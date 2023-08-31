Geliştirme metodolojileri bağlamında Scrum, belirli bir zaman çizelgesi içinde yüksek kaliteli bir ürün sunmak için işbirliğini, esnekliği, müşteri geri bildirimini ve etkili sonuçları vurgulayan yinelemeli ve artımlı çevik bir yazılım geliştirme çerçevesidir. Scrum, kuruluşların karmaşık projeleri yönetmelerine ve hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olma yeteneği nedeniyle geniş çapta benimsenmiş ve tanınmıştır.

Scrum ilk olarak 1995 yılında Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından geleneksel şelale geliştirme metodolojilerinin çözemediği sorunları çözmeye yönelik yeni bir yaklaşım olarak tanıtıldı. Scrum çerçevesi, proje sırasındaki gerçek ilerleme ve sonuçlara dayalı olarak öğrenmeyi ve değişikliklere uyum sağlamayı içeren ampirik süreç kontrolüne dayanmaktadır. Bu strateji, ekiplerin tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca çalışmalarını izlemelerine ve ayarlamalarına yardımcı olur. Scrum sıklıkla yazılım geliştirmede kullanılır, ancak diğer birçok karmaşık projeye de uygulanabilir.

Scrum'ın temel ilkelerinden biri kendi kendini organize eden takımlar kavramıdır. Kendi kendini organize eden bir ekipte üyeler, görevlerin nasıl yerine getirileceğine karar verme ve iş akışlarıyla ilgili kararlar alma özerkliğine sahiptir. Bu, ekip üyeleri arasında katılımın, motivasyonun ve sorumluluğun artmasına yol açar. Scrum takımları genellikle bir ürün sahibi, bir Scrum ustası ve bir geliştirme ekibinden oluşur.

Ürün sahibi, müşterinin veya paydaşların çıkarlarını temsil etmekten ve genel proje değerini en üst düzeye çıkarmaktan sorumludur. Projenin hedeflerini ve önceliklerini ekibe iletirler ve ekibin yüksek kaliteli sonuçlar sunmaya odaklanmasını sağlarlar. Bu arada Scrum ustası, Scrum uygulamalarının ve ilkelerinin verimli kullanılmasını sağlarken aynı zamanda rehberlik sağlar ve engelleri kaldırır.

Geliştirme ekibi, projenin görevlerini tamamlamak için gerekli çeşitli beceri ve uzmanlığa sahip kişilerden oluşur. Geliştirme ekibi üyeleri, ürünün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için gerekli süreçlerin tasarlanması, oluşturulması, test edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Bu işlevler arası ekip yapısı, sürekli iletişimi, işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik eder.

Scrum, Sprint adı verilen ve genellikle bir ile dört hafta arasında süren zaman sınırlamalı yinelemeleri kullanır. Bir Sprint, takımın Sprint sırasında üzerinde çalışacakları öncelikli görevler listesi üzerinde anlaştığı Sprint planlamasıyla başlar. Sprint iş listesi adı verilen bu liste, ürün sahibi tarafından tutulan daha büyük öncelikli ürün biriktirme listesine dayanmaktadır. Sprint sırasında ekip üyeleri, ilerlemelerini tartışmak ve işlerindeki herhangi bir engeli ele almak için Günlük Scrum olarak bilinen 15 dakikalık kısa bir stand-up toplantısında her gün bir araya gelir. Scrum ustası bu toplantıları kolaylaştırır ve odaklanmış ve verimli kalmalarını sağlar.

Her Sprint'in sonunda geliştirme ekibi, tamamlanan çalışmayı ürün sahibine ve paydaşlara göstermek için bir Sprint incelemesi gerçekleştirir. Ayrıca bir Sprint retrospektifi düzenleyerek Sprint hakkında düşünürler, öğrenilen dersleri tartışırlar ve sonraki yinelemeler için iyileştirmeler önerirler. Bu sürekli geri bildirim döngüsü, ekibin müşterinin ihtiyaçlarına uygun kalmasını ve değişen koşullara hızla uyum sağlamasını sağlar.

Yazılım geliştirme projelerinin hızlı doğası göz önüne alındığında Scrum, ürün kalitesini önemli ölçüde artırır, teslimat sürelerini hızlandırır ve geleneksel geliştirme yöntemleriyle ilişkili riskleri azaltır. Scrum, daha fazla çeviklik, esneklik ve dinamik pazar koşullarına yanıt verme yeteneği arayan kuruluşlar için ideal bir seçimdir.

AppMaster olarak, verimli yazılım geliştirmeyi teşvik etmede Scrum metodolojisinin gücünün farkındayız. no-code platformumuz, teknik borcu ortadan kaldırırken hızlı ve yüksek kaliteli uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap eden, arka uç, web ve mobil uygulamaları içeren kapsamlı bir çözüm paketi sunuyoruz.

Platformumuz, müşterilerin görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş süreçlerini tasarlamasına ve uygulamaları için kaynak kodu oluşturmasına olanak tanır. Bu, geliştirme sürecini geleneksel yöntemlere göre on kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirir. Ayrıca, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yenileme taahhüdümüz, teknik borcun ortadan kaldırılmasını sağlar ve yazılım projeleriyle ilgili riskleri azaltır.

Sonuç olarak Scrum, karmaşık projeleri yönetmek için etkili ve uyarlanabilir bir yaklaşım sağlayan, geliştirme metodolojileri ortamının hayati bir parçasıdır. Scrum'ın ilkeleri, onu ekip çalışmasının, iletişimin ve sürekli iyileştirmenin gücünden yararlanan esnek ve duyarlı bir çerçeve arayan kuruluşlar için en uygun seçim haline getirir.