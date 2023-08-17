دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) هي عملية شاملة ومنظمة توجه التطوير والاختبار والنشر والصيانة والتوقف النهائي لتطبيقات البرامج. يشمل SDLC جميع جوانب تطوير البرامج ، بدءًا من جمع المتطلبات الأولية والتخطيط إلى الترميز والاختبار والنشر والدعم. يتم اعتماده على نطاق واسع في مختلف المجالات الصناعية والتقنية ، بما في ذلك بيئات التطوير التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، لأنه يوفر إطارًا لضمان بناء تطبيقات البرامج بكفاءة وفعالية ، مع تقليل مخاطر الأخطاء أو المشكلات التي قد تؤثر على وظائفها .

في سياق الأنظمة الأساسية no-code ، فإن SDLC هي المنهجية المتبعة لإنشاء التطبيقات وصيانتها وتحسينها من خلال سلسلة من المراحل أو المراحل ، حيث تمثل كل مرحلة مجموعة متميزة من الأنشطة والمخرجات التي تساهم في النجاح الشامل للمشروع . من خلال اتباع نهج منظم وتوظيف أفضل الممارسات ، تضمن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تطوير التطبيقات بأقل قدر من التعقيدات والديون التقنية ، كما أنها تلبي الاحتياجات المعقدة والمتطورة للأعمال التجارية الحديثة.

المراحل النموذجية لـ SDLC في سياق no-code هي كما يلي:

تحليل المتطلبات: في هذه المرحلة ، يعمل أصحاب المصلحة وفرق التطوير معًا لجمع وتحليل وتوثيق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للتطبيق. بالنسبة للمنصات no-code مثل AppMaster ، تستخدم هذه المرحلة أدوات مرئية لتصميم ونمذجة هياكل بيانات التطبيق ومنطق العمل وواجهات المستخدم. من خلال العمل عن كثب مع المستخدمين وأصحاب المصلحة الآخرين ، يضمن النظام الأساسي أن التطبيق يلبي احتياجات المستخدمين النهائيين بشكل فعال. التصميم: بناءً على المتطلبات التي تم جمعها في المرحلة السابقة ، يقوم فريق التطوير بإنشاء تصميمات مفصلة لبنية التطبيق ومخطط قاعدة البيانات وواجهات المستخدم والمكونات الأخرى. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تبسيط هذه العملية من خلال استخدام أدوات التصميم المرئي ، مثل أدوات إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop ومصممي عمليات الأعمال ، مما يتيح الانتقال السلس والفعال من المتطلبات إلى تصميم العمل. التطوير وإنشاء الكود: تم إنشاء التطبيق وفقًا لمواصفات التصميم في هذه المرحلة. بالنسبة للمنصات no-code ، يتم استبدال عملية "التشفير" بالتوليد التلقائي للكود المصدري استنادًا إلى مخططات التطبيق التي تم إنشاؤها في مرحلة التصميم. AppMaster ، على سبيل المثال ، يُنشئ كود مصدر Go لتطبيقات الواجهة الخلفية ، وإطار عمل Vue3 ورمز JS / TS لتطبيقات الويب ، ورمز Kotlin أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف ، اعتمادًا على النظام الأساسي ومستوى الاشتراك. يضمن إنشاء الكود الآلي هذا إنشاء التطبيقات بسرعة وبدون مخاطر الديون الفنية بسبب أخطاء الترميز اليدوية. الاختبار: قبل نشر التطبيق ، يجب اختباره بدقة للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح ويلبي المتطلبات المحددة في المراحل الأولية. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط هذه العملية عن طريق إجراء اختبارات آلية على التطبيقات التي تم إنشاؤها للتحقق من صحتها واستقرارها. تشمل عملية اختبار AppMaster جميع جوانب التطبيق ، بما في ذلك اختبارات الوحدة واختبارات التكامل واختبارات الأداء ، لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية للمستخدمين. النشر: بمجرد اكتمال الاختبار ، يتم نشر التطبيق في البيئة المستهدفة (على سبيل المثال ، السحابة أو المحلية أو الحل المختلط). تنشئ عملية نشر AppMaster ملفات تنفيذية ثنائية ، وتحزم التطبيقات في حاويات Docker (لتطبيقات الواجهة الخلفية) ، وتنشر على السحابة أو توفر ملفات للاستضافة المحلية. تتيح عملية النشر السلس للعملاء تشغيل تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة. الصيانة والدعم: بعد النشر ، تتطلب التطبيقات تحديثات منتظمة وإصلاحات للأخطاء وتحسينات لإبقائها تعمل على النحو الأمثل وتفي باحتياجات المستخدمين. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تسهيل تطبيق هذه التحديثات ، حيث تقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر مع كل تغيير في المخططات. يؤدي ذلك إلى التخلص من الديون الفنية وتبسيط عملية الصيانة ، مما يضمن استمرار التطبيقات في تلبية توقعات المستخدم وتجاوزها. التقاعد: عندما يصل البرنامج إلى نهاية عمره الإنتاجي ولم يعد مطلوبًا أو قابلًا للتطبيق ، فإنه يدخل في مرحلة التقاعد. يتم إيقاف تشغيل التطبيق في هذه المرحلة ، ويتم التخلص من بياناته وبنيته التحتية وموارده بشكل آمن ودائم. تسهل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster التقاعد من خلال توفير سير عمل فعال لإدارة دورة حياة التطبيق ، بما في ذلك نقل التطبيقات القديمة من بيئات الإنتاج وضمان تكامل البيانات والامتثال للوائح المعمول بها.

من خلال الالتزام بـ SDLC محدد جيدًا ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وتمكين تعاون أفضل وتقليل وقت التطوير وخفض التكاليف. من خلال نهج منظم والتعلم المستمر من ملاحظات المستخدم ، يضمن AppMaster أن التطبيقات تتطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمشهد الرقمي الحديث. وهذا يجعل الأنظمة الأساسية no-code أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي والاستجابة لظروف السوق المتغيرة بخفة الحركة.