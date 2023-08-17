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دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)

Aug 17, 2023

دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) هي عملية شاملة ومنظمة توجه التطوير والاختبار والنشر والصيانة والتوقف النهائي لتطبيقات البرامج. يشمل SDLC جميع جوانب تطوير البرامج ، بدءًا من جمع المتطلبات الأولية والتخطيط إلى الترميز والاختبار والنشر والدعم. يتم اعتماده على نطاق واسع في مختلف المجالات الصناعية والتقنية ، بما في ذلك بيئات التطوير التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، لأنه يوفر إطارًا لضمان بناء تطبيقات البرامج بكفاءة وفعالية ، مع تقليل مخاطر الأخطاء أو المشكلات التي قد تؤثر على وظائفها .

في سياق الأنظمة الأساسية no-code ، فإن SDLC هي المنهجية المتبعة لإنشاء التطبيقات وصيانتها وتحسينها من خلال سلسلة من المراحل أو المراحل ، حيث تمثل كل مرحلة مجموعة متميزة من الأنشطة والمخرجات التي تساهم في النجاح الشامل للمشروع . من خلال اتباع نهج منظم وتوظيف أفضل الممارسات ، تضمن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تطوير التطبيقات بأقل قدر من التعقيدات والديون التقنية ، كما أنها تلبي الاحتياجات المعقدة والمتطورة للأعمال التجارية الحديثة.

المراحل النموذجية لـ SDLC في سياق no-code هي كما يلي:

  1. تحليل المتطلبات: في هذه المرحلة ، يعمل أصحاب المصلحة وفرق التطوير معًا لجمع وتحليل وتوثيق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للتطبيق. بالنسبة للمنصات no-code مثل AppMaster ، تستخدم هذه المرحلة أدوات مرئية لتصميم ونمذجة هياكل بيانات التطبيق ومنطق العمل وواجهات المستخدم. من خلال العمل عن كثب مع المستخدمين وأصحاب المصلحة الآخرين ، يضمن النظام الأساسي أن التطبيق يلبي احتياجات المستخدمين النهائيين بشكل فعال.
  2. التصميم: بناءً على المتطلبات التي تم جمعها في المرحلة السابقة ، يقوم فريق التطوير بإنشاء تصميمات مفصلة لبنية التطبيق ومخطط قاعدة البيانات وواجهات المستخدم والمكونات الأخرى. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تبسيط هذه العملية من خلال استخدام أدوات التصميم المرئي ، مثل أدوات إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop ومصممي عمليات الأعمال ، مما يتيح الانتقال السلس والفعال من المتطلبات إلى تصميم العمل.
  3. التطوير وإنشاء الكود: تم إنشاء التطبيق وفقًا لمواصفات التصميم في هذه المرحلة. بالنسبة للمنصات no-code ، يتم استبدال عملية "التشفير" بالتوليد التلقائي للكود المصدري استنادًا إلى مخططات التطبيق التي تم إنشاؤها في مرحلة التصميم. AppMaster ، على سبيل المثال ، يُنشئ كود مصدر Go لتطبيقات الواجهة الخلفية ، وإطار عمل Vue3 ورمز JS / TS لتطبيقات الويب ، ورمز Kotlin أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف ، اعتمادًا على النظام الأساسي ومستوى الاشتراك. يضمن إنشاء الكود الآلي هذا إنشاء التطبيقات بسرعة وبدون مخاطر الديون الفنية بسبب أخطاء الترميز اليدوية.
  4. الاختبار: قبل نشر التطبيق ، يجب اختباره بدقة للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح ويلبي المتطلبات المحددة في المراحل الأولية. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط هذه العملية عن طريق إجراء اختبارات آلية على التطبيقات التي تم إنشاؤها للتحقق من صحتها واستقرارها. تشمل عملية اختبار AppMaster جميع جوانب التطبيق ، بما في ذلك اختبارات الوحدة واختبارات التكامل واختبارات الأداء ، لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية للمستخدمين.
  5. النشر: بمجرد اكتمال الاختبار ، يتم نشر التطبيق في البيئة المستهدفة (على سبيل المثال ، السحابة أو المحلية أو الحل المختلط). تنشئ عملية نشر AppMaster ملفات تنفيذية ثنائية ، وتحزم التطبيقات في حاويات Docker (لتطبيقات الواجهة الخلفية) ، وتنشر على السحابة أو توفر ملفات للاستضافة المحلية. تتيح عملية النشر السلس للعملاء تشغيل تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة.
  6. الصيانة والدعم: بعد النشر ، تتطلب التطبيقات تحديثات منتظمة وإصلاحات للأخطاء وتحسينات لإبقائها تعمل على النحو الأمثل وتفي باحتياجات المستخدمين. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تسهيل تطبيق هذه التحديثات ، حيث تقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر مع كل تغيير في المخططات. يؤدي ذلك إلى التخلص من الديون الفنية وتبسيط عملية الصيانة ، مما يضمن استمرار التطبيقات في تلبية توقعات المستخدم وتجاوزها.
  7. التقاعد: عندما يصل البرنامج إلى نهاية عمره الإنتاجي ولم يعد مطلوبًا أو قابلًا للتطبيق ، فإنه يدخل في مرحلة التقاعد. يتم إيقاف تشغيل التطبيق في هذه المرحلة ، ويتم التخلص من بياناته وبنيته التحتية وموارده بشكل آمن ودائم. تسهل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster التقاعد من خلال توفير سير عمل فعال لإدارة دورة حياة التطبيق ، بما في ذلك نقل التطبيقات القديمة من بيئات الإنتاج وضمان تكامل البيانات والامتثال للوائح المعمول بها.

من خلال الالتزام بـ SDLC محدد جيدًا ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وتمكين تعاون أفضل وتقليل وقت التطوير وخفض التكاليف. من خلال نهج منظم والتعلم المستمر من ملاحظات المستخدم ، يضمن AppMaster أن التطبيقات تتطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمشهد الرقمي الحديث. وهذا يجعل الأنظمة الأساسية no-code أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي والاستجابة لظروف السوق المتغيرة بخفة الحركة.

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