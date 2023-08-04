تعريف بلا كود </ h2>

يشير No-code ، وهو نموذج أحدث ثورة في طريقة إنشاء البرامج ، إلى تصميم وإنشاء تطبيقات البرامج دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية المكتوبة بخط اليد. يسمح هذا النهج المبتكر للأفراد الذين ليس لديهم معرفة محددة بالشفرة ببناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير من خلال الواجهات المرئية وأدوات التصميم. دعنا نتعمق في تعقيد هذه التقنية ونسلط الضوء على جوانبها المختلفة.

إطار تطوير No-Code:



يوفر تطوير No-code نظامًا أساسيًا يركز على المستخدم يستخدم واجهات drag-and-drop والقوالب المبنية مسبقًا وعناصر تصميم الرسوم. يتيح ذلك للمستخدمين تصميم هياكل تطبيقات معقدة دون الغوص في صياغة الترميز المعقدة. على سبيل المثال ، يسمح AppMaster ، وهو أداة قوية no-code ، بإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال من خلال الأدوات المرئية مثل نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) وعمليات الأعمال (BP) عبر Visual BP Designer و REST API و WSS Endpoints .

إنشاء مخطط قاعدة البيانات: يمكن للمستخدمين إنشاء مخطط قاعدة البيانات بالكامل بشكل مرئي ، وتحديد العلاقات والقيود وخصائص البيانات الأساسية. يتضمن هذا عادةً تحديد الكيانات والسمات وترابطها.

تصميم منطق الأعمال: من خلال أدوات رسومية مثل BP Designer ، يمكن للأفراد صياغة منطق الأعمال بالكامل للتطبيق. يتضمن ذلك تصميم سير العمل ، وأتمتة العمليات ، وآليات اتخاذ القرار ، وما إلى ذلك.

تطوير الواجهة الأمامية: باستخدام واجهات drag-and-drop ، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة المستخدم بالكامل (UI) لتطبيقات الويب والجوال. على سبيل المثال ، يسمح مصممو Web BP و Mobile BP من AppMaster بالتخصيص الكامل للمكونات ومنطق الأعمال الخاصة بهم.

النشر والصيانة: تهتم هذه الأنظمة الأساسية بكل شيء بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية وحتى النشر. ينشئ AppMaster كود المصدر بلغات مختلفة مثل Go (golang) للخلفية ، و Vue3 framework و JS / TS للويب ، و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android ، و SwiftUI لـ IOS ، ثم يقوم بالتجميع والاختبار والحزم في حاويات عامل التحميل (لـ backend) ، ويتم نشره أخيرًا في السحابة.

التأثير على دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC):



أدى تطوير No-code إلى تسريع SDLC بشكل كبير من خلال تقليل الحواجز بين تصور الفكرة ونشر التطبيق. تم تحسين مراحل تحليل المتطلبات والتصميم والتطوير والاختبار والصيانة بشكل كبير. وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة أبحاث تكنولوجية رائدة في عام 2021 أن الشركات التي تستخدم منصات no-code قللت من وقت تطوير التطبيقات بنسبة تصل إلى 65٪.

إمكانية الوصول ودمقرطة تطوير البرمجيات:



من خلال القضاء على الحاجة إلى مهارات الترميز المتخصصة ، فإن المنصات no-code قد عملت على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات. وقد أدى ذلك إلى تنوع أكبر في الأفراد المشاركين في إنشاء التطبيقات ، من محللي الأعمال إلى المصممين ، وبالتالي تعزيز الابتكار في مختلف المجالات.

التحديات والقيود:



على الرغم من مزاياها العديدة ، فإن التطوير no-code لا يخلو من التحديات. غالبًا ما يكون هناك مفاضلة بين سهولة الاستخدام والمرونة. قد لا تزال التطبيقات عالية التخصص أو ذات الأداء الحرج تتطلب تشفيرًا تقليديًا. علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون تأمين البائع وقابلية التوسع من الأمور التي تثير القلق.

الامتثال والأمان:



تلتزم معظم الأنظمة الأساسية no-code ، بما في ذلك AppMaster ، بمعايير الأمان الصارمة وأفضل الممارسات. يضمن ذلك أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها قوية وتتوافق مع مختلف الأطر التنظيمية مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ، وقانون التأمين الصحي لقابلية النقل (HIPAA) ، وما إلى ذلك.

الآفاق المستقبلية والتطور المستمر:



من المتوقع أن تستمر حركة no-code في النمو. وفقًا لشركة Gartner ، بحلول عام 2025 ، سيتم تنفيذ ما يقرب من 70٪ من جميع عمليات تطوير التطبيقات باستخدام الأنظمة الأساسية no-code أو الأنظمة low-code.

في الختام ، يعد التطوير no-code قوة تحويلية في صناعة البرمجيات. إن نهجها المرئي سهل الاستخدام ، الذي تميزت به منصات مثل AppMaster ، جعل تطوير البرمجيات متاحًا لجمهور أوسع ، وتسريع التسليم ، وأثار الابتكار بينما استلزم أيضًا الوعي بحدوده وتحدياته.