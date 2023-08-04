Бескодовая разработка

Разработка No-Code, которую часто называют демократизацией разработки программного обеспечения , представляет собой изменение парадигмы в способах создания и обслуживания приложений. Это методология, которая позволяет пользователям создавать сложное программное обеспечение с помощью графических пользовательских интерфейсов без необходимости написания традиционного кода. Это достигается за счет перевода визуального представления функций в базовый исходный код — революционный подход, изменивший ландшафт разработки. Ниже приводится подробное исследование этой убедительной методологии.

Ключевые компоненты



Визуальная среда разработки. Платформы No-code предоставляют интуитивно понятные визуальные среды разработки , в которых пользователи могут создавать приложения с помощью функции drag-and-drop , что делает ее доступной как для технических, так и для нетехнических пользователей. Такие компоненты, как модели данных, бизнес-логика, endpoints API, дизайн UI/UX и многое другое, можно создавать визуально.



предоставляют интуитивно понятные визуальные среды разработки , в которых пользователи могут создавать приложения с помощью функции , что делает ее доступной как для технических, так и для нетехнических пользователей. Такие компоненты, как модели данных, бизнес-логика, API, дизайн UI/UX и многое другое, можно создавать визуально. Генерация кода: визуальные представления автоматически преобразуются в машиночитаемый код на различных языках программирования, включая Go для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений и Kotlin и Jetpack Compose/ SwiftUI для мобильных приложений.



для мобильных приложений. Тестирование и развертывание в реальном времени. Платформы No-code позволяют немедленно тестировать, компилировать и развертывать в облаке, оптимизируя процесс разработки и сокращая время выхода на рынок.



Платформа AppMaster: пример использования



AppMaster — это мощный пример инструмента без кода , который инкапсулирует эти функции. Он способен создавать серверные, веб- и мобильные приложения. В отличие от других инструментов, он позволяет пользователям визуально проектировать модели данных, бизнес-логику (с помощью дизайнера бизнес-процессов), REST API и конечные точки WSS. Он генерирует код для приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверной части) и развертывает в облаке. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, и демонстрируют замечательную масштабируемость, что подходит как для предприятий, так и для сценариев с высокой нагрузкой.

Статистические данные



Недавние исследования продемонстрировали значительный рост внедрения разработки no-code. К 2024 году на разработку приложений low-code и no-code будет приходиться более 65% деятельности по разработке приложений.

Преимущества разработки No-Code



Доступность: открывает доступ к разработке программного обеспечения для более широкой аудитории, включая бизнес-аналитиков, дизайнеров и других лиц, не являющихся программистами.



Скорость и экономичность. Циклы разработки ускоряются до 10 раз, а затраты сокращаются до 3 раз.



Масштабируемость: такие платформы, как AppMaster могут создавать серверные приложения без сохранения состояния с помощью Go, предлагая масштабируемость на уровне предприятия.



могут создавать серверные приложения без сохранения состояния с помощью Go, предлагая масштабируемость на уровне предприятия. Устранение технического долга: непрерывная регенерация с нуля, как показано в AppMaster , устраняет технический долг.



, устраняет технический долг. Соответствие требованиям и документация. Автоматическое создание документации swagger (открытый API), сценарии миграции схемы базы данных и соблюдение отраслевых стандартов повышают соответствие требованиям.



Проблемы и соображения



Ограничения сложности: для некоторых узкоспециализированных или сложных функций может потребоваться специальное кодирование.



Привязка к поставщику: Зависимость от конкретной платформы может ограничивать возможности миграции или интеграции.



Безопасность. Обеспечение надежного контроля безопасности и соблюдение передовых практик остается первостепенной задачей.



Заключение



Разработка без кода знаменует собой значительную эволюцию способов создания и обслуживания приложений. Такие платформы, как AppMaster иллюстрируют потенциал этого подхода, позволяя пользователям создавать приложения с полным стеком с помощью инструментов визуального дизайна. Влияние далеко идущее, влияющее на эффективность, доступность, стоимость и масштабируемость. Поскольку технология продолжает развиваться, разработка no-code может стать краеугольным камнем в ландшафте современной разработки программного обеспечения, стимулируя инновации и инклюзивность. Его рост подчеркивает трансформацию разработки из чисто технической дисциплины в совместный творческий процесс, тесно связанный с бизнес-целями и потребностями пользователей.