وحدة </ h2>

في سياق التطوير بدون تعليمات برمجية ، فإن "الوحدة النمطية" هي عبارة عن كتلة أو مكون إنشائي مستقل وقابل لإعادة الاستخدام يمثل وظيفة معينة داخل تطبيق تم إنشاؤه باستخدام أنظمة أساسية no-code مثل AppMaster . تم تصميم هذه الوحدات لتسهيل التطوير وزيادة الإنتاجية وتقليل وقت التطوير من خلال تمكين المستخدمين من تطوير وتنفيذ تطبيقات غنية بالميزات دون كتابة أي تعليمات برمجية. تغلف الوحدات مجموعة مميزة من الميزات ذات الصلة ، مما يتيح إنشاء تطبيقات معقدة من خلال الجمع بين وحدات متعددة معًا ، كل منها يلبي جانبًا مختلفًا من وظائف التطبيق. ضمن نموذج no-code ، يمكن تصنيف الوحدات النمطية إلى عدة فئات: معالجة البيانات ، وواجهة المستخدم ، ومنطق العمل ، وواجهات برمجة التطبيقات ، والتكاملات ، والعديد من الفئات الأخرى.

مفهوم النمطية ليس جديدًا ؛ لقد كان مبدأً أساسياً في هندسة البرمجيات لعقود. كما ذكر بارناس (1972) ، تسمح الوحدات النمطية بتحسين الفهم وقابلية الصيانة وقابلية التوسع لأنظمة البرمجيات. مع ظهور الأنظمة no-code ، تم رفع مستوى التجريد إلى أبعد من ذلك ، مما يسمح للمستخدمين غير التقنيين بالاستفادة من قوة النموذجية في مساعيهم لتطوير التطبيقات. وفقًا لدراسة أجرتها Forrester Research ، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير no-code التعليمات البرمجية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40٪ من عام 2020 إلى عام 2025 ، مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المتزايد على منهجيات تطوير تطبيقات أسرع وأكثر مرونة ( فورستر ، 2020).

يستفيد مستخدمو AppMaster من استخدام الوحدات النمطية في قدرتهم على إنشاء وتخصيص تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسرعة ، دون الحاجة إلى معرفة أو مهارات برمجة متقدمة. تجرد الوحدات التعقيدات الأساسية المرتبطة بتطوير التطبيقات ، مثل اختيار الأطر الصحيحة واستخدامها ، وتحسين أنماط التعليمات البرمجية ، وضمان الاتصال المناسب بين المكونات المختلفة للتطبيق. بدلاً من ذلك ، يتم تزويد المستخدمين بواجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات باستخدام ميزات drag-and-drop البسيطة ومصممي العمليات المرئية.

تقدم AppMaster مجموعة واسعة من الوحدات النمطية مسبقة الصنع لتناسب الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها. على سبيل المثال ، تلبي مكونات وحدة قاعدة البيانات مثل الجداول والاستعلامات والفهارس إنشاء نماذج البيانات وإدارتها ، بينما تتيح وحدات واجهة المستخدم تصميم وتنفيذ سلس لواجهات المستخدم وتجارب المستخدم في تطبيقات الويب والهاتف المحمول. من ناحية أخرى ، توفر وحدات منطق الأعمال الوسائل اللازمة لتنفيذ تدفقات العمليات وقواعد التحقق من الصحة والوظائف التشغيلية الأخرى ، والتي تشكل العمود الفقري لأي تطبيق قوي.

تعد وحدات API والتكامل ضرورية في تسهيل الاتصال بين الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيق ، بالإضافة إلى الأنظمة والخدمات الخارجية. تتيح وحدات API الخاصة بـ AppMaster إنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST وخدمات WebSocket ، مما يسهل التفاعل السلس مع أنظمة الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات والعملاء الخارجيين. تساعد وحدات التكامل المتوفرة داخل النظام الأساسي في توصيل التطبيقات بخدمات خارجية متنوعة ، مثل بوابات الدفع أو خدمات المراسلة أو الأنظمة الأساسية السحابية أو الخدمات المتخصصة الأخرى.

يعد إنشاء تطبيق إدارة المهام باستخدام AppMaster مثالاً ممتازًا على استخدام الوحدات. يمكن للمستخدمين تجميع تطبيق شامل عن طريق تحديد الوحدات النمطية المناسبة ، مثل وحدة قاعدة البيانات لإدارة المهام والمهام الفرعية ، ووحدة واجهة المستخدم لإنشاء واجهات ويب وهواتف محمولة سهلة الاستخدام ، ووحدة منطق الأعمال للتعامل مع تعيين المهام والمواعيد النهائية ، وواجهة برمجة التطبيقات (API) وحدة للإخطارات والتذكير. سيكون التطبيق الناتج شاملاً مع السماح بمزيد من التعديل والتمديد مع تطور المتطلبات.

باختصار ، تعمل الوحدات النمطية بمثابة اللبنات الأساسية للتطبيقات التي تم تطويرها ضمن مشهد no-code ، مما يوفر التجريد اللازم ، وإمكانية الوصول ، وقابلية إعادة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين لإنشاء تطبيقات غنية بالميزات بسرعة. مع وجود نمطية في صميم العملية ، يمكن لمنصات التطوير no-code مثل AppMaster تمكين الأفراد والشركات على حدٍ سواء لتسخير الإمكانات الكاملة لتطوير البرامج وتقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة بجزء بسيط من التكاليف والأطر الزمنية التقليدية .