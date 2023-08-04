No-Code开发通常称为软件开发的民主化，代表了应用程序创建和维护方式的范式转变。它是一种使用户能够通过图形用户界面构建复杂软件而无需编写传统代码的方法。这是通过将功能的视觉表示转换为底层源代码来实现的，这是一种重塑了开发格局的变革性方法。以下是对这种引人注目的方法的深入探索。

关键部件



可视化开发环境： No-code 平台提供直观的 可视化开发环境，用户可以使用 drag-and-drop 功能设计应用程序，从而使技术和非技术用户都可以访问。数据模型、业务逻辑、API endpoints 、UI/UX 设计等组件都可以可视化地构建。



平台提供直观的 可视化开发环境，用户可以使用 功能设计应用程序，从而使技术和非技术用户都可以访问。数据模型、业务逻辑、API 、UI/UX 设计等组件都可以可视化地构建。 代码生成：视觉表示自动转换为各种编程语言的机器可读代码，包括用于后端应用程序的 Go、用于 Web 应用程序的 Vue3 以及用于移动应用程序的 Kotlin 和 Jetpack Compose/ SwiftUI 。



。 实时测试和部署： No-code 平台可以立即测试、编译和部署到云，从而简化开发流程并缩短上市时间。



AppMaster平台：案例研究



AppMaster是封装这些功能的无代码工具的强大示例。它能够创建后端、Web 和移动应用程序。与其他工具不同，它允许用户直观地设计数据模型、业务逻辑（通过业务流程设计器）、REST API 和 WSS 端点。它为应用程序生成代码，编译它们，运行测试，将它们打包到Docker 容器（用于后端）中，然后部署到云。 AppMaster应用程序可以与任何 Postgresql 兼容的数据库配合使用，并表现出卓越的可扩展性，从而适合企业和高负载用例。

统计洞察



最近的研究表明no-code开发的采用显着增长。到 2024 年， low-code和no-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。

No-Code开发的优点



可访问性：向更广泛的受众开放软件开发，包括业务分析师、设计师和其他非程序员。



速度和成本效益：开发周期加快 10 倍，成本降低 3 倍。



可扩展性：像 AppMaster 这样的平台可以使用 Go 生成无状态后端应用程序，从而提供企业级可扩展性。



这样的平台可以使用 Go 生成无状态后端应用程序，从而提供企业级可扩展性。 消除技术债务：从头开始持续再生，如 AppMaster 中所示，消除了技术债务。



中所示，消除了技术债务。 合规性和文档：自动生成 swagger（开放 API）文档、数据库架构迁移脚本以及遵守行业标准可增强合规性。



挑战和考虑因素



复杂性约束：一些高度专业化或复杂的功能可能需要自定义编码。



供应商锁定：对特定平台的依赖可能会限制迁移或集成选项。



安全性：确保强大的安全控制和遵守最佳实践仍然至关重要。



结论



无代码开发标志着应用程序构建和维护方式的重大演变。 AppMaster等平台使用户能够使用可视化设计工具创建全栈应用程序，从而体现了这种方法的效力。影响是深远的，影响效率、可访问性、成本和可扩展性。随着技术的不断发展， no-code开发有望成为现代软件开发领域的基石，推动创新和包容性。它的崛起凸显了开发从纯粹的技术学科向与业务目标和用户需求紧密结合的协作、创造性过程的转变。