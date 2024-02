Définition du No-Code

No-code , un paradigme qui a révolutionné la façon dont les logiciels sont construits, fait référence à la conception et à la création d'applications logicielles sans avoir besoin d'une programmation manuscrite traditionnelle. Cette approche innovante permet aux personnes sans connaissances spécifiques en matière de codage de créer des applications robustes et évolutives via des interfaces visuelles et des outils de conception. Plongeons dans la complexité de cette technologie et soulignons ses différents aspects.

Cadre de développement No-Code :



Le développement No-code fournit une plate-forme centrée sur l'utilisateur qui utilise des interfaces drag-and-drop, des modèles prédéfinis et des éléments de conception graphique. Cela permet aux utilisateurs de concevoir des structures d'application complexes sans plonger dans une syntaxe de codage complexe. Par exemple, AppMaster, un puissant outil no-code, permet la création d'applications backend, Web et mobiles via des outils visuels tels que des modèles de données (schéma de base de données), des processus métier (BP) via Visual BP Designer, REST API et WSS Endpoints .

Construction du schéma de base de données : les utilisateurs peuvent créer visuellement le schéma de base de données complet, en spécifiant les relations, les contraintes et les propriétés des données sous-jacentes. Cela implique généralement de définir des entités, des attributs et leurs interconnexions.

Conception de la logique métier : Grâce à des outils graphiques comme BP Designer, les individus peuvent formuler toute la logique métier de l'application. Cela comprend la conception du flux de travail, l'automatisation des processus, les mécanismes de prise de décision, etc.

Développement frontal : avec les interfaces drag-and-drop, les utilisateurs peuvent créer l'intégralité de l'interface utilisateur (UI) pour les applications Web et mobiles. Par exemple, les concepteurs Web BP et Mobile BP d' AppMaster permettent une personnalisation complète des composants et de leur logique métier.

Déploiement et maintenance : ces plates-formes s'occupent de tout, de la génération de code au déploiement. AppMaster génère du code source dans divers langages tels que Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 et JS/TS pour le web, et Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour IOS, puis compile, teste, emballe dans des conteneurs docker (pour le backend), et se déploie enfin dans le cloud.

Impact sur le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) :



Le développement No-code a considérablement accéléré le SDLC en réduisant les barrières entre la conceptualisation des idées et le déploiement des applications. Les étapes d'analyse des besoins, de conception, de développement, de test et de maintenance ont été fortement optimisées. Une enquête menée en 2021 par une société de recherche technologique de premier plan a révélé que les entreprises utilisant des plateformes no-code réduisaient leur temps de développement d'applications jusqu'à 65 %.

Accessibilité et démocratisation du développement logiciel :



En éliminant la nécessité de compétences spécialisées en codage, les plateformes no-code ont démocratisé le développement de logiciels. Cela a conduit à une plus grande diversité d'individus engagés dans la création d'applications, des analystes commerciaux aux concepteurs, favorisant ainsi l'innovation dans divers domaines.

Défis et limites :



Malgré ses nombreux avantages, le développement no-code n'est pas sans défis. Il y a souvent un compromis entre facilité d'utilisation et flexibilité. Les applications hautement spécialisées ou critiques pour les performances peuvent encore nécessiter un codage traditionnel. De plus, le verrouillage du fournisseur et l'évolutivité peuvent être des préoccupations.

Conformité et sécurité :



La plupart des plates-formes no-code, y compris AppMaster , adhèrent à des normes de sécurité strictes et aux meilleures pratiques. Cela garantit que les applications construites sont robustes et conformes aux différents cadres réglementaires tels que GDPR , HIPAA , etc.

Perspectives d'avenir et évolution continue :



Le mouvement no-code devrait continuer à croître. Selon Gartner, d'ici 2025, près de 70 % de tous les développements d'applications seront effectués à l'aide de plateformes no-code ou low-code.

En conclusion, le développement no-code est une force de transformation dans l'industrie du logiciel. Son approche visuelle et conviviale, caractérisée par des plates-formes comme AppMaster, a rendu le développement de logiciels accessible à un public plus large, accéléré la livraison et suscité l'innovation tout en nécessitant une prise de conscience de ses limites et de ses défis.