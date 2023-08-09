النظام الأساسي بدون رمز / النظام الأساسي كخدمة بدون رمز (PaaS)

منصة No-Code ، أو No-Code Platform-as-a-Service (PaaS) ، هي بيئة تطوير برمجيات متطورة تُمكّن المطورين وأصحاب المصلحة غير التقنيين من تصميم وتطوير ونشر شبكة الويب والجوّال التي تعمل بكامل طاقتها ونشرها. وتطبيقات الواجهة الخلفية ، دون الحاجة إلى الترميز التقليدي. باستخدام واجهة drag and drop بديهية ، ونمذجة مرئية ، وقوالب مسبقة الصنع وقابلة للتكوين ، تتيح الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تطوير التطبيقات وتكرارها بسرعة ، مما يقلل من الوقت والتكلفة والجهد المرتبط بعمليات هندسة البرمجيات التقليدية.

وفقًا لتقرير Gartner ، بحلول عام 2024 ، ستكون الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / no-code مسؤولة عن أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات ، مما يدل على الطلب المتزايد على هذه الحلول ذات الوقت والفعالية من حيث التكلفة. تستفيد هذه الأنظمة الأساسية من مجموعة واسعة من الميزات ، مثل نمذجة عمليات الأعمال (BPM) ، وإنشاء الكود التلقائي ، وتجميع التطبيقات واختبارها لدعم منهجيات التطوير السريع والتسليم المستمر.

تعتبر منصة AppMaster ، على سبيل المثال ، حلاً شاملاً وقويًا no-code يبرز في السوق نظرًا لقدراته الواسعة في إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. من خلال تمكين التصميم المرئي لنماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ، ومنطق الأعمال (يتم تحقيق ذلك من خلال مصمم عمليات الأعمال الخاص بهم) ، وتوفير endpoints REST API و WebSocket Secure (WSS) ، يعمل AppMaster على تمكين المطورين وغير المطورين على حد سواء لإنشاء التطبيقات بكفاءة مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

يعمل نهج AppMaster في إنشاء واجهات مستخدم الويب وتطبيقات الهاتف المحمول من المخططات المرئية على تسريع عملية التصميم ، مع ضمان التفاعل الديناميكي والمستوى العالي من التخصيص. من خلال هذه الطريقة ، يتم تنفيذ عمليات الويب التجارية (BPs) مباشرة داخل متصفح المستخدم ، مما يعزز تجربة المستخدم. تم تحسين تطوير الأجهزة المحمولة بشكل أكبر من خلال نهج AppMaster الذي يعتمد على الخادم ، والذي يسمح بإجراء تحديثات سلسة لواجهة المستخدم ومنطق التطبيق ومفاتيح API دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. تساعد هذه الطريقة الفعالة لنشر التطبيقات الشركات على الحفاظ على رشاقتها في إستراتيجيات تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.

باستخدام الزر "نشر" ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر (باستخدام لغات Go و Vue3 و JS / TS و Kotlin و SwiftUI) ، ويجمع التطبيقات ، ويدير الاختبارات اللازمة ، ويجمع التطبيقات الخلفية في حاويات Docker لنشر السحابة. تؤدي هذه العملية المبسطة إلى تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير مع زيادة الأداء وتقليل تكاليف الصيانة. يدعم AppMaster قواعد البيانات الأساسية المتوافقة مع Postgresql ويجمع تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة باستخدام Go لتحقيق أقصى قدر من قابلية التوسع والأداء في المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المنصة على أتمتة إنشاء وثائق OpenAPI (Swagger) ، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، وكود المصدر (اعتمادًا على خطة الاشتراك المختارة) ، مما يتيح للعملاء نشر التطبيقات وإدارتها بسهولة. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام منصة no-code مثل AppMaster في الإلغاء التلقائي للديون الفنية. مع تغير المتطلبات ، تقوم المنصة بإنشاء إصدارات جديدة من التطبيقات من البداية ، مع الحفاظ على قواعد التعليمات البرمجية النظيفة وتقليل الموارد التي يتم إنفاقها على إعادة بناء الكود القديم والحفاظ عليه. تعمل هذه الميزة على تقليل التكاليف الإجمالية بشكل كبير وتحسين سرعة الوصول إلى السوق.

تعمل الأنظمة الأساسية No-Code No-Code حلول النظام الأساسي كخدمة (PaaS) مثل AppMaster على إحداث ثورة في مشهد تطوير البرامج من خلال تمكين تطوير تطبيقات سريع وفعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير. من خلال استخدام النمذجة المرئية والقوالب المعدة مسبقًا وواجهات drag-and-drop ، تقلل هذه الأنظمة الأساسية بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لممارسات الترميز التقليدية. مع التركيز القوي على المرونة وقابلية الصيانة ، تخفف المنصات no-code من المخاطر المرتبطة بتراكم الديون الفنية وتبسيط إدارة دورة حياة التطبيقات. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام الاستمتاع بعملية تطوير تطبيقات سريعة ، مما يسمح لها بالبقاء في صدارة منافسيها والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة.