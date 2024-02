Definizione di No-Code

No-code , un paradigma che ha rivoluzionato il modo in cui il software è costruito, si riferisce alla progettazione e alla creazione di applicazioni software senza la necessità della tradizionale programmazione scritta a mano. Questo approccio innovativo consente alle persone senza conoscenze specifiche di codifica di creare applicazioni robuste e scalabili tramite interfacce visive e strumenti di progettazione. Approfondiamo la complessità di questa tecnologia ed evidenziamo i suoi vari aspetti.

Struttura dello sviluppo No-Code:



Lo sviluppo No-code fornisce una piattaforma incentrata sull'utente che utilizza interfacce drag-and-drop, modelli predefiniti ed elementi di progettazione grafica. Ciò consente agli utenti di progettare strutture di applicazioni complesse senza immergersi in complesse sintassi di codifica. Ad esempio, AppMaster, un potente strumento no-code, consente la creazione di applicazioni back-end, Web e mobili tramite strumenti visivi come modelli di dati (schema di database), processi aziendali (BP) tramite Visual BP Designer, API REST ed endpoint WSS .

Costruzione dello schema del database: gli utenti possono creare visivamente l'intero schema del database, specificando le relazioni, i vincoli e le proprietà dei dati sottostanti. Questo di solito comporta la definizione di entità, attributi e le loro interconnessioni.

Business Logic Design: attraverso strumenti grafici come BP Designer, gli utenti possono formulare l'intera business logic dell'applicazione. Ciò include la progettazione del flusso di lavoro, l'automazione dei processi, i meccanismi decisionali, ecc.

Sviluppo front-end: con le interfacce drag-and-drop, gli utenti possono costruire l'intera interfaccia utente (UI) per applicazioni web e mobili. Ad esempio, i progettisti Web BP e Mobile BP di AppMaster consentono la completa personalizzazione dei componenti e della loro logica di business.

Distribuzione e manutenzione: queste piattaforme si occupano di tutto, dalla generazione del codice alla distribuzione. AppMaster genera il codice sorgente in vari linguaggi come Go (golang) per il backend, Vue3 framework e JS/TS per il web, e Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per IOS, quindi compila, testa, comprime in contenitori docker (per il back-end) e infine viene distribuito nel cloud.

Impatto sul ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC):



Lo sviluppo No-code ha notevolmente accelerato l'SDLC riducendo le barriere tra la concettualizzazione dell'idea e la distribuzione dell'applicazione. Le fasi di analisi dei requisiti, progettazione, sviluppo, test e manutenzione sono state altamente ottimizzate. Un sondaggio condotto nel 2021 da un'importante società di ricerca tecnologica ha rilevato che le aziende che utilizzano piattaforme no-code hanno ridotto i tempi di sviluppo delle applicazioni fino al 65%.

Accessibilità e democratizzazione dello sviluppo software:



Eliminando la necessità di competenze di codifica specializzate, le piattaforme no-code hanno democratizzato lo sviluppo del software. Ciò ha portato a una maggiore diversità di persone impegnate nella creazione di applicazioni, dagli analisti aziendali ai progettisti, favorendo così l'innovazione in vari domini.

Sfide e limitazioni:



Nonostante i suoi numerosi vantaggi, lo sviluppo no-code non è privo di sfide. Spesso c'è un compromesso tra facilità d'uso e flessibilità. Le applicazioni altamente specializzate o critiche per le prestazioni possono ancora richiedere la codifica tradizionale. Inoltre, il vendor lock-in e la scalabilità possono essere fonte di preoccupazione.

Conformità e sicurezza:



La maggior parte delle piattaforme no-code, inclusa AppMaster , aderisce a rigorosi standard di sicurezza e best practice. Ciò garantisce che le applicazioni create siano robuste e conformi a vari quadri normativi come GDPR , HIPAA , ecc.

Prospettive future e continua evoluzione:



Si prevede che il movimento no-code continuerà a crescere. Secondo Gartner, entro il 2025, quasi il 70% di tutto lo sviluppo di applicazioni verrà effettuato utilizzando piattaforme no-code o low-code.

In conclusione, lo sviluppo no-code è una forza trasformativa nell'industria del software. Il suo approccio visivo e intuitivo, caratterizzato da piattaforme come AppMaster, ha reso lo sviluppo del software accessibile a un pubblico più ampio, ha accelerato la consegna e ha stimolato l'innovazione, richiedendo anche la consapevolezza dei suoi limiti e delle sue sfide.