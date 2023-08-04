تطوير لا كود </ h2>

إن تطوير No-Code ، الذي يشار إليه غالبًا باسم دمقرطة تطوير البرمجيات ، يمثل نقلة نوعية في طريقة إنشاء التطبيقات وصيانتها. إنها منهجية تمكن المستخدمين من بناء برامج معقدة من خلال واجهات المستخدم الرسومية دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية التقليدية. يتم تحقيق ذلك من خلال ترجمة التمثيلات المرئية للوظائف إلى كود المصدر الأساسي ، وهو نهج تحويلي أعاد تشكيل مشهد التنمية. يوجد أدناه استكشاف متعمق لهذه المنهجية الجذابة.

المكونات الرئيسية



بيئة التطوير المرئي: توفر الأنظمة الأساسية No-code بيئات تطوير مرئية بديهية حيث يمكن للمستخدمين تصميم التطبيقات باستخدام وظيفة drag-and-drop ، مما يجعلها في متناول المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. يمكن إنشاء مكونات مثل نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints API وتصميمات UI / UX والمزيد بشكل مرئي.



بيئات تطوير مرئية بديهية حيث يمكن للمستخدمين تصميم التطبيقات باستخدام وظيفة ، مما يجعلها في متناول المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. يمكن إنشاء مكونات مثل نماذج البيانات ومنطق الأعمال API وتصميمات UI / UX والمزيد بشكل مرئي. إنشاء الكود: يتم تحويل التمثيلات المرئية تلقائيًا إلى كود يمكن قراءته آليًا بلغات برمجة مختلفة ، بما في ذلك Go للتطبيقات الخلفية و Vue3 لتطبيقات الويب و Kotlin و Jetpack Compose / SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول.



لتطبيقات الهاتف المحمول. الاختبار والنشر في الوقت الفعلي: تتيح الأنظمة No-code الاختبار الفوري والتجميع والنشر على السحابة ، مما يبسط عملية التطوير ويقلل من الوقت اللازم للتسويق.



منصة AppMaster: دراسة حالة



يعد AppMaster مثالًا قويًا على أداة عدم وجود تعليمات برمجية تغلف هذه الميزات. إنه قادر على إنشاء الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. على عكس الأدوات الأخرى ، فإنه يسمح للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات بشكل مرئي ومنطق الأعمال (عبر مصمم عمليات الأعمال) وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS. يقوم بإنشاء رمز للتطبيقات ، وتجميعها ، وتشغيل الاختبارات ، وحزمها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية) ، ونشرها على السحابة. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql وإظهار قابلية توسعة ملحوظة ، وبالتالي تناسب كل من المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل.

رؤى إحصائية



أظهرت الأبحاث الحديثة نموًا كبيرًا في تبني تطوير no-code. بحلول عام 2024 ، سيكون تطوير التطبيقات low-code no-code مسؤولاً عن أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات.

مزايا تطوير No-Code



إمكانية الوصول: يفتح تطوير البرامج لجمهور أوسع ، بما في ذلك محللو الأعمال والمصممين وغيرهم من غير المبرمجين.



السرعة والفعالية من حيث التكلفة: دورات التطوير أسرع بما يصل إلى 10 مرات ، وتقل التكاليف بنسبة تصل إلى 3 مرات.



قابلية التوسع: يمكن للمنصات مثل AppMaster إنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام Go ، مما يوفر قابلية التوسع على مستوى المؤسسة.



إنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام Go ، مما يوفر قابلية التوسع على مستوى المؤسسة. القضاء على الديون الفنية: التجديد المستمر من الصفر ، كما رأينا في AppMaster ، يقضي على الديون التقنية.



، يقضي على الديون التقنية. التوافق والتوثيق: يعمل الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API) والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات والالتزام بمعايير الصناعة على تعزيز الامتثال.



التحديات والاعتبارات



قيود التعقيد: قد تتطلب بعض الوظائف عالية التخصص أو المعقدة ترميزًا مخصصًا.



تأمين البائع: قد يؤدي الاعتماد على نظام أساسي معين إلى تقييد خيارات الترحيل أو التكامل.



الأمن: لا يزال ضمان ضوابط أمنية قوية والالتزام بأفضل الممارسات أمرًا بالغ الأهمية.



خاتمة



يمثل تطوير عدم وجود رمز تطورًا مهمًا في طريقة إنشاء التطبيقات وصيانتها. تجسد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster فاعلية هذا النهج من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات متكاملة باستخدام أدوات التصميم المرئي. التأثير بعيد المدى ، ويؤثر على الكفاءة وإمكانية الوصول والتكلفة وقابلية التوسع. مع استمرار تطور التكنولوجيا ، يقف تطوير no-code على وشك أن يصبح حجر الزاوية في مشهد تطوير البرامج الحديثة ، مما يدفع الابتكار والشمولية. يؤكد صعودها على تحول التطوير من تخصص تقني بحت إلى عملية تعاونية إبداعية تتماشى بشكل وثيق مع أهداف العمل واحتياجات المستخدم.