В контексте методологий разработки Agile относится к современному, итеративному и гибкому подходу к разработке программного обеспечения, который отдает приоритет сотрудничеству, постоянному совершенствованию и быстрому реагированию на изменения. Методы Agile основаны на принципах и ценностях, изложенных в Манифесте Agile, который делает упор на отдельных людях и взаимодействиях, функциональном программном обеспечении, сотрудничестве с клиентами и адаптивности, а не на следовании жесткому традиционному плану.

Методология Agile возникла как реакция на высокоструктурированные и тяжеловесные подходы, ранее использовавшиеся в разработке программного обеспечения, такие как модель «Водопад». Эти старые методы, хотя и основывались на документации и планировании, не подходили для обработки неожиданных изменений или меняющихся требований клиентов на протяжении всего процесса разработки.

По своей сути гибкая разработка программного обеспечения сосредоточена на итеративном прогрессе, гибкости масштабов и непрерывном предоставлении дополнительной ценности пользователям. Agile-команды обычно работают в небольших межфункциональных подразделениях, в которые входят разработчики, дизайнеры, менеджеры по продукту и другие должностные лица, в зависимости от проекта. Эти команды полагаются на регулярное общение, личное взаимодействие и короткие циклы обратной связи, чтобы гарантировать, что проект идет по плану и соответствует ожиданиям пользователей.

Одним из центральных принципов Agile-разработки является практика разбиения проектов на более мелкие части, часто называемые пользовательскими историями или функциями, которые можно разрабатывать, тестировать и выпускать независимо. Такой модульный подход позволяет командам расставлять приоритеты и концентрировать усилия на предоставлении наиболее эффективной функциональности в первую очередь, при этом легче адаптируясь к изменениям масштаба и требований.

В рамках экосистемы Agile было разработано несколько методологий и фреймворков, каждая из которых имеет свои уникальные подходы и практики, но всегда придерживается центральных принципов Agile-разработки. Некоторые известные методы Agile включают Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) и Feature-Driven Development (FDD). Хотя эти методологии могут различаться с точки зрения конкретных практик, ролей и артефактов, все они имеют общие черты итеративной разработки, адаптируемости и сосредоточены на создании ценности посредством постепенных улучшений.

Например, Scrum — одна из самых популярных методологий Agile — организует работу в ограниченные по времени итерации, называемые спринтами, которые обычно длятся от двух до четырех недель. В ходе каждого спринта команда работает вместе над выполнением приоритетного набора пользовательских историй или функций, предоставляя потенциально готовый к отправке продукт в конце каждого спринта. Регулярные церемонии, такие как ежедневные стендапы, планирование спринтов и обзоры спринтов, способствуют общению, сотрудничеству и постоянному совершенствованию среди членов Scrum-команды.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, соответствует принципам Agile, предоставляя комплексную интегрированную среду разработки (IDE), которая упрощает и ускоряет разработку приложений. С помощью AppMaster пользователи могут визуально создавать модели данных, бизнес-логику, API-интерфейсы REST и пользовательские интерфейсы, используя интуитивно понятные инструменты drag-and-drop, что обеспечивает быструю итерацию и непрерывную доставку ценного программного обеспечения.

Более того, серверный подход AppMaster позволяет пользователям обновлять мобильные приложения без отправки новых версий в App Store или Play Market, что еще больше соответствует принципам Agile, адаптируемости и оперативности. При нажатии кнопки «Опубликовать» AppMaster автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты и развертывает полученное программное обеспечение в облаке или локально, в зависимости от плана подписки клиента.

Используя методологии Agile и платформу no-code AppMaster, компании любого размера могут воспользоваться преимуществами ускорения циклов разработки, сокращения затрат и устранения технического долга. Гибкие методы разработки в сочетании с мощными и простыми в использовании инструментами AppMaster позволяют командам сосредоточиться на предоставлении наилучших программных решений, отвечающих потребностям пользователей, сохраняя при этом гибкость и способность реагировать на изменения на протяжении всего процесса разработки.