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Гибкий

31, авг. 2023

В контексте методологий разработки Agile относится к современному, итеративному и гибкому подходу к разработке программного обеспечения, который отдает приоритет сотрудничеству, постоянному совершенствованию и быстрому реагированию на изменения. Методы Agile основаны на принципах и ценностях, изложенных в Манифесте Agile, который делает упор на отдельных людях и взаимодействиях, функциональном программном обеспечении, сотрудничестве с клиентами и адаптивности, а не на следовании жесткому традиционному плану.

Методология Agile возникла как реакция на высокоструктурированные и тяжеловесные подходы, ранее использовавшиеся в разработке программного обеспечения, такие как модель «Водопад». Эти старые методы, хотя и основывались на документации и планировании, не подходили для обработки неожиданных изменений или меняющихся требований клиентов на протяжении всего процесса разработки.

По своей сути гибкая разработка программного обеспечения сосредоточена на итеративном прогрессе, гибкости масштабов и непрерывном предоставлении дополнительной ценности пользователям. Agile-команды обычно работают в небольших межфункциональных подразделениях, в которые входят разработчики, дизайнеры, менеджеры по продукту и другие должностные лица, в зависимости от проекта. Эти команды полагаются на регулярное общение, личное взаимодействие и короткие циклы обратной связи, чтобы гарантировать, что проект идет по плану и соответствует ожиданиям пользователей.

Одним из центральных принципов Agile-разработки является практика разбиения проектов на более мелкие части, часто называемые пользовательскими историями или функциями, которые можно разрабатывать, тестировать и выпускать независимо. Такой модульный подход позволяет командам расставлять приоритеты и концентрировать усилия на предоставлении наиболее эффективной функциональности в первую очередь, при этом легче адаптируясь к изменениям масштаба и требований.

В рамках экосистемы Agile было разработано несколько методологий и фреймворков, каждая из которых имеет свои уникальные подходы и практики, но всегда придерживается центральных принципов Agile-разработки. Некоторые известные методы Agile включают Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) и Feature-Driven Development (FDD). Хотя эти методологии могут различаться с точки зрения конкретных практик, ролей и артефактов, все они имеют общие черты итеративной разработки, адаптируемости и сосредоточены на создании ценности посредством постепенных улучшений.

Например, Scrum — одна из самых популярных методологий Agile — организует работу в ограниченные по времени итерации, называемые спринтами, которые обычно длятся от двух до четырех недель. В ходе каждого спринта команда работает вместе над выполнением приоритетного набора пользовательских историй или функций, предоставляя потенциально готовый к отправке продукт в конце каждого спринта. Регулярные церемонии, такие как ежедневные стендапы, планирование спринтов и обзоры спринтов, способствуют общению, сотрудничеству и постоянному совершенствованию среди членов Scrum-команды.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, соответствует принципам Agile, предоставляя комплексную интегрированную среду разработки (IDE), которая упрощает и ускоряет разработку приложений. С помощью AppMaster пользователи могут визуально создавать модели данных, бизнес-логику, API-интерфейсы REST и пользовательские интерфейсы, используя интуитивно понятные инструменты drag-and-drop, что обеспечивает быструю итерацию и непрерывную доставку ценного программного обеспечения.

Более того, серверный подход AppMaster позволяет пользователям обновлять мобильные приложения без отправки новых версий в App Store или Play Market, что еще больше соответствует принципам Agile, адаптируемости и оперативности. При нажатии кнопки «Опубликовать» AppMaster автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты и развертывает полученное программное обеспечение в облаке или локально, в зависимости от плана подписки клиента.

Используя методологии Agile и платформу no-code AppMaster, компании любого размера могут воспользоваться преимуществами ускорения циклов разработки, сокращения затрат и устранения технического долга. Гибкие методы разработки в сочетании с мощными и простыми в использовании инструментами AppMaster позволяют командам сосредоточиться на предоставлении наилучших программных решений, отвечающих потребностям пользователей, сохраняя при этом гибкость и способность реагировать на изменения на протяжении всего процесса разработки.

Изучите больше терминов:
DevOps RUP (Rational Unified Process) V-модель Быстрая разработка приложений (RAD) Водопад Гибкий Итеративная разработка Канбан Кристаллические методы Метод разработки динамических систем (DSDM) Непрерывная интеграция (CI) Разработка через тестирование (TDD) Совместная разработка приложений (JAD) Спиральная модель Экономичная разработка программного обеспечения Экстремальное программирование (XP)

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