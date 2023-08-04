لا توجد قاعدة بيانات كود / لا توجد برامج قاعدة بيانات كود </ h2>

برنامج No Code Database هو نموذج معاصر في تطوير البرمجيات يهدف إلى تسهيل إنشاء وإدارة واستخدام قواعد البيانات دون الحاجة إلى كتابة أي كود تقليدي أو استعلامات SQL . وهي تلخص العديد من الأساليب والأدوات المصممة لتجريد وتبسيط عمليات قواعد البيانات المعقدة ، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على معالجة قواعد البيانات والسماح للمستخدمين غير التقنيين بتشغيل أنظمة قواعد البيانات وصيانتها.

الميزات الأساسية:

الواجهة المرئية: تستخدم واجهة مستخدم رسومية (GUI) تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع مخطط قاعدة البيانات وإنشاء علاقات وإدارة البيانات من خلال إجراءات drag-and-drop البديهية. يمكن للمستخدمين إنشاء جداول وحقول وعلاقات بصريًا وحتى تحديد منطق الأعمال.



قابلية التوسع: يتوسع بكفاءة استجابة لتقلبات الطلب ، مما يدل على توافق الأداء مع المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال. يمكن تحقيق ذلك من خلال أحدث تطبيقات الخادم المترجمة.



التكامل وقابلية التشغيل البيني: التكامل السلس مع التطبيقات المختلفة ، بما في ذلك أنظمة الويب والجوال والخلفية. إنه يوفر التوافق مع محركات قواعد البيانات القياسية مثل Postgresql ، مما يتيح إمكانية التشغيل البيني مع مكدسات التكنولوجيا الحالية.



الإنشاء التلقائي: يمكن أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى إنشاء التطبيقات والوثائق والبرامج النصية للترحيل ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق.



الصيانة والتحديث: يستخدم نهجًا يعتمد على الخادم ، مما يسمح للمستخدمين بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إعادة إرسال الإصدار. يلغي الدين الفني عن طريق تجديد التطبيقات من نقطة الصفر عند تعديل المتطلبات.



التطبيق في الصناعة:

الشركات الصغيرة إلى الكبيرة: لا يُضفي برنامج قاعدة بيانات الرموز قيمة على المؤسسات من جميع الأحجام ، ويعزز الابتكار من خلال تمكين المستخدمين ذوي الخبرات الفنية المتنوعة من تصميم قواعد البيانات ونشرها وإدارتها.



منصات التجارة الإلكترونية : تدعم حجم المعاملات الكبير والتعقيد المرتبط بالبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ، مما يتيح إدارة الكتالوج بكفاءة وتتبع المخزون وتحليل بيانات العملاء.



أنظمة الرعاية الصحية: تسهل إدارة معلومات المرضى وجدولة المواعيد والامتثال التنظيمي من خلال أنظمة قواعد بيانات آمنة ورشيقة.



مثال على منصة رائدة - AppMaster:

يعد AppMaster أحد الأمثلة الرائعة لبرنامج No Code Database ، وهو أداة قوية بدون تعليمات برمجية مصممة لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. إنه يوفر ميزات واسعة تميزه عن المنافسين ، مما يسمح للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال من خلال مصمم BP المرئي و REST API ونقاط نهاية WSS. يمكن لمنصة AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية وتوضح قابلية التوسع لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. من خلال قدرته على إنشاء تطبيقات في أقل من 30 ثانية ، بما في ذلك البرامج التنفيذية وكود المصدر ، أحدث AppMaster ثورة في تطوير التطبيقات ، مما يجعله أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات. بالإضافة إلى ذلك ، ينشئ AppMaster تلقائيًا وثائق swagger (Open API) وبرامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يعكس التزامه بتطوير البرامج الشامل.

تجسد No Code Database Software خطوة تحويلية في مشهد تكنولوجيا المعلومات ، حيث تكسر الحواجز أمام الدخول وإطلاق العنان لعصر جديد من الابتكار. إنه يوسع القدرة على التعامل مع قواعد البيانات والاستفادة منها بما يتجاوز المبرمجين التقليديين ، مما يسمح لمجموعة أوسع من المستخدمين بالمشاركة في تفاعلات قاعدة بيانات ذات مغزى.

تمثل المنصات مثل AppMaster مثالاً على الكفاءة وقابلية التوسع والمرونة التي توفرها No Code Database Software في الصناعة ، مما يؤدي إلى تحول نموذجي يتوافق مع احتياجات الأعمال التجارية المرنة والحديثة. من المتوقع أن يتوسع استخدام برنامج No Code Database في مختلف القطاعات ، مما يعكس إمكاناته كأداة قوية للعصر الرقمي.