لوحة القيادة </ h2>

في سياق عدم وجود رمز ، تشير لوحة المعلومات إلى واجهة مرئية تفاعلية وقابلة للتكوين بدرجة عالية توفر للمستخدمين عرضًا مركزيًا وتحكمًا في جوانب متعددة من التطبيق. تعد لوحات المعلومات جزءًا لا يتجزأ بشكل خاص من النظام الأساسي AppMaster no-code ، والذي يستفيد من قوة وظائف drag-and-drop المرئية ، ونمذجة البيانات ، وإنشاء منطق الأعمال ، وتكامل API لتبسيط عملية إنشاء التطبيقات المعقدة.

تعمل لوحات المعلومات في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster على دمج مكونات التطبيق المختلفة ، مما يسمح للمستخدمين بإدارة مصادر البيانات ومراقبة مقاييس الأداء وتتبع نشاط المستخدم وضبط الإعدادات ، أثناء عملية التطوير وبعد النشر. وهي مصممة لتسهيل اتخاذ القرار السريع والتحسين مع تقليل تعقيد إدارة التطبيقات.

كعنصر حاسم في عملية تطوير AppMaster ، فإن Dashboard تخدم أغراضًا متعددة: تصميم التطبيقات ، التطوير ، النشر ، الإدارة ، والمراقبة. من خلال لوحة التحكم الرئيسية ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المكونات التالية:

نماذج البيانات : يمكن للمستخدمين إنشاء مخططات قواعد البيانات بشكل مرئي على النظام الأساسي AppMaster ، مما يسهل تحديد الكيانات والعلاقات وتكوينها لتطبيقاتهم. يعمل هذا على تبسيط عملية تصميم نماذج بيانات التطبيق وفرض اتساق البيانات وسلامتها ودقتها عبر التطبيق. عمليات الأعمال : يساعد مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) الخاص بـ AppMaster المستخدمين على تصميم مهام سير عمل معقدة ، وقواعد عمل ، ومنطق يحركه الحدث من خلال واجهة drag-and-drop بسيطة. يمكن للمستخدمين إنشاء هذه العمليات وتعديلها واختبارها على الفور ، والتحقق من صحة تنفيذها دون الحاجة إلى تغييرات يدوية في التعليمات البرمجية. هذا يقلل بشكل كبير من وقت التطوير ويضمن بقاء منطق الأعمال متسقًا وفعالًا طوال عمر التطبيق. تكامل REST API و WebSocket Endpoint : يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء وإدارة REST API ونقاط endpoints WebSocket بسهولة داخل تطبيقاتهم. يتيح ذلك الاتصال السلس وتبادل البيانات بين مكونات التطبيق ، بغض النظر عما إذا كانت مستضافة في أماكن العمل أو في السحابة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق swagger (Open API) لجميع endpoints الخادم ، مما يزيد من تسهيل إدارة API وتكاملها. تصميم واجهة المستخدم : باستخدام وظيفة drag-and-drop AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم جذابة بصريًا وعملية لتطبيقات الويب والجوال. يتيح ذلك إنشاء نماذج أولية سريعة وتكرار مظهر التطبيق وأسلوبه ، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على إنشاء تجربة مستخدم جذابة وبديهية. مراقبة الأداء والمقاييس : من خلال لوحة المعلومات ، يمكن للمستخدمين مراقبة مقاييس الأداء المختلفة لتحديد الاختناقات ، وتحليل الاتجاهات ، وتحسين أداء التطبيق. توفر أدوات التحليلات المضمنة في AppMaster رؤى في الوقت الفعلي لأنماط استخدام التطبيقات واستهلاك الموارد ، مما يسهل تحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. نشر التطبيقات ونشرها : يبسط AppMaster عملية نشر التطبيقات عن طريق إنشاء ملفات تنفيذية ، ورمز المصدر ، وحاويات Docker (لتطبيقات الواجهة الخلفية) عندما يضغط المستخدمون على زر "نشر". يدعم النظام الأساسي النشر المباشر على الأنظمة الأساسية السحابية الشائعة ويدعم التحديثات دون الحاجة إلى إصدارات جديدة في متاجر التطبيقات ، مما يمكّن المستخدمين من صيانة التطبيقات بكفاءة وبأقل وقت تعطل. الأمان والتحكم في الوصول : توفر لوحة معلومات AppMaster للمستخدمين الأدوات الأساسية لإدارة التحكم في الوصول وضمان أمان التطبيق. يمكن تكوين إعدادات التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار بسهولة ، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في من يمكنه الوصول إلى وظائف وبيانات تطبيق معينة.

تعد لوحات معلومات AppMaster قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ، مما يسمح للمستخدمين بتخصيصها وفقًا لمتطلباتهم وتفضيلاتهم. من خلال دمج ميزات مثل التحديثات والتنبيهات والإشعارات في الوقت الفعلي ، تصبح لوحات معلومات AppMaster أدوات أساسية لصانعي القرار في جميع مستويات المؤسسة. بفضل تصميمها سهل الاستخدام ووظائفها القوية ، تعمل لوحات المعلومات على تمكين المستخدمين غير التقنيين حتى من التحكم في تطوير التطبيقات وإدارتها على منصة AppMaster no-code.

تعد لوحات المعلومات في سياق No-Code ، مثل AppMaster ، مكونات أساسية لتطوير التطبيقات وإدارتها. إنها توفر للمستخدمين واجهة مركزية لتصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها ومراقبتها ، وتبسيط عملية التطوير وتقليل التعقيد المرتبط عادةً بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء. إلى جانب الإمكانات القوية لمنصة AppMaster no-code ، فإن لوحات المعلومات لديها القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تنشئ بها المؤسسات التطبيقات وتديرها ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ، ويمكن الوصول إليه من قبل مجموعة أكبر من المستخدمين.