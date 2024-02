Definição de No-Code

No-code , um paradigma que vem revolucionando a forma como o software é construído, refere-se ao design e criação de aplicativos de software sem a necessidade da tradicional programação manuscrita. Essa abordagem inovadora permite que indivíduos sem conhecimento específico de codificação criem aplicativos robustos e escaláveis ​​por meio de interfaces visuais e ferramentas de design. Vamos nos aprofundar na complexidade dessa tecnologia e destacar seus vários aspectos.

Estrutura de desenvolvimento No-Code:



O desenvolvimento No-code fornece uma plataforma centrada no usuário que emprega interfaces drag-and-drop, modelos pré-construídos e elementos de design gráfico. Isso permite que os usuários projetem estruturas de aplicativos complexas sem mergulhar na sintaxe de codificação intrincada. Por exemplo, AppMaster, uma poderosa ferramenta no-code, permite a criação de aplicativos de back-end, web e móveis por meio de ferramentas visuais como modelos de dados (esquema de banco de dados), Processos de Negócios (BP) via Visual BP Designer, REST API e WSS Endpoints .

Construção do esquema do banco de dados: os usuários podem criar visualmente todo o esquema do banco de dados, especificando os relacionamentos, restrições e propriedades dos dados subjacentes. Isso geralmente envolve a definição de entidades, atributos e suas interconexões.

Design de lógica de negócios: por meio de ferramentas gráficas como o BP Designer, os indivíduos podem formular toda a lógica de negócios do aplicativo. Isso inclui design de fluxo de trabalho, automação de processos, mecanismos de tomada de decisão, etc.

Desenvolvimento Frontend: Com interfaces drag-and-drop, os usuários podem construir toda a interface do usuário (UI) para aplicativos móveis e da Web. Por exemplo, os designers de Web BP e Mobile BP do AppMaster permitem a personalização completa de componentes e sua lógica de negócios.

Implantação e manutenção: essas plataformas cuidam de tudo, desde a geração de código até a implantação. AppMaster gera código-fonte em vários idiomas, como Go (golang) para back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS, depois compila, testa e empacota em contêineres docker (para o back-end) e, finalmente, implanta na nuvem.

Impacto no ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC):



O desenvolvimento No-code acelerou significativamente o SDLC, reduzindo as barreiras entre a conceituação da ideia e a implantação do aplicativo. As etapas de análise de requisitos, projeto, desenvolvimento, teste e manutenção foram altamente otimizadas. Uma pesquisa realizada em 2021 por uma empresa líder em pesquisa de tecnologia descobriu que as empresas que utilizam plataformas no-code reduziram o tempo de desenvolvimento de aplicativos em até 65%.

Acessibilidade e Democratização do Desenvolvimento de Software:



Ao eliminar a necessidade de habilidades de codificação especializadas, as plataformas no-code democratizaram o desenvolvimento de software. Isso levou a uma maior diversidade de indivíduos envolvidos na criação de aplicativos, de analistas de negócios a designers, promovendo assim a inovação em vários domínios.

Desafios e Limitações:



Apesar de suas muitas vantagens, o desenvolvimento no-code não é isento de desafios. Muitas vezes há um compromisso entre facilidade de uso e flexibilidade. Aplicativos altamente especializados ou de desempenho crítico ainda podem exigir codificação tradicional. Além disso, o bloqueio do fornecedor e a escalabilidade podem ser preocupações.

Conformidade e Segurança:



A maioria das plataformas no-code, incluindo AppMaster , adere a padrões de segurança rígidos e práticas recomendadas. Isso garante que os aplicativos criados sejam robustos e estejam em conformidade com várias estruturas regulatórias, como GDPR , HIPAA , etc.

Perspectivas Futuras e Evolução Contínua:



Espera-se que o movimento no-code continue a crescer. De acordo com o Gartner, até 2025, quase 70% de todo o desenvolvimento de aplicativos será feito usando plataformas no-code ou low-code.

Concluindo, o desenvolvimento no-code é uma força transformadora na indústria de software. Sua abordagem visual e amigável, caracterizada por plataformas como AppMaster, tornou o desenvolvimento de software acessível a um público mais amplo, acelerou a entrega e estimulou a inovação, além de exigir a conscientização de suas limitações e desafios.