.