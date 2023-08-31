يشير التطوير التكراري إلى نهج تكيفي وتدريجي لتطوير البرمجيات يركز على التغذية الراجعة المستمرة والاختبار الدوري والتحسين التكراري طوال دورة حياة التطوير بأكملها. تتوافق هذه المنهجية مع مبادئ تطوير البرمجيات Agile، مع التركيز على العمليات السريعة والمرنة والمتكررة التي تؤدي إلى نتائج عالية الجودة. الهدف الرئيسي للتطوير التكراري هو تقسيم مشاريع البرمجيات المعقدة إلى مكونات أصغر يمكن التحكم فيها (التكرارات)، مما يتيح التسليم بشكل أسرع، ويقلل المخاطر، ويتيح مجالًا للتكيف بناءً على المتطلبات المتغيرة أو تعليقات العملاء.

بالمقارنة مع نماذج التطوير الخطية التقليدية، مثل نموذج الشلال، يقدم التطوير التكراري نهجًا أكثر مرونة وأقل صرامة لتطوير البرمجيات. يعمل المطورون على أجزاء أصغر من وظائف البرنامج في دورات قصيرة ومتزايدة ويدمجون الميزات والتحسينات الجديدة بشكل مستمر مع النظام الحالي. يتضمن كل تكرار عادةً مراحل مختلفة، مثل جمع المتطلبات والتصميم والتطوير والاختبار والتقييم. والنتيجة هي نموذج أولي لبرنامج عمل يمكن مراجعته وتحسينه في التكرارات اللاحقة.

يستخدم AppMaster منهج التطوير التكراري في بناء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية من خلال نظامه الأساسي no-code. تعمل المنصة على تمكين العملاء من تطوير تطبيقات ديناميكية وقابلة للتطوير والتي يمكن تعديلها بسرعة، مما يقلل من وقت التطوير وتكاليف المشروع الإجمالية. يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم تحديثات سلسة لواجهة المستخدم، وتعديلات المنطق، وإدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى عمليات إرسال إضافية إلى App Store وPlay Market.

تشير الإحصائيات إلى أن تنفيذ التطوير التكراري أدى إلى انخفاض كبير في مخاطر المشروع نظرًا لقدرته على التعامل مع تغييرات المتطلبات وتسهيل التحسينات المستمرة. وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة ستانديش عام 2015، حققت المشاريع البرمجية التي تستخدم النهج التكراري معدل نجاح يصل إلى 62% مقارنة بـ 14% لتلك التي تستخدم نهج الشلال التقليدي. ووجدت الدراسة أيضًا أن المشاريع التي تستخدم التطوير التكراري كانت أقل عرضة للإلغاء بثلاث مرات.

يتجلى أحد الأمثلة الناجحة على تنفيذ التطوير التكراري في تطوير متصفح Google Chrome، والذي يتم إصداره في دورات مدتها ستة أسابيع. خلال كل دورة إصدار، يركز فريق التطوير على التحسينات المتزايدة وإضافات الميزات الجديدة، مما يسمح بأوقات تسليم أسرع، ويمكّن المتصفح من البقاء في صدارة المنافسة من حيث الابتكار والأداء.

ومن الأمثلة البارزة الأخرى تطوير تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp. حافظت الشركة على سجل حافل من إطلاق الإصدارات التي تتضمن ميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء، وتتطور باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. وقد كان لهذا النهج دور فعال في نجاح التطبيق، مما أدى إلى تكوين قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

مزايا التطوير التكراري وفيرة. إنه يعزز المرونة والقدرة على التكيف من خلال السماح للفرق بالتمحور وإعادة تقييم الميزات والأولويات مع تقدم المشروع. وتعزز طبيعتها الدورية ثقافة التحسين المستمر، مع التركيز على التعلم والنمو طوال عملية التطوير. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التسليم المبكر لنماذج العمل تقديم تعليقات أسرع، مما يسمح للفرق بالحصول على رؤى وإجراء تعديلات بشكل استباقي. وينتج عن ذلك منتجات نهائية عالية الجودة تتوافق مع احتياجات العملاء وتوقعاتهم.

تجسد منصة AppMaster no-code مبادئ التطوير التكراري، مما يوفر بيئة ديناميكية للتطوير السريع للتطبيقات والتكرار المستمر. تعمل بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) على تسهيل دورات التطوير الأسرع، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وأكثر فعالية من حيث التكلفة من الأساليب التقليدية. من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر للتخلص من الديون الفنية وتبني نهج يعتمد على الخادم لإجراء تحديثات سهلة، يعمل AppMaster على تمكين الشركات من جميع الأحجام من تسخير قوة التطوير التكراري بفعالية وكفاءة.

في الختام، التطوير التكراري هو منهجية فعالة للغاية لتطوير البرمجيات في المشهد التكنولوجي سريع الخطى والمتغير باستمرار. ويساهم تركيزها على المرونة والقدرة على التكيف والتحسين المستمر في النجاح في تقديم حلول برمجية عالية الجودة ومصممة خصيصًا. من خلال استخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للشركات الاستفادة من فوائد التطوير التكراري لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير تلبي احتياجات العصر الرقمي الحديث.