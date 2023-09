Nel contesto delle metodologie di sviluppo, Agile si riferisce a un approccio moderno, iterativo e flessibile allo sviluppo del software che dà priorità alla collaborazione, al miglioramento continuo e alla risposta rapida al cambiamento. I metodi Agile si basano sui principi e sui valori contenuti nel Manifesto Agile, che enfatizza gli individui e le interazioni, il software funzionale, la collaborazione con i clienti e l'adattabilità rispetto al seguire un piano rigido e tradizionale.

La metodologia Agile è nata come reazione contro gli approcci pesanti e altamente strutturati precedentemente utilizzati nello sviluppo di software, come il modello Waterfall. Questi metodi più vecchi, sebbene enfatizzassero la documentazione e la pianificazione, non erano adatti a gestire cambiamenti imprevisti o l'evoluzione delle esigenze dei clienti durante il processo di sviluppo.

Fondamentalmente, lo sviluppo del software Agile è incentrato sul progresso iterativo, sulla flessibilità dell’ambito e sulla fornitura continua di valore incrementale agli utenti. I team agili lavorano in genere in piccole unità interfunzionali che includono un mix di sviluppatori, designer, product manager e altri ruoli, a seconda del progetto. Questi team fanno affidamento su comunicazioni regolari, interazioni faccia a faccia e brevi cicli di feedback per garantire che il progetto rimanga sulla buona strada e soddisfi le aspettative degli utenti.

Uno dei principi centrali dello sviluppo Agile è la pratica di suddividere i progetti in parti più piccole, spesso chiamate storie utente o funzionalità, che possono essere sviluppate, testate e rilasciate in modo indipendente. Questo approccio modulare consente ai team di dare priorità e concentrare gli sforzi sulla fornitura innanzitutto delle funzionalità di maggiore impatto, adattandosi più facilmente ai cambiamenti di ambito e requisiti lungo il percorso.

Diverse metodologie e framework sono stati sviluppati all’interno dell’ecosistema Agile, ciascuno con i suoi approcci e pratiche unici ma sempre aderendo ai principi centrali dello sviluppo Agile. Alcuni metodi Agile ben noti includono Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) e Feature-Driven Development (FDD). Sebbene queste metodologie possano differire in termini di pratiche, ruoli e artefatti specifici, condividono tutte le caratteristiche comuni di sviluppo iterativo, adattabilità e attenzione alla fornitura di valore attraverso miglioramenti incrementali.

Ad esempio, Scrum, una delle metodologie Agile più popolari, organizza il lavoro in iterazioni con limiti di tempo chiamate sprint, che in genere durano da due a quattro settimane. Durante ogni sprint, il team lavora insieme per completare una serie prioritaria di storie utente o funzionalità, offrendo un incremento di prodotto potenzialmente consegnabile alla fine di ogni sprint. Cerimonie regolari come stand-up giornalieri, pianificazione dello sprint e revisioni degli sprint facilitano la comunicazione, la collaborazione e il miglioramento continuo tra i membri del team Scrum.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, aderisce ai principi Agile fornendo un ambiente di sviluppo (IDE) completo e integrato che semplifica e accelera lo sviluppo delle applicazioni. Con AppMaster, gli utenti possono creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST e interfacce utente utilizzando intuitivi strumenti drag-and-drop, consentendo un'iterazione rapida e la distribuzione continua di software prezioso.

Inoltre, l'approccio server-driven di AppMaster consente agli utenti di aggiornare le applicazioni mobili senza inviare nuove versioni all'App Store o al Play Market, allineandosi ulteriormente ai principi Agile di adattabilità e reattività. Premendo il pulsante "Pubblica", AppMaster genera automaticamente il codice sorgente, compila applicazioni, esegue test e distribuisce il software risultante sul cloud o in locale, a seconda del piano di abbonamento del cliente.

Sfruttando le metodologie Agile e la piattaforma no-code AppMaster, le aziende di tutte le dimensioni possono sfruttare i vantaggi di cicli di sviluppo più rapidi, costi ridotti ed eliminazione del debito tecnico. I metodi di sviluppo agili, abbinati agli strumenti potenti e facili da usare di AppMaster, consentono ai team di concentrarsi sulla fornitura delle migliori soluzioni software possibili per soddisfare le esigenze dei propri utenti, rimanendo flessibili e reattivi ai cambiamenti durante tutto il processo di sviluppo.