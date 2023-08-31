在开发方法论中，敏捷是指一种现代的、迭代的、灵活的软件开发方法，它优先考虑协作、持续改进和对变化的快速响应。敏捷方法基于敏捷宣言中的原则和价值观，强调个人和交互、功能软件、客户协作和适应性，而不是遵循严格的传统计划。

敏捷方法起源于对以前在软件开发中使用的高度结构化、重量级方法（例如瀑布模型）的反应。这些旧方法虽然强调文档和规划，但不太适合在整个开发过程中处理意外变化或不断变化的客户需求。

敏捷软件开发的核心是迭代进步、范围灵活性以及持续向用户交付增量价值。敏捷团队通常在小型的跨职能单位中工作，其中包括开发人员、设计师、产品经理和其他角色，具体取决于项目。这些团队依靠定期沟通、面对面的互动和简短的反馈循环来确保项目保持在正轨上并满足用户的期望。

敏捷开发的核心原则之一是将项目分解为更小的部分，通常称为用户故事或功能，可以独立开发、测试和发布。这种模块化方法允许团队优先考虑并集中精力首先交付最具影响力的功能，同时更轻松地适应范围和需求的变化。

敏捷生态系统中已经开发了多种方法和框架，每种方法和框架都有其独特的方法和实践，但始终坚持敏捷开发的核心原则。一些著名的敏捷方法包括 Scrum、看板、精益、极限编程 (XP) 和功能驱动开发 (FDD)。虽然这些方法在具体实践、角色和工件方面可能有所不同，但它们都具有迭代开发、适应性和专注于通过增量改进交付价值的共同特征。

例如，Scrum——最流行的敏捷方法之一——将工作组织成有时间限制的迭代，称为冲刺，通常持续两到四个星期。在每个冲刺期间，团队共同努力完成一组按优先顺序排列的用户故事或功能，并在每个冲刺结束时提供可能可交付的产品增量。日常例会、冲刺计划和冲刺评审等定期仪式有助于 Scrum 团队成员之间的沟通、协作和持续改进。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于构建后端、Web 和移动应用程序，通过提供可简化和加速应用程序开发的全面集成开发环境 (IDE)，遵循敏捷原则。借助AppMaster ，用户可以使用直观的drag-and-drop工具直观地创建数据模型、业务逻辑、REST API 和用户界面，从而实现有价值的软件的快速迭代和持续交付。

此外， AppMaster的服务器驱动方法使用户能够更新移动应用程序，而无需向App Store或Play Market提交新版本，进一步符合适应性和响应性的敏捷原则。按下“发布”按钮后， AppMaster会自动生成源代码、编译应用程序、运行测试并将生成的软件部署到云端或本地，具体取决于客户的订阅计划。

通过利用敏捷方法和AppMaster no-code平台，各种规模的企业都可以获得更快的开发周期、降低成本和消除技术债务的好处。敏捷开发方法与AppMaster强大且易于使用的工具相结合，使团队能够专注于提供最佳的软件解决方案来满足用户的需求，同时在整个开发过程中保持灵活性和对变化的响应能力。