No contexto das metodologias de desenvolvimento, Agile refere-se a uma abordagem moderna, iterativa e flexível para o desenvolvimento de software que prioriza a colaboração, a melhoria contínua e a resposta rápida às mudanças. Os métodos ágeis são baseados nos princípios e valores encontrados no Manifesto Ágil, que enfatiza indivíduos e interações, software funcional, colaboração com o cliente e adaptabilidade em vez de seguir um plano tradicional e rígido.

A metodologia Agile originou-se como uma reação contra as abordagens pesadas e altamente estruturadas anteriormente usadas no desenvolvimento de software, como o modelo Waterfall. Esses métodos mais antigos, embora enfatizassem a documentação e o planejamento, não eram adequados para lidar com mudanças inesperadas ou com a evolução dos requisitos do cliente ao longo do processo de desenvolvimento.

Em sua essência, o desenvolvimento ágil de software está centrado no progresso iterativo, na flexibilidade de escopo e na entrega contínua de valor incremental aos usuários. As equipes ágeis normalmente trabalham em unidades pequenas e multifuncionais que incluem uma combinação de desenvolvedores, designers, gerentes de produto e outras funções, dependendo do projeto. Essas equipes contam com comunicação regular, interações presenciais e curtos ciclos de feedback para garantir que o projeto permaneça no caminho certo e atenda às expectativas do usuário.

Um dos princípios centrais do desenvolvimento ágil é a prática de dividir projetos em partes menores, muitas vezes chamadas de histórias de usuários ou recursos, que podem ser desenvolvidos, testados e lançados de forma independente. Essa abordagem modular permite que as equipes priorizem e concentrem esforços no fornecimento primeiro da funcionalidade mais impactante, ao mesmo tempo em que se adaptam mais facilmente às mudanças de escopo e requisitos ao longo do caminho.

Diversas metodologias e frameworks foram desenvolvidos dentro do ecossistema Ágil, cada um com suas abordagens e práticas únicas, mas sempre aderindo aos princípios centrais do desenvolvimento Ágil. Alguns métodos ágeis bem conhecidos incluem Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) e Feature-Driven Development (FDD). Embora estas metodologias possam diferir em termos de práticas, funções e artefactos específicos, todas partilham as características comuns de desenvolvimento iterativo, adaptabilidade e foco na entrega de valor através de melhorias incrementais.

Por exemplo, Scrum – uma das metodologias Agile mais populares – organiza o trabalho em iterações com prazo determinado chamadas sprints, normalmente com duração de duas a quatro semanas. Durante cada sprint, a equipe trabalha em conjunto para concluir um conjunto priorizado de histórias de usuários ou recursos, entregando um incremento de produto potencialmente entregável no final de cada sprint. Cerimônias regulares, como reuniões diárias, planejamento de sprint e revisões de sprint facilitam a comunicação, a colaboração e a melhoria contínua entre os membros da equipe Scrum.

