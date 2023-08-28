CORS (مشاركة الموارد عبر الأصل)

تعد CORS، أو مشاركة الموارد عبر الأصل، ميزة أمان مهمة يتم تنفيذها في متصفحات الويب وخوادم الويب الحديثة التي تتيح الاتصال الآمن بين الموارد (مثل واجهات برمجة التطبيقات والخطوط وأوراق الأنماط والبرامج النصية) المستضافة على أصول مختلفة (المجالات والنطاقات الفرعية أو البروتوكولات). مع استمرار ارتفاع شعبية المنصات no-code مثل AppMaster ، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية المتطورة، يعد فهم دور CORS في هذا السياق أمرًا ضروريًا.

افتراضيًا، تطبق متصفحات الويب سياسة أمان تسمى "سياسة المصدر نفسه". تقيد هذه السياسة صفحات الويب من طلب الموارد المستضافة على مصدر مختلف عن الصفحة الطالبة. في حين أن سياسة المصدر نفسه هي آلية فعالة لمنع الطلبات الضارة عبر المصدر، إلا أن لها أيضًا نتيجة غير مقصودة تتمثل في الحد من التفاعلات المشروعة عبر المواقع. CORS هي آلية موحدة تتجاوز سياسة المصدر نفسه وتسمح بطلبات محددة عبر الأصل مع الحفاظ على الاحتياطات الأمنية.

في سياق no-code ، تكون CORS ذات أهمية خاصة لأن المستخدمين غالبًا ما يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات والخدمات المستضافة في مختلف المجالات والمجالات الفرعية والبروتوكولات. على سبيل المثال، قد يحتاج تطبيق ويب تم إنشاؤه باستخدام AppMaster إلى طلب بيانات من واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية مستضافة على نطاق مختلف، أو تحميل موارد مثل الخطوط وأوراق الأنماط من شبكات توصيل المحتوى (CDNs).

عندما يحاول متصفح ما تقديم طلب عبر الأصل، فإنه يرسل طلب HTTP إلى الخادم الهدف مع رأس إضافي يسمى "Origin"، يشير إلى أصل الطلب. يمكن للخادم فحص رأس الأصل، وإذا تعرف على الأصل ووافق عليه، فإنه يُرجع رأس استجابة HTTP يسمى "Access-Control-Allow-Origin" الذي يحتوي على الأصل المسموح به أو حرف البدل (*)، مما يسمح للمتصفح بإكمال طلب.

بدون تكوين CORS المناسب، سيرفض المتصفح الطلب عبر الأصل، وقد يواجه المستخدم أخطاء أو وظائف محدودة في تطبيق الويب. كجزء من عملية تطوير التطبيق على منصة مثل AppMaster ، يجب على المطورين التأكد من أن الأنظمة المعنية لديها إعدادات CORS الصحيحة لتسهيل الاتصال الآمن والسلس بين جميع الموارد الضرورية.

علاوة على ذلك، يدعم CORS أيضًا مفهوم "طلبات الاختبار المبدئي" باستخدام طريقة HTTP OPTIONS. تساعد طلبات الاختبار المبدئي هذه الخادم على تحديد ما إذا كان الطلب الفعلي آمنًا للمعالجة عن طريق التحقق من الطرق المتاحة والرؤوس المسموح بها. إذا وافق الخادم على طلب الاختبار المبدئي، يتابع المتصفح الطلب الفعلي، مما يضمن أعلى معايير الأمان أثناء عملية الاتصال.

تعمل منصة AppMaster no-code على إنشاء تطبيقات قوية متوافقة مع CORS حتى يتمكن المطورون من إنشاء REST APIs وخدمات الويب والموارد الأخرى دون القلق بشأن تكوينات CORS الأساسية. تهتم المنصة بالتفاصيل الفنية، مما يضمن أن تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها وواجهات برمجة التطبيقات والموارد الأخرى يمكن أن تتفاعل بأمان مع المحتوى المستضاف على أصول مختلفة، مع الامتثال لمتطلبات أمان الويب الحديثة.

علاوة على ذلك، تسمح التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بالتكامل السهل مع ميزات الأمان الشائعة مثل OAuth وJSON Web Tokens (JWT)، مما يجعل من السهل على المطورين no-code إنشاء تطبيقات تتفاعل بشكل آمن مع الأنظمة والخدمات الأخرى، مع الالتزام أيضًا أفضل الممارسات للتعامل مع المصادقة والترخيص وإدارة المستخدم.

في الختام، CORS هي ميزة أمنية أساسية تسمح بالاتصال الآمن بين الموارد المستضافة على أصول مختلفة. في عالم اليوم المترابط، حيث تعمل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية المتقدمة بسهولة، يعد تنفيذ CORS بشكل فعال أمرًا حيويًا. تم تصميم منصة AppMaster بعناية لدعم CORS والتأكد من أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تحافظ على أعلى معايير الأمان، مما يتيح تجربة سلسة وآمنة للمطورين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.