Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

النظام الأساسي بدون رمز / النظام الأساسي كخدمة بدون رمز (PaaS)

Aug 09, 2023

منصة No-Code ، أو No-Code Platform-as-a-Service (PaaS) ، هي بيئة تطوير برمجيات متطورة تُمكّن المطورين وأصحاب المصلحة غير التقنيين من تصميم وتطوير ونشر شبكة الويب والجوّال التي تعمل بكامل طاقتها ونشرها. وتطبيقات الواجهة الخلفية ، دون الحاجة إلى الترميز التقليدي. باستخدام واجهة drag and drop بديهية ، ونمذجة مرئية ، وقوالب مسبقة الصنع وقابلة للتكوين ، تتيح الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تطوير التطبيقات وتكرارها بسرعة ، مما يقلل من الوقت والتكلفة والجهد المرتبط بعمليات هندسة البرمجيات التقليدية.

وفقًا لتقرير Gartner ، بحلول عام 2024 ، ستكون الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / no-code مسؤولة عن أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات ، مما يدل على الطلب المتزايد على هذه الحلول ذات الوقت والفعالية من حيث التكلفة. تستفيد هذه الأنظمة الأساسية من مجموعة واسعة من الميزات ، مثل نمذجة عمليات الأعمال (BPM) ، وإنشاء الكود التلقائي ، وتجميع التطبيقات واختبارها لدعم منهجيات التطوير السريع والتسليم المستمر.

تعتبر منصة AppMaster ، على سبيل المثال ، حلاً شاملاً وقويًا no-code يبرز في السوق نظرًا لقدراته الواسعة في إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. من خلال تمكين التصميم المرئي لنماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) ، ومنطق الأعمال (يتم تحقيق ذلك من خلال مصمم عمليات الأعمال الخاص بهم) ، وتوفير endpoints REST API و WebSocket Secure (WSS) ، يعمل AppMaster على تمكين المطورين وغير المطورين على حد سواء لإنشاء التطبيقات بكفاءة مصممة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.

يعمل نهج AppMaster في إنشاء واجهات مستخدم الويب وتطبيقات الهاتف المحمول من المخططات المرئية على تسريع عملية التصميم ، مع ضمان التفاعل الديناميكي والمستوى العالي من التخصيص. من خلال هذه الطريقة ، يتم تنفيذ عمليات الويب التجارية (BPs) مباشرة داخل متصفح المستخدم ، مما يعزز تجربة المستخدم. تم تحسين تطوير الأجهزة المحمولة بشكل أكبر من خلال نهج AppMaster الذي يعتمد على الخادم ، والذي يسمح بإجراء تحديثات سلسة لواجهة المستخدم ومنطق التطبيق ومفاتيح API دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. تساعد هذه الطريقة الفعالة لنشر التطبيقات الشركات على الحفاظ على رشاقتها في إستراتيجيات تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.

باستخدام الزر "نشر" ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر (باستخدام لغات Go و Vue3 و JS / TS و Kotlin و SwiftUI) ، ويجمع التطبيقات ، ويدير الاختبارات اللازمة ، ويجمع التطبيقات الخلفية في حاويات Docker لنشر السحابة. تؤدي هذه العملية المبسطة إلى تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير مع زيادة الأداء وتقليل تكاليف الصيانة. يدعم AppMaster قواعد البيانات الأساسية المتوافقة مع Postgresql ويجمع تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة باستخدام Go لتحقيق أقصى قدر من قابلية التوسع والأداء في المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المنصة على أتمتة إنشاء وثائق OpenAPI (Swagger) ، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، وكود المصدر (اعتمادًا على خطة الاشتراك المختارة) ، مما يتيح للعملاء نشر التطبيقات وإدارتها بسهولة. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام منصة no-code مثل AppMaster في الإلغاء التلقائي للديون الفنية. مع تغير المتطلبات ، تقوم المنصة بإنشاء إصدارات جديدة من التطبيقات من البداية ، مع الحفاظ على قواعد التعليمات البرمجية النظيفة وتقليل الموارد التي يتم إنفاقها على إعادة بناء الكود القديم والحفاظ عليه. تعمل هذه الميزة على تقليل التكاليف الإجمالية بشكل كبير وتحسين سرعة الوصول إلى السوق.

تعمل الأنظمة الأساسية No-Code No-Code حلول النظام الأساسي كخدمة (PaaS) مثل AppMaster على إحداث ثورة في مشهد تطوير البرامج من خلال تمكين تطوير تطبيقات سريع وفعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير. من خلال استخدام النمذجة المرئية والقوالب المعدة مسبقًا وواجهات drag-and-drop ، تقلل هذه الأنظمة الأساسية بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لممارسات الترميز التقليدية. مع التركيز القوي على المرونة وقابلية الصيانة ، تخفف المنصات no-code من المخاطر المرتبطة بتراكم الديون الفنية وتبسيط إدارة دورة حياة التطبيقات. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام الاستمتاع بعملية تطوير تطبيقات سريعة ، مما يسمح لها بالبقاء في صدارة منافسيها والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
No-Code Website Builder إدارة الأصول بدون تعليمات برمجية إدارة المخزون بدون تعليمات برمجية اختبار التحميل اختبار الهاتف المحمول التخطيط المالي بدون كود التوقيع الإلكتروني بدون رمز الحوسبة السحابية </ h2> تكامل وسائل الاعلام الاجتماعية ثورة لا كود </ h2> حالة الاختبار خط أنابيب البيانات </ h2> دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) لا يوجد كود لإدارة الممتلكات نقطة البيع بالتجزئة بدون رمز (نقطة البيع) وحدة </ h2>

المنشورات ذات الصلة

أفضل برنامج لبناء التطبيقات لحلول المؤسسات
date Feb 13, 2024 clock 8 دقيقة
أفضل برنامج لبناء التطبيقات لحلول المؤسسات
استكشف منصات البرامج الرائدة لإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات. اكتشف الميزات التي تلبي احتياجات حلول الأعمال المعقدة وتسهيل عملية تطوير التطبيقات.
Software No-code
لماذا يعد منشئو التطبيقات المرئية مثاليين لتطوير النماذج الأولية
date Feb 12, 2024 clock 6 دقيقة
لماذا يعد منشئو التطبيقات المرئية مثاليين لتطوير النماذج الأولية
استكشف الدور التحويلي لمنشئي التطبيقات المرئية في إنشاء نماذج أولية بكفاءة. تعرف على سبب أهميتها للتحقق من صحة الأفكار وتسريع عملية التطوير.
No-code App Builder Productivity
دور الذكاء الاصطناعي في البرمجيات الحديثة لبناء التطبيقات
date Feb 09, 2024 clock 8 دقيقة
دور الذكاء الاصطناعي في البرمجيات الحديثة لبناء التطبيقات
اكتشف كيف يغير الذكاء الاصطناعي مجال تطوير التطبيقات، بما في ذلك تحسين أدوات إنشاء التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster لتحقيق كفاءة أكبر وحلول أكثر ذكاءً.
AI App Builder No-code
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة