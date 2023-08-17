يعد التكامل المستمر (CI) مفهومًا حيويًا في الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، مثل AppMaster ، حيث يلعب دورًا مهمًا في توفير آليات محسنة لتطوير البرامج وإدارة التطبيقات. يشير التكامل المستمر ، في سياق no-code ، إلى عملية الدمج المتكرر والاختبار والنشر للتغييرات الصغيرة التي يتم إجراؤها على مخططات التطبيق دون الحاجة إلى تدخل يدوي أو طرق تطوير تقليدية. من خلال أتمتة عمليات سير العمل هذه ، تقلل الأنظمة الأساسية no-code الوقت والجهد والتعقيد المرتبط بتطوير البرامج بشكل كبير ، مع الحفاظ على جودة المنتج النهائي وموثوقيته.

على مستوى عالٍ ، تعد CI مكونًا أساسيًا لمنهجيات التطوير السريع ، مع التركيز على تقديم تحسينات صغيرة وتدريجية والتكيف السريع مع المتطلبات المتغيرة. يتوافق النظام الأساسي no-code ، AppMaster ، مع هذه المبادئ من خلال تمكين المستخدمين من تصميم وتنفيذ تطبيقات مخصصة للويب والجوال والبنية التحتية الخلفية مع واجهات drag-and-drop المرئية. يقوم خط أنابيب CI الخاص بـ AppMaster تلقائيًا بإنشاء تطبيقات بلغات برمجة مختلفة مثل Go (golang) وإطار عمل Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. تتيح عملية إنشاء التطبيقات هذه من تعديلات المخطط اتباع نهج رشيق لتطوير البرامج ، مما يقلل بشكل كبير من الديون التقنية المرتبطة بمستودعات الرموز التقليدية.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لتطبيق CI في سياق no-code في القدرة على اختبار التغييرات التي يتم إجراؤها على التطبيق والتحقق منها بانتظام. باستخدام AppMaster ، في كل مرة يقوم المستخدم بتعديل مخططات التطبيق الخاصة به والضغط على الزر "نشر" ، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء كود مصدر جديد للتطبيق ، وتجميعها ، وتشغيل حالات الاختبار ، وحزمها في حاويات Docker (الخلفية فقط) ، ونشرها في سحاب. يضمن خط الأنابيب الآلي هذا تسليم تحديثات التطبيق بسرعة وكفاءة ، مما يقلل من مخاطر حدوث أخطاء أو تناقضات.

إلى جانب تمكين دورات التطوير السريع ، تعزز CI أيضًا التعاون بين أعضاء الفريق ، مما يسمح لعدة أشخاص بالعمل في مشروع في وقت واحد دون التسبب في حدوث تعارضات. باستخدام نظام التحكم في إصدار AppMaster ، يمكن للمطورين التعاون بسهولة في جوانب مختلفة من التطبيق ، والاستفادة من مستودع مشترك للمخططات ودمج التغييرات دون كسر وظائف أو أداء المكونات الحالية. تساعد هذه الكفاءة المتزايدة على دفع تطوير التطبيقات بشكل أسرع ، وزيادة تحسين مرونة تطوير البرامج والاستجابة الشاملة للأعمال لمتطلبات السوق.

أظهرت الأبحاث أن تنفيذ CI في عملية التطوير يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التكلفة وتحسينات في جودة البرمجيات. في الواقع ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هلسنكي ، يمكن أن تؤدي CI إلى تقليل الوقت المطلوب بنسبة 70٪ لتحديد عيوب البرامج وإصلاحها. بالإضافة إلى ذلك ، ثبت أن CI يقلل من حدوث فترات توقف غير مجدولة ونوافذ الصيانة ، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم ، وجودة أعلى للخدمة ، وتخفيضات عامة في تكاليف التشغيل.

تعد منصات CI No-code مثل AppMaster مفيدة بشكل خاص للشركات والمؤسسات الصغيرة ، حيث تقدم حلاً سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة لاحتياجات تطوير البرامج الخاصة بهم. تعمل منصات CI No-code على تسوية ساحة اللعب من خلال القضاء على الحاجة إلى خبرة الترميز المتخصصة والمطورين ذوي المهارات العالية ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج وتمكين نطاق أوسع من المستخدمين لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير.

يعد التكامل المستمر (CI) جانبًا مهمًا من جوانب تطوير البرامج الحديثة ، حيث يقدم مزايا مهمة في سياق no-code. من خلال الاستفادة من إمكانات CI لمنصات مثل AppMaster ، يمكن للمطورين والشركات الاستفادة من دورات التطوير السريع والتعاون المعزز وخفض الديون التقنية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن دمج الأنظمة الأساسية CI و no-code يسمح بتحسين جودة البرامج مع تقليل التكاليف التشغيلية ، مما يوفر ميزة تنافسية في مشهد رقمي دائم التطور.