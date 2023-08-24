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إدارة المستندات بدون كود

Aug 24, 2023

تعد إدارة المستندات No-Code أسلوبًا شاملاً لإنشاء الملفات والمستندات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة وصيانتها وتنظيمها وتخزينها والوصول إليها دون الحاجة إلى أي مهارات برمجة أو مساعدة مهنية من مطوري البرامج. تستفيد إدارة المستندات No-Code من قوة الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لتمكين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من تبسيط عمليات إدارة المستندات وأتمتتها، مما يجعل من الممكن إدارة وتنسيق كميات كبيرة من المعلومات بكفاءة.

مع تزايد اعتماد الشركات على البيانات الرقمية، تتزايد الحاجة إلى أنظمة فعالة لإدارة المستندات بسرعة. وفقاً للدراسات، يقضي الموظفون ما متوسطه 1.8 ساعة يومياً في البحث وجمع المعلومات، مما يقلل الإنتاجية بشكل كبير. تعالج إدارة المستندات No-Code هذه المشكلة من خلال توفير بيئة لتصميم وتطوير حلول إدارة المستندات المخصصة دون الحاجة إلى لغات برمجة تقليدية أو مهارات ترميز واسعة النطاق. ونتيجة لذلك، أصبحت المنظمات قادرة على تسريع عملية بناء أنظمة إدارة المستندات بما يصل إلى 10 مرات، مما يجعل هذه الأنظمة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

توفر منصات إدارة المستندات No-Code مثل AppMaster مجموعة متنوعة من الميزات التي تدعم دورة الحياة الكاملة للمستندات، بما في ذلك:

  • إنشاء المستندات: باستخدام وظيفة drag and drop ، يمكن للمستخدمين تصميم وإنشاء النماذج والقوالب والمستندات بسهولة لتناسب سير العمل واحتياجات العمل المحددة.
  • التقاط المستندات وفهرستها: تتيح الأدوات المدمجة للمستخدمين التقاط المستندات وفهرستها من مصادر متعددة، مثل الماسحات الضوئية ومرفقات البريد الإلكتروني وأنظمة الملفات الإلكترونية.
  • تخزين المستندات وتنظيمها: باستخدام هياكل المجلدات المرنة ووضع علامات على البيانات الوصفية، يمكن للمستخدمين إنشاء مستودعات آمنة ومنظمة لتخزين المستندات الرقمية وتسهيل الوصول إليها للمستخدمين المصرح لهم.
  • التحكم في الإصدار: يمكن إعداد الأنظمة لتتبع التغييرات تلقائيًا والحفاظ على إصدارات متعددة من المستندات، مما يضمن إمكانية الوصول دائمًا إلى أحدث المعلومات، مع الحفاظ أيضًا على السجل التاريخي للتعديلات.
  • التحكم في الوصول والأمن: توفر منصات إدارة المستندات No-Code عادةً بنية تحتية أمنية قوية، مما يضمن حماية المستندات الحساسة من الوصول غير المصرح به والتلاعب، مع السماح أيضًا للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى المستندات والتعاون فيها حسب الحاجة.
  • أتمتة سير العمل: يمكن للمستخدمين تصميم وتنفيذ سير عمل وعمليات المستندات المخصصة، وأتمتة المهام مثل توجيه المستندات والموافقة عليها وتتبعها.
  • قدرات التكامل: يمكن دمج أنظمة إدارة المستندات No-Code بسهولة مع تطبيقات وأنظمة الأعمال الحالية، مثل CRM وERP والأنظمة المالية، مما يتيح مشاركة البيانات بسلاسة وتقليل الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.
  • الوصول عبر الهاتف المحمول: تشتمل العديد من حلول إدارة المستندات No-Code على تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المستندات وإدارتها من هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية.

تحتوي منصات إدارة المستندات No-Code على مجموعة واسعة من التطبيقات عبر مختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية والقانونية والمالية والموارد البشرية وغيرها الكثير. ومن خلال استخدام أدوات no-code لإنشاء حلول مخصصة لإدارة المستندات، يمكن لهذه الصناعات تعزيز كفاءتها وإنتاجيتها، مع ضمان الامتثال التنظيمي وتقليل مخاطر فقدان البيانات.

على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة رعاية صحية استخدام نظام إدارة المستندات No-Code لإنشاء مستودع مركزي آمن لسجلات المرضى، وتحسين تنسيق الرعاية وتقليل مخاطر الأخطاء بسبب المعلومات غير الكاملة أو القديمة. وبالمثل، يمكن لشركة قانونية تصميم حل مخصص لإدارة المستندات لإدارة ملفات القضايا والعقود والمستندات القانونية الأخرى، وتبسيط عملياتها الداخلية وضمان التعاون الفعال بين أعضاء الفريق.

في الختام، توفر إدارة المستندات No-Code للمؤسسات طريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة وفعالة لإدارة احتياجاتها المتزايدة من المعلومات وإدارة المستندات. من خلال الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء حلول مخصصة لإدارة المستندات مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها، مما يقلل الوقت والموارد اللازمة للتطوير ويضمن حماية بيانات الأعمال الهامة وتنظيمها وسهولة الوصول إليها الأشخاص المناسبين عند الحاجة لذلك.

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