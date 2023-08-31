تطوير البرمجيات الهزيل

إن تطوير البرمجيات الخالية من الهدر (LSD) هو منهجية شاملة وقابلة للتكيف ومتكررة تركز على تقديم تطبيقات برمجية عالية الجودة بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية وأقل قدر من الهدر. مستوحاة من مبادئ التصنيع الخالي من الهدر ونظام إنتاج تويوتا، يعتمد تطوير البرمجيات الخالي من الهدر سبعة مبادئ أساسية توجه نهجها لتحقيق أقصى قدر من القيمة وتقليل النفايات. وتشمل هذه المبادئ: القضاء على الهدر، وتضخيم التعلم، واتخاذ القرارات في وقت متأخر قدر الإمكان، وتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، وتمكين الفريق، وبناء النزاهة، وتحسين الكل.

يعد التخلص من الهدر أحد المبادئ الأساسية لتطوير البرمجيات الخالية من الهدر. يمكن أن يأتي الهدر في تطوير البرمجيات بأشكال عديدة، مثل التعليمات البرمجية الزائدة عن الحاجة، والميزات غير الضرورية، والتواصل غير الفعال، والعمليات غير الفعالة. ومن خلال تحديد هذه الممارسات المسرفة والقضاء عليها، يهدف Lean Software Development إلى تبسيط عملية التطوير وخفض التكاليف وتحسين كفاءة المشروع وفعاليته بشكل عام.

يدور تضخيم التعلم في LSD حول فكرة أن التعلم والتحسين المستمر والمتكرر ضروريان لإنشاء تطبيق برمجي ناجح. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام حلقات التغذية الراجعة والتطوير التكراري والتكامل المستمر. تضمن دورات التطوير القصيرة والاختبارات المتكررة قدرة المطورين على اكتشاف المشكلات وتصحيحها مبكرًا، مما يمنع ظهور المشكلات الباهظة الثمن والمعقدة لاحقًا في عملية التطوير.

إن اتخاذ القرارات في وقت متأخر قدر الإمكان يؤكد أهمية الحفاظ على المرونة في عملية التصميم. تعترف شركة Lean Software Development بأن التغيير أمر لا مفر منه، ومن خلال تأخير اتخاذ القرار، تسمح المنهجية بالقدرة على التكيف وتضمن أن فريق التطوير يمكنه دمج المتطلبات والتقنيات والملاحظات الجديدة دون تعطيل العملية برمتها.

يؤكد التسليم في أسرع وقت ممكن على أهمية التسليم السريع للمنتج والنشر المستمر. من خلال التركيز على تقليل أوقات الدورات وزيادة تكرار الإصدار، تضمن Lean Software Development حصول العملاء على وظائف قيمة بوتيرة أسرع، مما يدعم التعليقات المستمرة والتحسين المستمر. يؤدي هذا النهج إلى تقصير وقت الوصول إلى السوق ويسمح للمؤسسات بأن تكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخاصة بها.

يتضمن تمكين الفريق في Lean Software Development تعزيز التنظيم الذاتي والتعاون والاستقلالية بين أعضاء الفريق. من خلال الثقة بالفريق لاتخاذ قرارات حاسمة وتولي مسؤولية مهامهم، يمكن للمديرين تنمية بيئة عمل إبداعية ومنتجة. من المهم التأكد من أن أعضاء الفريق لديهم الأدوات والموارد اللازمة والأهداف الواضحة لأداء العمل على النحو الأمثل.

إن بناء النزاهة يدور حول تصميم وتطوير تطبيقات برمجية تتكامل بسلاسة مع بيئتها المقصودة وتقدم الوظائف المتوقعة بموثوقية عالية وقابلية للصيانة والقدرة على التكيف. في تطوير البرمجيات الخالية من الهدر، يتم تحقيق ذلك من خلال النظر في التفاعلات بين المكونات الفردية والنظام ككل، ودمج البنية الصلبة ومبادئ التصميم، ودمج منهجيات الاختبار ذات الصلة.

يتضمن تحسين الكل التركيز على عملية تطوير البرنامج بأكملها، وليس فقط المهام أو المراحل الفردية. يشجع Lean Software Development التعاون المتكامل بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمطورين وفرق العمليات، لتقديم حل شامل يلبي احتياجات الأعمال والمستخدمين النهائيين بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

يعد AppMaster مثالًا رئيسيًا لمنصة تطوير البرمجيات التي تستفيد من مبادئ تطوير البرمجيات الهزيلة. تتيح منصة AppMaster no-code برمجية التطوير السريع لتطبيقات البرامج من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهة برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم بشكل مرئي لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تعمل هذه المنصة القوية على تسريع عملية التطوير وتعزيز الكفاءة، وفي نفس الوقت تعزيز التعاون وتمكين فرق التطوير وتقليل الهدر.

تضمن منصة AppMaster أن مبادئ Lean Software Development هي العمود الفقري لعملية تطوير التطبيقات، مما يؤدي إلى إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف في غضون ثوانٍ. بفضل مجموعته الشاملة من الميزات، يمكّن AppMaster المستخدمين النهائيين من إنشاء تطبيقات موثوقة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير ومصممة خصيصًا وفقًا لمواصفاتهم الفريدة. من خلال التخلص من الديون التقنية، تؤكد AppMaster على المبادئ الأساسية لتطوير البرمجيات Lean، ودعم تسليم البرامج بسلاسة وكفاءة وفعالية تلبي المتطلبات الدقيقة للشركات والمستخدمين النهائيين على حد سواء.