Développement sans code

Le développement No-Code, souvent appelé la démocratisation du développement de logiciels , représente un changement de paradigme dans la façon dont les applications sont créées et maintenues. Il s'agit d'une méthodologie qui permet aux utilisateurs de créer des logiciels complexes via des interfaces utilisateur graphiques sans avoir besoin d'écrire du code traditionnel. Ceci est réalisé en traduisant les représentations visuelles des fonctions en code source sous-jacent, une approche transformatrice qui a remodelé le paysage du développement. Vous trouverez ci-dessous une exploration approfondie de cette méthodologie convaincante.

Éléments essentiels



Environnement de développement visuel : les plates No-code fournissent des environnements de développement visuels intuitifs dans lesquels les utilisateurs peuvent concevoir des applications à l'aide de la fonctionnalité drag-and-drop , ce qui les rend accessibles aux utilisateurs techniques et non techniques. Des composants tels que les modèles de données, la logique métier, endpoints d'API, les conceptions UI/UX, etc. peuvent être construits visuellement.



Génération de code : les représentations visuelles sont automatiquement transformées en code lisible par machine dans divers langages de programmation, notamment Go pour les applications backend, Vue3 pour les applications Web et Kotlin et Jetpack Compose/ SwiftUI pour les applications mobiles.



pour les applications mobiles. Tests et déploiement en temps réel : les plates No-code permettent des tests, une compilation et un déploiement immédiats dans le cloud, rationalisant le processus de développement et réduisant les délais de mise sur le marché.



Plateforme AppMaster : une étude de cas



AppMaster est un exemple puissant d'outil sans code qui encapsule ces fonctionnalités. Il est capable de créer des applications backend, web et mobiles. Contrairement à d'autres outils, il permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données, une logique métier (via le concepteur de processus métier), une API REST et des points de terminaison WSS. Il génère du code pour les applications, les compile, exécute des tests, les intègre dans des conteneurs Docker (pour le backend) et les déploie dans le cloud. Les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql et faire preuve d'une évolutivité remarquable, convenant ainsi à la fois aux cas d'utilisation en entreprise et à forte charge.

Aperçus statistiques



Des recherches récentes ont démontré une croissance significative de l'adoption du développement no-code. D'ici 2024, le développement d'applications low-code et no-code représentera plus de 65 % de l'activité de développement d'applications.

Avantages du développement No-Code



Accessibilité : ouvre le développement de logiciels à un public plus large, y compris les analystes commerciaux, les concepteurs et d'autres non-programmeurs.



Rapidité et rentabilité : les cycles de développement sont jusqu'à 10 fois plus rapides et les coûts sont réduits jusqu'à 3 fois.



Évolutivité : des plates-formes comme AppMaster peuvent générer des applications backend sans état avec Go, offrant une évolutivité au niveau de l'entreprise.



Élimination de la dette technique : la régénération continue à partir de zéro, comme on le voit dans AppMaster , élimine la dette technique.



, élimine la dette technique. Conformité et documentation : la génération automatique de documentation swagger (API ouverte), les scripts de migration de schéma de base de données et le respect des normes de l'industrie améliorent la conformité.



Défis et considérations



Contraintes de complexité : certaines fonctionnalités hautement spécialisées ou complexes peuvent nécessiter un codage personnalisé.



Verrouillage du fournisseur : la dépendance à une plate-forme spécifique peut limiter les options de migration ou d'intégration.



Sécurité : Garantir des contrôles de sécurité solides et le respect des meilleures pratiques reste primordial.



Conclusion



Le développement sans code marque une évolution significative dans la manière dont les applications sont construites et maintenues. Des plates-formes comme AppMaster illustrent la puissance de cette approche en permettant aux utilisateurs de créer des applications complètes avec des outils de conception visuelle. L'impact est considérable, affectant l'efficacité, l'accessibilité, le coût et l'évolutivité. Alors que la technologie continue d'évoluer, le développement no-code est en passe de devenir la pierre angulaire du paysage du développement logiciel moderne, stimulant l'innovation et l'inclusivité. Son essor souligne la transformation du développement d'une discipline purement technique en un processus collaboratif et créatif qui s'aligne étroitement sur les objectifs commerciaux et les besoins des utilisateurs.