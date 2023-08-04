Бескодовая разработка

Разработка No-Code, которую часто называют демократизацией разработки программного обеспечения , представляет собой изменение парадигмы в способах создания и обслуживания приложений. Это методология, которая позволяет пользователям создавать сложное программное обеспечение с помощью графических пользовательских интерфейсов без необходимости написания традиционного кода. Это достигается за счет перевода визуального представления функций в базовый исходный код — революционный подход, изменивший ландшафт разработки. Ниже приводится подробное исследование этой убедительной методологии.
Ключевые компоненты
- Визуальная среда разработки. Платформы No-code предоставляют интуитивно понятные визуальные среды разработки , в которых пользователи могут создавать приложения с помощью функции drag-and-drop, что делает ее доступной как для технических, так и для нетехнических пользователей. Такие компоненты, как модели данных, бизнес-логика, endpoints API, дизайн UI/UX и многое другое, можно создавать визуально.
- Генерация кода: визуальные представления автоматически преобразуются в машиночитаемый код на различных языках программирования, включая Go для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений и Kotlin и Jetpack Compose/ SwiftUI для мобильных приложений.
- Тестирование и развертывание в реальном времени. Платформы No-code позволяют немедленно тестировать, компилировать и развертывать в облаке, оптимизируя процесс разработки и сокращая время выхода на рынок.
Платформа AppMaster: пример использования
AppMaster — это мощный пример инструмента без кода , который инкапсулирует эти функции. Он способен создавать серверные, веб- и мобильные приложения. В отличие от других инструментов, он позволяет пользователям визуально проектировать модели данных, бизнес-логику (с помощью дизайнера бизнес-процессов), REST API и конечные точки WSS. Он генерирует код для приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверной части) и развертывает в облаке. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, и демонстрируют замечательную масштабируемость, что подходит как для предприятий, так и для сценариев с высокой нагрузкой.
Статистические данные
Недавние исследования продемонстрировали значительный рост внедрения разработки no-code. К 2024 году на разработку приложений low-code и no-code будет приходиться более 65% деятельности по разработке приложений.
Преимущества разработки No-Code
- Доступность: открывает доступ к разработке программного обеспечения для более широкой аудитории, включая бизнес-аналитиков, дизайнеров и других лиц, не являющихся программистами.
- Скорость и экономичность. Циклы разработки ускоряются до 10 раз, а затраты сокращаются до 3 раз.
- Масштабируемость: такие платформы, как AppMaster могут создавать серверные приложения без сохранения состояния с помощью Go, предлагая масштабируемость на уровне предприятия.
- Устранение технического долга: непрерывная регенерация с нуля, как показано в AppMaster, устраняет технический долг.
- Соответствие требованиям и документация. Автоматическое создание документации swagger (открытый API), сценарии миграции схемы базы данных и соблюдение отраслевых стандартов повышают соответствие требованиям.
Проблемы и соображения
- Ограничения сложности: для некоторых узкоспециализированных или сложных функций может потребоваться специальное кодирование.
- Привязка к поставщику: Зависимость от конкретной платформы может ограничивать возможности миграции или интеграции.
- Безопасность. Обеспечение надежного контроля безопасности и соблюдение передовых практик остается первостепенной задачей.
Заключение
Разработка без кода знаменует собой значительную эволюцию способов создания и обслуживания приложений. Такие платформы, как AppMaster иллюстрируют потенциал этого подхода, позволяя пользователям создавать приложения с полным стеком с помощью инструментов визуального дизайна. Влияние далеко идущее, влияющее на эффективность, доступность, стоимость и масштабируемость. Поскольку технология продолжает развиваться, разработка no-code может стать краеугольным камнем в ландшафте современной разработки программного обеспечения, стимулируя инновации и инклюзивность. Его рост подчеркивает трансформацию разработки из чисто технической дисциплины в совместный творческий процесс, тесно связанный с бизнес-целями и потребностями пользователей.