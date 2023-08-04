Определение отсутствия кода

No-code , парадигма, которая произвела революцию в способах создания программного обеспечения, относится к разработке и созданию программных приложений без необходимости традиционного ручного программирования. Этот инновационный подход позволяет людям, не обладающим специальными знаниями в области программирования, создавать надежные масштабируемые приложения с помощью визуальных интерфейсов и инструментов проектирования. Давайте углубимся в сложность этой технологии и выделим ее различные аспекты.

Структура разработки No-Code:



Разработка No-code предоставляет ориентированную на пользователя платформу, которая использует интерфейсы drag-and-drop, предварительно созданные шаблоны и элементы графического дизайна. Это позволяет пользователям разрабатывать сложные структуры приложений, не углубляясь в сложный синтаксис кодирования. Например, AppMaster, мощный инструмент no-code, позволяет создавать серверные, веб-приложения и мобильные приложения с помощью визуальных инструментов, таких как модели данных (схема базы данных), бизнес-процессы (BP) с помощью Visual BP Designer, REST API и конечных точек WSS. .

Построение схемы базы данных: пользователи могут визуально создать всю схему базы данных, указав отношения, ограничения и свойства базовых данных. Обычно это включает в себя определение сущностей, атрибутов и их взаимосвязей.

Разработка бизнес-логики. С помощью графических инструментов, таких как BP Designer, пользователи могут сформулировать всю бизнес-логику приложения. Это включает в себя проектирование рабочего процесса, автоматизацию процессов, механизмы принятия решений и т. д.

Разработка внешнего интерфейса: с помощью интерфейсов drag-and-drop пользователи могут создавать весь пользовательский интерфейс (UI) для веб-приложений и мобильных приложений. Например, конструкторы AppMaster Web BP и Mobile BP позволяют полностью настраивать компоненты и их бизнес-логику.

Развертывание и обслуживание. Эти платформы берут на себя все, от генерации кода до развертывания. AppMaster генерирует исходный код на различных языках, таких как Go (golang) для серверной части, Vue3 framework и JS/TS для Интернета, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS, затем компилирует, тестирует, упаковывает в док-контейнеры (для backend) и, наконец, развертывается в облаке.

Влияние на жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC):



Разработка No-code значительно ускорила SDLC, уменьшив барьеры между концептуализацией идеи и развертыванием приложения. Этапы анализа требований, проектирования, разработки, тестирования и обслуживания были оптимизированы. Опрос, проведенный в 2021 году ведущей исследовательской фирмой в области технологий, показал, что компании, использующие платформы no-code сократили время разработки своих приложений до 65%.

Доступность и демократизация разработки программного обеспечения:



Устранив необходимость в специальных навыках кодирования, платформы no-code демократизировали разработку программного обеспечения. Это привело к большему разнообразию людей, занимающихся созданием приложений, от бизнес-аналитиков до дизайнеров, что способствовало инновациям в различных областях.

Проблемы и ограничения:



Несмотря на множество преимуществ, разработка no-code не лишена проблем. Часто приходится идти на компромисс между простотой использования и гибкостью. Узкоспециализированные или критичные к производительности приложения могут по-прежнему требовать традиционного кодирования. Кроме того, проблемы могут вызывать привязка к поставщику и масштабируемость.

Соответствие и безопасность:



Большинство платформ no-code, включая AppMaster , придерживаются строгих стандартов безопасности и лучших практик. Это гарантирует, что созданные приложения надежны и соответствуют различным нормативным требованиям, таким как GDPR , HIPAA и т. д.

Будущие перспективы и непрерывная эволюция:



Ожидается, что движение no-code будет продолжать расти. По данным Gartner, к 2025 году почти 70% всех приложений будут разрабатываться с использованием платформ no-code или low-code.

В заключение можно сказать, что разработка no-code — это преобразующая сила в индустрии программного обеспечения. Его наглядный и удобный подход, типичный для таких платформ, как AppMaster, сделал разработку программного обеспечения доступной для более широкой аудитории, ускорил доставку и стимулировал инновации, а также требует понимания его ограничений и проблем.