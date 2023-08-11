إطار سلكي </ h2>

الإطار الشبكي ، في سياق تطوير التطبيقات بدون كود ، هو تمثيل مرئي للهيكل الهيكلي لواجهة المستخدم (UI). إنه بمثابة مخطط لتخطيط ووظيفة التطبيق ، سواء كان ذلك في الخلفية أو الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. الغرض الرئيسي من الإطار السلكي هو توفير إطار عمل واضح ومنظم للمطورين والمصممين وأصحاب المصلحة للتواصل والتعاون والتكرار في تصميم التطبيق وتجربة المستخدم (UX) قبل تنفيذه في الكود أو استخدام أدوات no-code.

مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى الإطارات السلكية كوسيلة أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة لوضع تصور لتصميمات التطبيقات وتحسينها. من خلال إنشاء إطار سلكي ، يمكن للفرق التخطيط بشكل فعال ومناقشة والتحقق من صحة التفاصيل الهيكلية المختلفة لواجهة مستخدم التطبيق ، مثل التخطيط والتنقل وتنظيم المحتوى وتدفق البيانات بين الشاشات أو المكونات. تسهل الإطارات السلكية أيضًا عملية الاختبار والتكرار على التصميمات ، مما يقلل من احتمالية حدوث تعديلات مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً أثناء مرحلة التطوير.

يتم تقديم الإطارات السلكية عادةً بتنسيق أبيض وأسود ثنائي الأبعاد ، خالٍ من أي ألوان أو صور أو عناصر زخرفية. يضمن العرض التقديمي البسيط للإطارات السلكية أن يظل التركيز على وضوح بنية الواجهة وتنظيمها ، بدلاً من تشتيت انتباهه بواسطة أي عناصر مرئية. تمثل الأشكال الأساسية والخطوط والعناصر النائبة مكونات الإطار السلكي ، مثل الأزرار وحقول الإدخال والنص والصور والقوائم. يمكّن هذا النهج البسيط المصممين من التركيز على قابلية استخدام التطبيق وتدفقه والمنطق العام قبل الدخول في الجماليات.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الإطارات السلكية: منخفضة الدقة ومتوسطة الدقة وعالية الدقة. الإطارات السلكية منخفضة الدقة هي الشكل الأساسي والأبسط ، وعادة ما يتم رسمها يدويًا أو يتم إنشاؤها باستخدام أدوات رسم بسيطة. فهي سريعة وسهلة الإنشاء وتعمل كنقطة انطلاق لتبادل الأفكار حول بنية وتخطيط واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق. تكون الإطارات السلكية متوسطة الدقة أكثر دقة وتفصيلاً ، ويتم إنشاؤها عادةً باستخدام أدوات التخطيط الشبكي أو النماذج الأولية. وهي تتضمن تمثيلات أكثر دقة لمكونات واجهة المستخدم وتوفر فهمًا أوضح لبنية التطبيق ووظائفه. الإطارات الشبكية عالية الدقة هي الأكثر دقة وشمولية ، وغالبًا ما تتضمن جميع عناصر واجهة المستخدم ، بما في ذلك العناصر النائبة للنصوص والمرئيات والمكونات التفاعلية. يتم استخدامها لتقديم تصوير كامل وواقعي للمنتج النهائي ، وغالبًا ما تكون بمثابة أساس لإنشاء نماذج أولية أو نماذج بالأحجام الطبيعية.

في عالم الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، تلعب الإطارات الشبكية دورًا مهمًا في تسهيل التطوير السريع والفعال للتطبيقات. من خلال العمل كمرساة مرئية لجميع الأطراف المشاركة في المشروع ، تتيح الإطارات الشبكية لأعضاء الفريق إنشاء فهم مشترك لهيكل التطبيق وهدفه ، وبالتالي تعزيز عملية تطوير أكثر سلاسة وانسيابية. علاوة على ذلك ، يمكن أن تعمل الإطارات الشبكية أيضًا كأداة مفيدة لتقديم مفهوم التطبيق إلى أصحاب المصلحة أو العملاء أو المستخدمين النهائيين ، مما يمكنهم من المشاركة بنشاط في العملية وتقديم ملاحظات مبكرة حول التصميم.

مع استمرار الشركات في البحث عن طرق أكثر كفاءة وبأسعار معقولة لتطوير التطبيقات ، فإن استخدام الإطارات السلكية جنبًا إلى جنب مع أدوات no-code مثل AppMaster يصبح ممارسة أساسية وذات قيمة متزايدة. تقدم Wireframes وسيلة عملية لوضع تصور لتصميمات التطبيقات وتحسينها وتوفر أساسًا متينًا لبناء ونشر حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير. من خلال القدرة على تكرار التطبيقات وتجديدها بسهولة من نقطة الصفر ، تستفيد المنصات no-code بشكل كبير من استخدام الإطارات السلكية لتصميم UI / UX ، مما يمكّن المطورين والمصممين على حد سواء من تحقيق رؤيتهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة.