النقل بالحاويات

تعد الحاويات مفهومًا حيويًا في مجال تطوير البرامج ونشرها، خاصة في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. إنها طريقة خفيفة الوزن وموفرة للموارد لتعبئة التطبيقات وتوزيعها وتشغيلها عن طريق إنشاء وحدات محمولة ومكتفية ذاتيًا - "حاويات" - تتضمن جميع المكونات الضرورية مثل التعليمات البرمجية ووقت التشغيل والمكتبات وأدوات النظام والإعدادات. هذه الحاويات معزولة تمامًا عن بعضها البعض وعن النظام المضيف، مما يضمن الاتساق والموثوقية عبر بيئات مختلفة، سواء كان ذلك على محطة عمل المطور، أو خادم الاختبار، أو بيئة الإنتاج في السحابة.

في عصر الخدمات الصغيرة والتطبيقات السحابية الأصلية، اكتسبت الحاويات شعبية هائلة، وذلك بفضل قدرتها على تبسيط عمليات التطوير والنشر مع تحسين استخدام الموارد. وفقًا لشركة جارتنر، بحلول عام 2022، ستقوم أكثر من 75% من المؤسسات العالمية بتشغيل تطبيقات الحاويات في الإنتاج، مقارنة بأقل من 30% في عام 2020. ويعود هذا الاعتماد السريع لتقنيات الحاويات إلى فوائدها العديدة:

1. قابلية النقل: يمكن تشغيل الحاويات بسلاسة عبر منصات مختلفة، مما يتيح للمطورين إنشاء التطبيقات مرة واحدة ونشرها في أي مكان، سواء كان ذلك محليًا أو سحابيًا عامًا أو بيئات سحابية هجينة، دون القلق بشأن التناقضات الناجمة عن الاختلافات في البنية التحتية الأساسية.

2. قابلية التوسع: يمكن بسهولة توسيع نطاق التطبيقات المعبأة في حاويات أو تقليلها لتلبية الطلبات المتقلبة، مما يسمح بتخصيص الموارد بكفاءة وتحسين التكلفة. نظرًا لأنه يمكن إنشاء الحاويات وتدميرها وإعادة نشرها بسرعة استجابةً لأعباء العمل المتغيرة، يمكن للشركات الاستمتاع بمزيد من السرعة والمرونة والمرونة.

3. الاتساق: تضمن الحاويات سلوكًا متسقًا عبر بيئات مختلفة طوال دورة حياة التطوير، مما يقلل من التناقضات بين أنظمة التطوير والاختبار والإنتاج. وهذا يقلل من مخاطر العيوب والمشكلات التي تنشأ بسبب الاختلافات البيئية ويسرع وقت طرح منتجات البرمجيات الجديدة في السوق.

4. الأمان: توفر الحاويات طبقة إضافية من العزل والأمان، حيث تقوم بتقسيم مساحة التطبيق وتقييد الوصول إلى الموارد. وهذا يزيد من صعوبة قيام المهاجم باستغلال الثغرات الأمنية في إحدى الحاويات والتأثير على الحاويات الأخرى أو النظام المضيف. علاوة على ذلك، يتم إصدار صور الحاوية ويمكن تدقيقها بسهولة، مما يعزز أمان عمليات تطوير البرامج ونشرها.

5. كفاءة الموارد: تسمح الحاويات باستخدام الموارد بشكل أفضل، حيث يمكن لحاويات متعددة مشاركة نواة نظام تشغيل واحد، مما يؤدي إلى بصمة ذاكرة أصغر وتقليل الحمل مقارنة بتقنيات المحاكاة الافتراضية التقليدية، مثل الأجهزة الافتراضية (VMs).

في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يتم الاستفادة من الحاويات لتبسيط عملية تطوير التطبيق وتحسينها بشكل أكبر. تتيح بيئة التطوير القوية no-code من AppMaster للعملاء إمكانية إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints WSS بشكل مرئي لتطبيقاتهم الخلفية. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يوفر AppMaster واجهة drag-and-drop لتصميم واجهة المستخدم وإنشاء منطق الأعمال لكل مكون. عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء الكود المصدري للتطبيقات، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وحزمها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشرها على السحابة.

تلعب Docker، وهي منصة شعبية للنقل بالحاويات، دورًا أساسيًا في النظام البيئي لتطوير AppMaster. تعمل حاويات Docker على تبسيط عملية نشر وإدارة التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام Go (golang). علاوة على ذلك، يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

إن الجمع بين نهج AppMaster no-code وتقنية النقل بالحاويات يجعل عملية تطوير التطبيقات أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. من خلال الإنشاء التلقائي للوثائق الأساسية، مثل Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يمكن للشركات ضمان دورة تطوير مبسطة وفعالة مع الحد الأدنى من الديون الفنية.

باختصار، تعد الحاويات مفهومًا بالغ الأهمية في تطوير البرامج الحديثة، خاصة في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. من خلال الاستفادة من قوة تقنيات الحاويات، تمكن AppMaster عملائها من تصميم التطبيقات القابلة للتطوير والموثوقة والآمنة وتطويرها ونشرها بسرعة، مما يعزز الإنتاجية وفعالية التكلفة طوال دورة حياة التطوير بأكملها.