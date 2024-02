No-Code-Definition

No-Code , ein Paradigma, das die Art und Weise, wie Software erstellt wird, revolutioniert hat, bezieht sich auf den Entwurf und die Erstellung von Softwareanwendungen, ohne dass eine traditionelle handschriftliche Programmierung erforderlich ist. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Personen ohne spezielle Programmierkenntnisse, mithilfe visueller Schnittstellen und Designtools robuste, skalierbare Anwendungen zu erstellen. Lassen Sie uns in die Komplexität dieser Technologie eintauchen und ihre verschiedenen Aspekte hervorheben.

Rahmen der No-Code Entwicklung:



No-code Entwicklung bietet eine benutzerzentrierte Plattform, die drag-and-drop Schnittstellen, vorgefertigte Vorlagen und grafische Designelemente verwendet. Dadurch können Benutzer komplexe Anwendungsstrukturen entwerfen, ohne sich mit der komplizierten Codierungssyntax befassen zu müssen. AppMaster, ein leistungsstarkes no-code Tool, ermöglicht beispielsweise die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen über visuelle Tools wie Datenmodelle (Datenbankschema), Geschäftsprozesse (BP) über Visual BP Designer, REST API und WSS-Endpunkte .

Aufbau des Datenbankschemas: Benutzer können das gesamte Datenbankschema visuell erstellen und dabei die Beziehungen, Einschränkungen und Eigenschaften der zugrunde liegenden Daten angeben. Dies beinhaltet in der Regel die Definition von Entitäten, Attributen und deren Verbindungen.

Geschäftslogik-Design: Mit grafischen Tools wie BP Designer können Einzelpersonen die gesamte Geschäftslogik der Anwendung formulieren. Dazu gehören Workflow-Design, Prozessautomatisierung, Entscheidungsmechanismen usw.

Frontend-Entwicklung: Mit drag-and-drop Schnittstellen können Benutzer die gesamte Benutzeroberfläche (UI) für Web- und mobile Anwendungen erstellen. Beispielsweise ermöglichen die Web-BP- und Mobile-BP-Designer von AppMaster eine vollständige Anpassung der Komponenten und ihrer Geschäftslogik.

Bereitstellung und Wartung: Diese Plattformen kümmern sich um alles von der Codegenerierung bis zur Bereitstellung. AppMaster generiert Quellcode in verschiedenen Sprachen wie Go (golang) für das Backend, Vue3-Framework und JS/TS für das Web sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für IOS, kompiliert, testet und packt dann in Docker-Container (für die Backend) und wird schließlich in der Cloud bereitgestellt.

Auswirkungen auf den Software Development Lifecycle (SDLC):



Die No-code Entwicklung hat den SDLC erheblich beschleunigt, indem die Hürden zwischen der Konzeptualisierung einer Idee und der Anwendungsbereitstellung verringert wurden. Die Phasen Anforderungsanalyse, Design, Entwicklung, Test und Wartung wurden stark optimiert. Eine im Jahr 2021 von einem führenden Technologieforschungsunternehmen durchgeführte Umfrage ergab, dass Unternehmen, die no-code Plattformen nutzen, ihre Anwendungsentwicklungszeit um bis zu 65 % verkürzten.

Zugänglichkeit und Demokratisierung der Softwareentwicklung:



Da no-code Plattformen die Notwendigkeit spezieller Programmierkenntnisse eliminieren, haben sie die Softwareentwicklung demokratisiert. Dies hat zu einer größeren Vielfalt an Personen geführt, die an der Anwendungserstellung beteiligt sind, vom Geschäftsanalysten bis zum Designer, und so Innovationen in verschiedenen Bereichen gefördert.

Herausforderungen und Einschränkungen:



Trotz der vielen Vorteile ist no-code Entwicklung nicht frei von Herausforderungen. Oft besteht ein Kompromiss zwischen Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Hochspezialisierte oder leistungskritische Anwendungen erfordern möglicherweise immer noch traditionelle Codierung. Darüber hinaus können die Abhängigkeit vom Anbieter und die Skalierbarkeit ein Problem darstellen.

Compliance und Sicherheit:



Die meisten no-code Plattformen, einschließlich AppMaster , halten sich an strenge Sicherheitsstandards und Best Practices. Dadurch wird sichergestellt, dass die erstellten Anwendungen robust sind und verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen wie DSGVO , HIPAA usw. einhalten.

Zukunftsaussichten und kontinuierliche Weiterentwicklung:



Es wird erwartet, dass die no-code Bewegung weiter wächst. Laut Gartner werden bis 2025 fast 70 % aller Anwendungsentwicklungen auf no-code oder low-code Plattformen erfolgen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass no-code Entwicklung eine transformative Kraft in der Softwarebranche ist. Sein visueller, benutzerfreundlicher Ansatz, der durch Plattformen wie AppMaster verkörpert wird, hat die Softwareentwicklung einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, die Bereitstellung beschleunigt und Innovationen angeregt, erfordert aber gleichzeitig ein Bewusstsein für die Grenzen und Herausforderungen.