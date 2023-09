No contexto das metodologias de desenvolvimento, Scrum é uma estrutura de desenvolvimento ágil de software iterativa e incremental que enfatiza a colaboração, flexibilidade, feedback do cliente e resultados eficazes para entregar um produto de alta qualidade dentro de um cronograma especificado. Scrum tem sido amplamente adotado e reconhecido por sua capacidade de ajudar as organizações a gerenciar projetos complexos e atingir seus objetivos de forma eficiente.

O Scrum foi introduzido pela primeira vez em 1995 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland como uma nova abordagem para resolver problemas que as metodologias tradicionais de desenvolvimento em cascata não conseguiam resolver. A estrutura Scrum é baseada no controle empírico do processo, que envolve aprendizado e adaptação às mudanças com base no progresso e resultados reais durante o projeto. Essa estratégia ajuda as equipes a monitorar e ajustar seu trabalho durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Scrum é frequentemente usado no desenvolvimento de software, mas também é aplicável a vários outros tipos de projetos complexos.

Um dos princípios-chave do Scrum é o conceito de equipes auto-organizadas. Em uma equipe auto-organizada, os membros têm autonomia para decidir como executar tarefas e tomar decisões quanto ao seu fluxo de trabalho. Isso leva a um maior envolvimento, motivação e responsabilidade entre os membros da equipe. As equipes Scrum geralmente consistem em um proprietário do produto, um mestre Scrum e uma equipe de desenvolvimento.

O proprietário do produto é responsável por representar os interesses do cliente ou das partes interessadas e maximizar o valor geral do projeto. Eles comunicam os objetivos e prioridades do projeto à equipe e garantem que a equipe se concentre na entrega de resultados de alta qualidade. Enquanto isso, o Scrum master garante o uso eficiente das práticas e princípios do Scrum, ao mesmo tempo que fornece orientação e remove obstáculos.

A equipe de desenvolvimento é composta por indivíduos que possuem diversas habilidades e conhecimentos necessários para concluir as tarefas do projeto. Os membros da equipe de desenvolvimento são responsáveis ​​por projetar, construir, testar e executar os processos essenciais para o lançamento bem-sucedido do produto. Essa estrutura de equipe multifuncional incentiva a comunicação, a colaboração e o compartilhamento de conhecimento constantes.

Scrum utiliza iterações com limite de tempo, chamadas Sprints, que normalmente duram entre uma e quatro semanas. Um Sprint começa com o planejamento do Sprint, onde a equipe concorda com a lista priorizada de tarefas nas quais trabalharão durante o Sprint. Essa lista, chamada de backlog do Sprint, é baseada no backlog de produto priorizado maior mantido pelo proprietário do produto. Durante o Sprint, os membros da equipe se reúnem diariamente em uma reunião stand-up curta de 15 minutos, conhecida como Daily Scrum, para discutir seu progresso e resolver quaisquer obstáculos em seu trabalho. O Scrum master facilita essas reuniões e garante que elas permaneçam focadas e eficientes.

No final de cada Sprint, a equipe de desenvolvimento conduz uma revisão do Sprint para demonstrar o trabalho concluído ao proprietário do produto e às partes interessadas. Eles também realizam uma retrospectiva do Sprint, durante a qual refletem sobre o Sprint, discutem lições aprendidas e sugerem melhorias para as próximas iterações. Esse ciclo contínuo de feedback garante que a equipe permaneça alinhada com as necessidades do cliente e se adapte rapidamente às mudanças nas condições.

Dada a natureza acelerada dos projetos de desenvolvimento de software, o Scrum melhora significativamente a qualidade do produto, acelera os prazos de entrega e reduz os riscos associados aos métodos tradicionais de desenvolvimento. Scrum é a escolha ideal para organizações que buscam maior agilidade, flexibilidade e capacidade de resposta às condições dinâmicas do mercado.

