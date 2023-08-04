Kodsuz Geliştirme

Genellikle yazılım geliştirmenin demokratikleştirilmesi olarak adlandırılan No-Code Geliştirme, uygulamaların oluşturulma ve sürdürülme biçiminde bir paradigma değişimini temsil eder. Kullanıcıların, geleneksel kod yazmaya gerek kalmadan grafiksel kullanıcı arayüzleri aracılığıyla karmaşık yazılımlar oluşturmasına olanak tanıyan bir metodolojidir. Bu, işlevlerin görsel temsillerinin, geliştirme ortamını yeniden şekillendiren dönüştürücü bir yaklaşım olan temel kaynak koduna çevrilmesiyle elde edilir. Aşağıda, bu zorlayıcı metodolojinin derinlemesine bir araştırması bulunmaktadır.

Anahtar bileşenler



Görsel Geliştirme Ortamı: No-code platformlar, kullanıcıların drag-and-drop işlevini kullanarak uygulamalar tasarlayabilecekleri, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir hale getiren sezgisel görsel geliştirme ortamları sağlar. Veri modelleri, iş mantığı, API endpoints , UI/UX tasarımları ve daha fazlası gibi bileşenler görsel olarak oluşturulabilir.



platformlar, kullanıcıların işlevini kullanarak uygulamalar tasarlayabilecekleri, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir hale getiren sezgisel görsel geliştirme ortamları sağlar. Veri modelleri, iş mantığı, API , UI/UX tasarımları ve daha fazlası gibi bileşenler görsel olarak oluşturulabilir. Kod Oluşturma: Görsel temsiller, arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Kotlin ve Jetpack Compose/ SwiftUI dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerinde otomatik olarak makine tarafından okunabilir koda dönüştürülür.



dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerinde otomatik olarak makine tarafından okunabilir koda dönüştürülür. Gerçek Zamanlı Test ve Dağıtım: No-code platformlar anında test, derleme ve buluta dağıtım sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırır ve pazara sunma süresini kısaltır.



AppMaster Platformu: Bir Örnek Olay İncelemesi



AppMaster, bu özellikleri kapsayan kodsuz bir aracın güçlü bir örneğidir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma yeteneğine sahiptir. Diğer araçların aksine, kullanıcıların veri modellerini, iş mantığını (Business Processes Designer aracılığıyla), REST API'sini ve WSS Uç Noktalarını görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. Uygulamalar için kod üretir, derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarına paketler (arka uç için) ve buluta dağıtır. AppMaster uygulamaları, herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla çalışabilir ve olağanüstü ölçeklenebilirlik sergileyerek hem kurumsal hem de yüksek yüklü kullanım durumlarına uygundur.

İstatistiksel Bilgiler



Son araştırmalar no-code geliştirmenin benimsenmesinde önemli bir büyüme olduğunu göstermiştir. 2024 yılına kadar, uygulama geliştirme etkinliğinin %65'inden fazlasından low-code ve no-code uygulama geliştirme sorumlu olacaktır.

No-Code Geliştirmenin Avantajları



Erişilebilirlik: Yazılım geliştirmeyi, iş analistleri, tasarımcılar ve diğer programcı olmayanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye açar.



Hız ve Maliyet Verimliliği: Geliştirme döngüleri 10 kata kadar daha hızlıdır ve maliyetler 3 kata kadar azalır.



Ölçeklenebilirlik: AppMaster gibi platformlar, kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik sunan Go ile durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları oluşturabilir.



gibi platformlar, kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik sunan Go ile durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları oluşturabilir. Teknik Borcun Ortadan Kaldırılması: AppMaster görüldüğü gibi sıfırdan sürekli yenileme, teknik borcu ortadan kaldırır.



görüldüğü gibi sıfırdan sürekli yenileme, teknik borcu ortadan kaldırır. Uyumluluk ve Dokümantasyon: Otomatik havalı (açık API) dokümantasyonu oluşturma, veritabanı şeması geçiş betikleri ve endüstri standartlarına bağlılık uyumluluğu artırır.



Zorluklar ve Düşünceler



Karmaşıklık Kısıtlamaları: Bazı son derece uzmanlaşmış veya karmaşık işlevler, özel kodlama gerektirebilir.



Satıcı Kilitleme: Belirli bir platforma bağımlılık, geçiş veya entegrasyon seçeneklerini sınırlayabilir.



Güvenlik: Sağlam güvenlik kontrollerinin ve en iyi uygulamalara bağlılığın sağlanması her şeyden önemlidir.



Çözüm



Kodsuz geliştirme, uygulamaların oluşturulma ve sürdürülme biçiminde önemli bir evrime işaret ediyor. AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların görsel tasarım araçlarıyla tam yığın uygulamalar oluşturmasını sağlayarak bu yaklaşımın gücünü örneklemektedir. Etki geniş kapsamlıdır ve verimliliği, erişilebilirliği, maliyeti ve ölçeklenebilirliği etkiler. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, no-code geliştirme, yenilikçiliği ve kapsayıcılığı yönlendiren modern yazılım geliştirme manzarasında bir mihenk taşı olmaya hazırlanıyor. Yükselişi, geliştirmenin tamamen teknik bir disiplinden, iş hedefleri ve kullanıcı ihtiyaçları ile yakından uyumlu, işbirliğine dayalı, yaratıcı bir sürece dönüşümünün altını çiziyor.